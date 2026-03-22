Irán visszaszólt Trumpnak: amerikai energetikai létesítményeket fognak támadni

Donald Trump kétnapos határidőt adott Iránnak arra, hogy újra megnyissa a Hormuzi-szorost, különben lebombázzák a perzsa ország erőműveit. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Iránnak teljes mértékben, és fenyegetés nélkül meg kell nyitnia a szorost. Ezt szombaton, a Truth Social-bejegyzésében tette közzé, kiemelve, hogy Teheránnak a poszttól számított 48 órája maradt.

Néhány órával később az iráni hadsereg arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti térségben az Amerikai Egyesült Államokhoz és az izraeli rezsimhez tartozó valamennyi energetikai, informatikai és sótalanító infrastruktúrát célba fogja venni, ha támadás éri Irán üzemanyag- és energetikai infrastruktúráját – számolt be a Bloomberg.

A nyilatkozatok azt jelzik, hogy egyelőre egyik fél sem hajlandó meghátrálni. Az iráni háború immár a negyedik hetébe lépett, miközben egyre több jel utal világszerte üzemanyaghiányra. Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael továbbra is iráni célpontokat támad, Irán pedig rakétákat és drónokat lő a zsidó államra, valamint az Arab-öböl menti országokra.

A térségben eddig több mint 4000 ember vesztette életét február 28. óta a kormányzati és nem kormányzati szervezetek adatai szerint, a halálos áldozatok több mint háromnegyede iráni. Libanonban, ahol Izrael fokozta offenzíváját az Irán által támogatott Hezbollah fegyveresei ellen, az áldozatok száma meghaladja az ezret. Izraelben és az arab államokban pedig több tucat ember vesztette életét.

Irán Izrael elleni rakétacsapásai az elmúlt napokban erősödtek. Szombaton több mint 150 ember sérült meg az iráni támadásokban a déli Arad és Dimona városában, utóbbi nevét egy közeli nukleáris kutatólétesítmény is viseli. Az iráni média szerint ez a művelet a natanzi nukleáris létesítmény elleni támadás megtorlása volt.

Fokozódik a nyomás Iránon is

A Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom – ahol normál körülmények között a világ olaj- és földgázellátásának egyötöde halad át – a háború kezdete óta gyakorlatilag leállt. A Brent nyersolaj ára hordónként 112 dollár fölé emelkedett, ami csaknem négy éve a legmagasabb szint. Emelkedett az amerikai benzin, a műtrágyák és számos, a Hormuzi-szoroson keresztül szállított fém árfolyama is, és a gáz ára is felfelé tart.