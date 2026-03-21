Rendkívüli: leállította a kitermelést a világ egyik vezető olajhatalma, egyetlen hordó se jön többé exportra a legnagyobb mezőkről – beláthatatlan, mi fog most történni
Irak vis maior helyzetet hirdetett minden olyan olajmezőre, amelyet külföldi olajvállalatok fejlesztettek, miután a közel-keleti konfliktus miatt leállt a teherszállítás Hormuzi-szoroson keresztül, és ezzel gyakorlatilag leállították az ország nyersolaj-exportjának túlnyomó részét is.
A globális kőolaj- és cseppfolyósított földgázellátás mintegy 20 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül történik, és a kulcsfontosságú tengerszoroson halad át az iraki nyersolaj-export nagy része. A fennakadások következtében a az ország tárolókapacitásai elérték felső határukat – számolt be róla a Reuters.
A nemzetközi olajárak pénteken csaknem négy év óta a legmagasabb szinten zártak, mivel a három hete zajló iráni konfliktus a héten tovább eszkalálódott.
„A nemzetközi partnerek nem tudtak tankhajókat kijelölni a nyersolaj elszállítására, ami megakadályozta az exportot annak ellenére, hogy az állami olajkereskedő vállalat, a SOMO készen állt a szállítmányok berakodására. A helyzetre tekintettel a minisztérium teljes termelésleállítást rendelt el az érintett koncessziós területeken, és a szerződéses feltételek alapján az intézkedés nyomán nem keletkezik kártalanítási kötelezettség” – áll az iraki olajügyi minisztérium közleményében.
A szaktárca hozzátette, hogy a termelés visszafogását a konfliktus alakulásának függvényében rendszeresen felülvizsgálják, egyúttal sürgős egyeztetésre hívta a vállalatokat annak érdekében, hogy megállapodjanak a vis maior körülményei között fenntartandó alapvető működésről, a költségekről és a létszámról.
Hajan Abdel-Ghani iraki olajügyi miniszter pénteken arról számolt be, hogy a Basra Oil Company nyersolajtermelését napi 900 ezer hordóra csökkentették a korábbi napi 3,3 millió hordóról, miután leállt az export az ország déli kikötőiből. A kitermelt mennyiségeket a finomítók működtetésére használják fel.
A termelés és az export visszaesése várhatóan tovább nehezíti Irak egyébként is sérülékeny gazdasági helyzetét, mivel az állam a közkiadások szinte teljes egészét és bevételeinek több mint 90 százalékát a nyersolaj-eladásokból fedezi.
Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael által indított iráni háború már Irán határain túlra is átterjedt: Teherán válaszul csapásokat mért Izraelre, valamint olyan öböl menti arab államokra, amelyek amerikai katonai létesítményeknek adnak otthont. Izrael pedig újabb támadásokat indított Libanonban, miután az Iránhoz közel álló Hezbollah milícia többször is átlőtt a határon.
Áttörés: megkerülték a Hormuzi-szorost, mostantól újra jön olaj a világ egyik legnagyobb termelőjétől – egy csővezeték a megoldás
Irak megállapodott Kurdisztánnal arról, hogy szerdán újraindítják az olajexportot a félautonóm régió területén futó vezetéken keresztül – írja a Bloomberg Hajján Abdul-Ghani iraki olajminiszterre hivatkozva.
A vezeték a kurdisztáni és a kirkuki mezőkről szállít olajat Törökország mediterrán kikötőjébe, Ceyhanba, messze a konfliktus sújtotta Perzsa-öböltől. A csővezeték-hálózaton keresztüli szállításokat a hónap elején állították le elővigyázatossági intézkedés részeként.
Abdul-Ghani korábban azt mondta, hogy Irak az északi vezetéken keresztül legalább napi 150–200 ezer hordót képes szállítani Kirkukból, emellett napi 210 ezer hordót Kurdisztánból. A vezeték újraindítása segítséget jelenthet az OPEC második legnagyobb termelőjének, miután a Hormuzi-szoros lezárása kitermeléscsökkentésre kényszerítette.