Személyes videóüzenetben biztosította "feltétel nélküli támogatásáról" Orbán Viktor miniszerelnököt Donald Trump. Az amerikai elnök a hétvégén megrendezésre kerülő CPAC konferencia apropóján szólította meg a magyar kormányfőt.

Nem akármilyen videóüzenetet küldött Orbán Viktornak Donald Trump, aki fantasztikus embernek tartja a magyar kormányfőt – videó

Trump gratulált Matt Schlap CPAC-elnöknek és Szánthó Miklós, a CPAC konferencia szervezőjének "ehhez a történelmi ötödik eseményhez a varázslatos Budapesten. Ez egy nagyszerű helyszín, egy nagyszerű országban".

A legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek is, akit mint tudják, támogatom. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását

– fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy ez a támogatás teljes és feltétel nélküli.

Trump szerint Orbán erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a kultúráját, örökségét, szuverenitását és az értékeit.

"Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogatom."

Legutóbb is támogatta Trump, és akkori is nyert Orbán, szerinte kiváló munkát végzett az országáért és különösen a határvédelem terén. Méltatta azért, hogy Magyarországnak nagyon erős határai vannak, és ez Orbán érdeme.

Remélem, hogy nyerni fog és nagy fölénnyel

– mondta Trump, aki hozzátette, meg kell érteni minden támadás ellenére, hogy Orbán vonása, mindig nyer. "Nerni akarunk, de tisztességesen és méltányosan".

Végezetül megköszönte a CPAC résztvevőinek, hogy elkötelezettek a konzervatív értékek és közös civilizációnk mellett , amelyen az amerikaiak és az európaiak közösen osztoznak.

Trump szerint a két nemzet, a magyar és az amerikai utat mutat egy megújuló Nyugat felé, amely megvédi a polgárait és felemeli a gyerekeit és nemzedéken át vezeti majd a világot.

Hangsúlyozta, hogy keményen fognak együttdolgozni energiaügyben és a migráció megállításában.

Trump helyett Vance jöhet Budapestre

Egyre kisebb az esélye, hogy Donald Trump Budapestre utazik, az elnököt jelenleg az iráni háború kezelése köti le leginkább. Erre utal az is, hogy J.D. Vance alelnök áprilisban Magyarországra jöhet, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken megerősítette.