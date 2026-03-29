Putyin nagy bajban? Hatalmas robbanóanyaggyár borult tűzbe a Lada iparvidékén és ég az olajkikötő

Látványos és stratégiailag is jelentős csapást hajtott végre Ukrajna Oroszország mélyén. A hivatalos ukrán közlés szerint Flamingo típusú rakéták találták el a Szamara megyei robbanóanyaggyárat, az orosz hadiipar egyik kulcsfontosságú létesítményét, miközben ég a nagy balti-tengeri orosz olajkikötő is. Az új támadás Oroszország az egyik legfontosabb iparvidékét érte, itt gyártják a Ladákat is.
VG
2026.03.29, 11:12
Frissítve: 2026.03.29, 13:33

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a célpont a csapajevszki Promsintez üzem volt, amely évente több mint 30 ezer tonna robbanóanyagot állít elő – ezek jelentős részét bombákhoz és rakétákhoz használják fel. A közlés szerint a találatot követően „robbanás történt a gyártási területen”, amit több, helyi lakosok által közzétett felvétel is alátámasztani látszik.

Hatékonyabbak lehetnek a Flamingo rakéták, mint gondoltuk / Fotó: AFP

Eközben arról érkezett az oroszok által is megerősített jelentés, hogy óriási tűzzel birkóznak a hatalmas balti-tengeri olajexport-kikötőben, Uszty-Lugában. Az egyik legfontosabb orosz olajszállítási központot ért ukrán dróntámadásról és a nyomán keletkezett tűzről még szerdán reggel érkeztek az első jelentések.

A leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko március 29-én „károkról” számolt be az uszt-lugai kikötőben egy ukrán dróntámadás után. Nem részletezte a kikötőben keletkezett károk mértékét, annyit közölt, hogy helyi idő szerint reggel 7 óra körül a mentőegységek még a tűz oltásán dolgoztak.

Az előző éjszaka folyamán összesen 36 ukrán drónt lőttek le a leningrádi terület felett – mondta Drozgyenko az ukrán Kyiv Independent jelentése szerint.

A március 29-i éjszakai támadás része annak a sorozatnak, amely során Ukrajna nagy hatótávolságú drónjai továbbra is orosz olajterminálokat támadnak az uszt-lugai és a primorszki kikötővárosokban. A legutóbbi akcióval immár az ötödik egymást követő éjszaka történt dróntámadás a leningrádi terület ellen – jelentette egy több mint egymillió feliratkozóval rendelkező orosz Telegram-csatorna a lap szerint.

Ukrajna egyre mélyebbre hatol – működnek a Flamingo rakéták

A közösségi médiában gyorsan terjedő videókon egy hatalmas tűzgömb és sűrű füstoszlop látható, amely a létesítmény területéről emelkedik fel. Bár a károk pontos mértékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az első képek alapján nagymértékű pusztítás történhetett. A támadás különösen figyelemreméltó a célpont földrajzi helyzete miatt: a gyár mintegy 750 kilométerre található az ukrán határtól. Ez azt jelenti, hogy 

Ukrajna egyre mélyebben képes csapást mérni az orosz hadiipari infrastruktúrára – olyan területeken is, amelyeket eddig viszonylag biztonságosnak tartottak.

A csapás idején a Szamara megyei hatóságok is megerősítették, hogy rakétaveszély áll fenn a térségben. Az első robbanásokat helyi idő szerint kora reggel, fél hét körül jelentették. 

Ebben a régióban termel a TogliattiAzot, a világ egyik legnagyobb ammóniagyártója is, az ammónia pedig a műtrágyagyártás kulcsfontosságú alapanyaga. Ha az ilyen jellegű kapacitásokat is támadás éri, az a károk mértékétől függően nemcsak a hadiiparra, hanem a mezőgazdasági ellátási láncokra is hatással lehet.

A régió kormányzója, Vjacseszlav Fedoriscsev a közösségi médiában arról számolt be, hogy Togliatti városában ukrán dróntámadás ért egy meg nem nevezett ipari üzemet. Ugyancsak itt van Oroszország legnagyobb autógyártója, amelynek legismertebb terméke a Lada.

Az előzetes információk szerint a támadás nem okozott haláleseteket. A közösségi médiában terjednek a lentihez hasonló fotók (hitelességük megerősítésére nincs módunk).

 

Moszkva drónokat likvidált?

Moszkva ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy az éjszaka során 155 ukrán drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban, köztük a Krím félszigeten és Moszkva térségében. Az orosz védelmi minisztérium nem közölt információt arról, hogy ezek közül bármelyik elérte-e a célját. A most bevetett Flamingo rakéta az ukrán fegyverfejlesztés egyik legújabb és legnagyobb figyelmet kapó eszköze. A fegyvert tavaly nyáron mutatták be, és azóta csak korlátozott számban vetették be, de az utóbbi hónapokban egyre gyakrabban jelenik meg a harctéren. 

A rakéta akár 1000 kilogrammos robbanófejjel is felszerelhető, hatótávolsága pedig elérheti a 3000 kilométert.

Volodimir Zelenszkij korábban az ország legsikeresebb rakétájának nevezte a Flamingót, és azt is jelezte, hogy a tömeggyártás 2025–2026 telén indulhat meg. Ha ez valóban megtörtént, az jelentősen átalakíthatja Ukrajna csapásmérő képességeit.

 

A háborút az infrastruktúra nyeri

Nem ez az első alkalom, hogy ezzel a fegyverrel stratégiai célpontot támadnak. Februárban Ukrajna a votkinszki üzemet is célba vette, ahol az Iszkander–M ballisztikus rakétarendszert, az orosz hadsereg egyik kulcsfontosságú fegyverét gyártják. A mostani csapás azonban egy újabb szintet jelent: nem csupán katonai eszközöket gyártó létesítményt értek el, hanem azokat az ipari kapacitásokat, amelyek az orosz hadigépezet működéséhez szükségesek.

A kérdés most az, hogy a támadás milyen mértékben befolyásolja az orosz fegyvergyártást, és mennyire képes Moszkva megvédeni az ilyen, mélyen az ország belsejében található stratégiai objektumokat.

Az biztos, hogy a háború újabb szakaszába lépett: a frontvonalak mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a nagy hatótávolságú, precíziós csapások.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu