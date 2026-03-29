Putyin nagy bajban? Hatalmas robbanóanyaggyár borult tűzbe a Lada iparvidékén és ég az olajkikötő

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a célpont a csapajevszki Promsintez üzem volt, amely évente több mint 30 ezer tonna robbanóanyagot állít elő – ezek jelentős részét bombákhoz és rakétákhoz használják fel. A közlés szerint a találatot követően „robbanás történt a gyártási területen”, amit több, helyi lakosok által közzétett felvétel is alátámasztani látszik.

Hatékonyabbak lehetnek a Flamingo rakéták, mint gondoltuk / Fotó: AFP

Eközben arról érkezett az oroszok által is megerősített jelentés, hogy óriási tűzzel birkóznak a hatalmas balti-tengeri olajexport-kikötőben, Uszty-Lugában. Az egyik legfontosabb orosz olajszállítási központot ért ukrán dróntámadásról és a nyomán keletkezett tűzről még szerdán reggel érkeztek az első jelentések.

A leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko március 29-én „károkról” számolt be az uszt-lugai kikötőben egy ukrán dróntámadás után. Nem részletezte a kikötőben keletkezett károk mértékét, annyit közölt, hogy helyi idő szerint reggel 7 óra körül a mentőegységek még a tűz oltásán dolgoztak.

Az előző éjszaka folyamán összesen 36 ukrán drónt lőttek le a leningrádi terület felett – mondta Drozgyenko az ukrán Kyiv Independent jelentése szerint.

A március 29-i éjszakai támadás része annak a sorozatnak, amely során Ukrajna nagy hatótávolságú drónjai továbbra is orosz olajterminálokat támadnak az uszt-lugai és a primorszki kikötővárosokban. A legutóbbi akcióval immár az ötödik egymást követő éjszaka történt dróntámadás a leningrádi terület ellen – jelentette egy több mint egymillió feliratkozóval rendelkező orosz Telegram-csatorna a lap szerint.

Ukrajna egyre mélyebbre hatol – működnek a Flamingo rakéták

A közösségi médiában gyorsan terjedő videókon egy hatalmas tűzgömb és sűrű füstoszlop látható, amely a létesítmény területéről emelkedik fel. Bár a károk pontos mértékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az első képek alapján nagymértékű pusztítás történhetett. A támadás különösen figyelemreméltó a célpont földrajzi helyzete miatt: a gyár mintegy 750 kilométerre található az ukrán határtól. Ez azt jelenti, hogy

Ukrajna egyre mélyebben képes csapást mérni az orosz hadiipari infrastruktúrára – olyan területeken is, amelyeket eddig viszonylag biztonságosnak tartottak.

A csapás idején a Szamara megyei hatóságok is megerősítették, hogy rakétaveszély áll fenn a térségben. Az első robbanásokat helyi idő szerint kora reggel, fél hét körül jelentették.