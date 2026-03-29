Drága vadászgépek az olcsó iráni drónok ellen – fenntarthatatlan az Öböl menti arab országok légvédelme

A Perzsa-öböl menti államok egyre nagyobb nyomás alatt állnak: vadászgépeiket folyamatosan bevetik az Irán által indított alacsony költségű drónok ellen. Bár a módszer hatékony, szakértők szerint hosszú távon sem pénzügyileg, sem műszakilag nem tartható fenn.

Így néz ki az iráni Sahid–136 drón, amely mindössze néhány tízezer dollárba kerül / Fotó: NurPhoto via AFP

A Financial Timesnak nyilatkozó elemzők és nyugati tisztségviselők szerint a vadászgépek maradtak a legfontosabb eszközök a drónok elfogására, de a folyamatos bevetés nagy terhet ró a költségvetésre, a pilótákra és a repülőgépekre. A probléma lényege egyszerű: az iráni drónok viszonylag olcsók, a vadászgépek bevetése viszont jelentős kiadással jár.

A leggyakoribb iráni modell, a Sahid–136 ára 20–50 ezer dollár (6,7–16,7 millió forint) között mozog. Ehhez képest egy F–16-os vadászgép repülésben tartása óránként akár 25 ezer dollárba (8,4 millió forint) kerülhet. A drónok lelövésére használt légiharc-rakéták ára még magasabb: egy AIM–9X Sidewinder közel 400 ezer dollárt (134 millió forint), míg egy AIM–120 AMRAAM több mint egymillió dollárt kóstál.

Emiatt a térségbeli országok egyre inkább a fedélzeti ágyúkat részesítik előnyben. Ezek ugyan lényegesen olcsóbbak, mint a légiharc-rakéták, de nagyobb kockázattal járnak: a pilótának sokkal közelebb kell kerülnie a célponthoz, lakott terület felett pedig jelentősen megnő a civil áldozatok veszélye. Ráadásul egy F–16 ágyúja mindössze öt másodpercig tud folyamatosan tüzelni, mielőtt kifogy a lőszerből.

Irán február vége óta több mint háromezer drónt indított, főként a Perzsa-öböl menti célpontok ellen.

A többségüket sikerült elfogni, az Egyesült Arab Emírségek egyedül több mint 1600 drónt semmisített meg – francia és brit támogatással. Néhány drón azonban áttört, és csapást mért katonai bázisokra, energiaipari létesítményekre és polgári infrastruktúrára. A költségeken túl más problémák is felmerülnek.

A folyamatos bevetések kifárasztják a pilótákat, és erősen igénybe veszik a gépeket, ami gyakoribb meghibásodásokhoz és intenzívebb karbantartáshoz vezethet. További probléma, hogy a földi légvédelem még drágább lenne: az amerikai Patriot rakéták kilövése darabonként közel 3-4 millió dollárba kerül, így a Perzsa-öböl menti államok igyekeznek ezeket minél ritkábban használni.