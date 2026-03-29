Riadóztat az északi ország, egymás után csapódnak be a drónok, felszállt a Hornet vadászgép is
Riadalom van az északi EU- és NATO-tagországokban, sorban hatolnak be a légterükbe és csapódnak be a drónok. Észtországban egy erőművet is eltaláltak a napokban, nem maradt ki Lettország és Litvánia sem, most pedig Finnország került sorra. Még sincs akkora felháborodás, mint a szeptemberi lengyelországi incidens során. No de miért?
A finn védelmi erők vizsgálják több olyan drón eredetét, amelyek beléptek az ország légterébe, majd vasárnap reggel lezuhantak – jelentette a Bloomberg.
Olyan sokszor hallottunk az elmúlt években orosz drónok okozta incidensekről, hogy azonnal gyanút fogunk, most is erről szólnak a híradások.
Az észt incidens során a helyi hírforrások szégyenlősen nyilatkoztak, arról számoltak be, hogy Oroszország légteréből érkeztek a légi támadóeszközök, habár azt cáfolták, hogy az országot támadás érte volna.
A finn közszolgálati YLE egyenesen kimondja: a pilóta nélküli eszközök valószínűleg eltévedt ukrán drónok lehettek, amelyek eredetileg Oroszországot célozták, erre utalt a hírügynökség jelentése szerint Petteri Orpo miniszterelnök is.
Ez az első eset, hogy drónok tértek el, és kerültek finn légtérbe Oroszország Ukrajna elleni, négy évvel ezelőtti teljes körű inváziója óta.
Miután egyre-másra érkeztek a tudósítások, hogy az ukrán drónrajok napok óta hullámokban támadják Oroszország balti-tengeri olajkikötőit, a régió országaiban történt incidensek sorozatát már biztosan nem lehet hitelesen az oroszokra fogni. Legutóbb pont a finnországi esetek idején zajlott támadás, és arról érkezett jelentés, hogy Uszty-Luga kikötője lángokban áll.
Putyin nagy bajban? Hatalmas robbanóanyaggyár borult tűzbe a Lada iparvidékén, és ég az olajkikötő
Látványos és stratégiailag is jelentős csapást hajtott végre Ukrajna Oroszország mélyén. A hivatalos ukrán közlés szerint Flamingo típusú rakéták találták el a Szamara megyei robbanóanyaggyárat, az orosz hadiipar egyik kulcsfontosságú létesítményét, miközben ég a nagy balti-tengeri orosz olajkikötő is. Az új támadás Oroszország az egyik legfontosabb iparvidékét érte, itt gyártják a Ladákat is.
Drónok támadása: két eset, két teljesen ellentétes reakció – Kijevet nem hívták tetemre
A szeptemberi lengyelországi incidens óriási felháborodást okozott Lengyelországban és Európában, a NATO-vadászgépek is felszálltak. Ott is ugyanaz történt, mint most a Baltikumban, csak pepitában. Ott a határ túloldalán zajló orosz támadó akcióban részt vevő drónok sodródtak a NATO-országba.
A felháborodásnak most nem látszik jele az európai sajtóban.
A két esetnek közös, de fonák pikantériája van.
- Két nappal a lengyel incidenst követően egy vezérkari forrás azzal dicsekedett el: az ukrán zavarótechnológia olyan sokat fejlődött, hogy már sokkal könnyebben tudják eltéríteni az orosz repülőeszközöket.
- A finn esetről a tudósítás most így idézi a miniszterelnököt: „Oroszország erős elektronikai zavaró tevékenységet folytat, ami magyarázhatja, hogy ezek a drónok Finnország légterébe is betévednek” – mondta Orpo vasárnap, hozzátéve, hogy Finnország nem lőtte le őket.
A közös pont tehát, hogy mindkét esetben az oroszokat hibáztatták, holott mindkét háborús fél ugyanazt tette, csak fordítottan.
Felszállt a Hornet, számos repülő objektumot észleltek, fokozott a készültség
A védelmi minisztérium közlése szerint a finn légierő egy F/A–18 Hornet vadászgéppel végzett azonosítási műveleteket, miután több kis méretű, alacsonyan és lassan repülő objektumot észleltek.
Az egyik drón Kouvolától keletre, az ország délkeleti részén zuhant le – közölte a minisztérium. Egy másikat, amely a várostól északra csapódott be, az ukrán AN196 típusú drónként azonosították – áll a légierő külön közleményében, amelyben hozzátették, hogy a látott objektumok egy része valójában madárraj volt.
Egy harmadik, azonosítatlan drón a tenger jegére szállt le Espoo városán kívül, amely Helsinki fővárosi régiójához tartozik – közölte a rendőrség.
Nagyon komolyan vesszük ezt az ügyet
– mondta Antti Häkkänen védelmi miniszter. „A biztonsági hatóságok azonnal reagáltak. Az események kivizsgálása folyamatban van, és további részleteket akkor közlünk, amikor az információkat ellenőriztük.”
Finnország, amely 1300 kilométeres határon osztozik Oroszországgal, az utóbbi napokban fokozta a megfigyelést a Finn-öbölben, miután ukrán drónok fontos orosz olajkikötőket támadtak a Balti-tengeren. Primorszk kikötője mintegy 50 kilométerre fekszik a finn határtól, míg Uszt-Luga Észtország határának közelében található.
A légierő közlése szerint a védelmi erők fokozott készültségben vannak az ukrán drónműveletek miatt – írta a Bloomberg.