Fico kiállt a nyilvánosság elé az EU-csúcs után és bejelentette: elege van Zelenszkijből, Szlovákia le fog sújtani Ukrajnára – „Szándékosan kárt okoz”
Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés tovább folytatja a szándékos károkozást Szlovákia gazdaságának – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiaplatformján közzétett videóbejegyzésében csütörtökön.
A szlovák miniszterelnök a felvételen a csütörtöki európai uniós csúcstalálkozó történéseiről és az ott ismertetett szlovák álláspontról számolt be.
A politikus szerint az uniós vezetők találkozójának első részében kizárólag az Ukrajnának nyújtandó, megvétózott 90 milliárd eurós uniós kölcsönről, illetve a Barátság kőolajvezeték tranzitjának megszakításáról volt szó. Hozzátette: ezek egyikében sem történt előrelépés, a kölcsön továbbra is blokkolva van, és nincs időpont a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállítására sem.
Elmondta: brüsszeli felszólalásában tájékoztatott arról, hogy Szlovákia Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a tranzit leállításáról hozott egyoldalú döntése miatt kénytelen volt kőolaj-szükséghelyzetet bevezetni.
Rámutatott: az érvényes uniós megállapodások értelmében Szlovákiának és Magyarországnak 2027 végéig joga van orosz kőolaj beszerzésére a Barátság kőolajvezetéken és tengeri úton egyaránt.
Mint mondta, hangot adott azon meggyőződésének is, hogy az ukrán kőolajtranzit megújításának folytonos elodázásával
Zelenszkij illegitim módon beavatkozik a Magyarországon zajló választási kampányba a jelenlegi magyar kormány leváltásának céljából.
Kiemelte, hogy António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott korábbi telefonbeszélgetése során és csütörtöki felszólalásában is megerősítette, hogy Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés folytatja Szlovákia szándékos gazdasági megkárosítását.
A szlovák miniszterelnök kijelentette: az adott körülményekre tekintettel elutasította az Ukrajna támogatását megerősítő záródokumentum jóváhagyását.
Szerinte ez a döntése azt az álláspontot tükrözi, hogy az EU és Ukrajna, illetve Szlovákia és Ukrajna közötti kapcsolatok nem épülhetnek egyoldalúságra, arra, hogy egyrészről mindenkori kötelesség legyen kielégíteni Zelenszkij igényeit, és közben el kellene fogadni
a tisztelet hiányát és az ukrán elnöknek azokat a döntéseit, amelyekkel szándékosan kárt okoz uniós tagországok gazdasági érdekeinek.
EU-csúcs: káosz és kapkodás
Az uniós vezetőknek csütörtökön eredetileg Európa gazdaságának fellendítéséről kellett volna egyeztetniük. Ehelyett most két háborúval, a transzatlanti kapcsolatok romlásával és egy Ukrajna körüli, 90 milliárd eurós patthelyzettel küzdenek.
A találkozót a versenyképesség erősítésének szentelték volna, ám ezt felülírták a külső válságok és a belső megosztottság – az ukrajnai finanszírozástól kezdve az energiapolitikán, a védelemen át egészen a klímapolitikáig.
A teremben zajló megbeszélés során az Európai Tanács elnöke,
António Costa „elfogadhatatlannak” nevezte Orbán Viktor magyar miniszterelnök viselkedését, aki blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel jóváhagyását
– mondta egy, a tárgyalás részleteit ismerő tisztviselő. Csakhogy a magyar miniszterelnök kibírta a nyomást, nem tört meg és továbbra is fenntartja a magyar blokkolást Ukrajna 90 milliárd eurós hadikölcsönéről.
Ez egészen addig marad így, amíg nem jön újra orosz olaj a Barátság vezetéken.