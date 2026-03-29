Riadóztat az északi ország, egymás után csapódnak be a drónok, felszállt a Hornet vadászgép is

Riadalom van az északi EU- és NATO-tagországokban, sorban hatolnak be a légterükbe és csapódnak be a drónok. Észtországban egy erőművet is eltaláltak a napokban, nem maradt ki Lettország és Litvánia sem, most pedig Finnország került sorra. Még sincs akkora felháborodás, mint a szeptemberi lengyelországi incidens során. No de miért?

Drónok támadása: az ősszel Lengyelországban okozott károkat (képünkön), most a Baltikumban – de mennyire más a reakció

A finn védelmi erők vizsgálják több olyan drón eredetét, amelyek beléptek az ország légterébe, majd vasárnap reggel lezuhantak – jelentette a Bloomberg.

Olyan sokszor hallottunk az elmúlt években orosz drónok okozta incidensekről, hogy azonnal gyanút fogunk, most is erről szólnak a híradások.

Az észt incidens során a helyi hírforrások szégyenlősen nyilatkoztak, arról számoltak be, hogy Oroszország légteréből érkeztek a légi támadóeszközök, habár azt cáfolták, hogy az országot támadás érte volna.

A finn közszolgálati YLE egyenesen kimondja: a pilóta nélküli eszközök valószínűleg eltévedt ukrán drónok lehettek, amelyek eredetileg Oroszországot célozták, erre utalt a hírügynökség jelentése szerint Petteri Orpo miniszterelnök is.

Ez az első eset, hogy drónok tértek el, és kerültek finn légtérbe Oroszország Ukrajna elleni, négy évvel ezelőtti teljes körű inváziója óta.

Miután egyre-másra érkeztek a tudósítások, hogy az ukrán drónrajok napok óta hullámokban támadják Oroszország balti-tengeri olajkikötőit, a régió országaiban történt incidensek sorozatát már biztosan nem lehet hitelesen az oroszokra fogni. Legutóbb pont a finnországi esetek idején zajlott támadás, és arról érkezett jelentés, hogy Uszty-Luga kikötője lángokban áll.

Putyin nagy bajban? Hatalmas robbanóanyaggyár borult tűzbe a Lada iparvidékén, és ég az olajkikötő

Látványos és stratégiailag is jelentős csapást hajtott végre Ukrajna Oroszország mélyén. A hivatalos ukrán közlés szerint Flamingo típusú rakéták találták el a Szamara megyei robbanóanyaggyárat, az orosz hadiipar egyik kulcsfontosságú létesítményét, miközben ég a nagy balti-tengeri orosz olajkikötő is. Az új támadás Oroszország az egyik legfontosabb iparvidékét érte, itt gyártják a Ladákat is.

Drónok támadása: két eset, két teljesen ellentétes reakció – Kijevet nem hívták tetemre

A szeptemberi lengyelországi incidens óriási felháborodást okozott Lengyelországban és Európában, a NATO-vadászgépek is felszálltak. Ott is ugyanaz történt, mint most a Baltikumban, csak pepitában. Ott a határ túloldalán zajló orosz támadó akcióban részt vevő drónok sodródtak a NATO-országba.