Fico kiállt a nyilvánosság elé az EU-csúcs után és bejelentette: elege van Zelenszkijből, Szlovákia le fog sújtani Ukrajnára – „Szándékosan kárt okoz”

Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés tovább folytatja a szándékos károkozást Szlovákia gazdaságának – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiaplatformján közzétett videóbejegyzésében csütörtökön.

Robert Fico kiállt a nyilvánosság elé az EU-csúcs után

A szlovák miniszterelnök a felvételen a csütörtöki európai uniós csúcstalálkozó történéseiről és az ott ismertetett szlovák álláspontról számolt be.

A politikus szerint az uniós vezetők találkozójának első részében kizárólag az Ukrajnának nyújtandó, megvétózott 90 milliárd eurós uniós kölcsönről, illetve a Barátság kőolajvezeték tranzitjának megszakításáról volt szó. Hozzátette: ezek egyikében sem történt előrelépés, a kölcsön továbbra is blokkolva van, és nincs időpont a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállítására sem.

Elmondta: brüsszeli felszólalásában tájékoztatott arról, hogy Szlovákia Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a tranzit leállításáról hozott egyoldalú döntése miatt kénytelen volt kőolaj-szükséghelyzetet bevezetni.

Rámutatott: az érvényes uniós megállapodások értelmében Szlovákiának és Magyarországnak 2027 végéig joga van orosz kőolaj beszerzésére a Barátság kőolajvezetéken és tengeri úton egyaránt.

Mint mondta, hangot adott azon meggyőződésének is, hogy az ukrán kőolajtranzit megújításának folytonos elodázásával

Zelenszkij illegitim módon beavatkozik a Magyarországon zajló választási kampányba a jelenlegi magyar kormány leváltásának céljából.

Kiemelte, hogy António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott korábbi telefonbeszélgetése során és csütörtöki felszólalásában is megerősítette, hogy Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés folytatja Szlovákia szándékos gazdasági megkárosítását.

A szlovák miniszterelnök kijelentette: az adott körülményekre tekintettel elutasította az Ukrajna támogatását megerősítő záródokumentum jóváhagyását.