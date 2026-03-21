Rendkívüli: leállította a kitermelést a világ egyik vezető olajhatalma, egyetlen hordó se jön többé exportra a legnagyobb mezőkről – beláthatatlan, mi fog most történni

Irak vis maior helyzetet hirdetett minden olyan olajmezőre, amelyet külföldi olajvállalatok fejlesztettek, miután a közel-keleti konfliktus miatt leállt a teherszállítás Hormuzi-szoroson keresztül, és ezzel gyakorlatilag leállították az ország nyersolaj-exportjának túlnyomó részét is.

A globális kőolaj- és cseppfolyósított földgázellátás mintegy 20 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül történik, és a kulcsfontosságú tengerszoroson halad át az iraki nyersolaj-export nagy része. A fennakadások következtében a az ország tárolókapacitásai elérték felső határukat – számolt be róla a Reuters.

A nemzetközi olajárak pénteken csaknem négy év óta a legmagasabb szinten zártak, mivel a három hete zajló iráni konfliktus a héten tovább eszkalálódott.

„A nemzetközi partnerek nem tudtak tankhajókat kijelölni a nyersolaj elszállítására, ami megakadályozta az exportot annak ellenére, hogy az állami olajkereskedő vállalat, a SOMO készen állt a szállítmányok berakodására. A helyzetre tekintettel a minisztérium teljes termelésleállítást rendelt el az érintett koncessziós területeken, és a szerződéses feltételek alapján az intézkedés nyomán nem keletkezik kártalanítási kötelezettség” – áll az iraki olajügyi minisztérium közleményében.

A szaktárca hozzátette, hogy a termelés visszafogását a konfliktus alakulásának függvényében rendszeresen felülvizsgálják, egyúttal sürgős egyeztetésre hívta a vállalatokat annak érdekében, hogy megállapodjanak a vis maior körülményei között fenntartandó alapvető működésről, a költségekről és a létszámról.

Hajan Abdel-Ghani iraki olajügyi miniszter pénteken arról számolt be, hogy a Basra Oil Company nyersolajtermelését napi 900 ezer hordóra csökkentették a korábbi napi 3,3 millió hordóról, miután leállt az export az ország déli kikötőiből. A kitermelt mennyiségeket a finomítók működtetésére használják fel.

A termelés és az export visszaesése várhatóan tovább nehezíti Irak egyébként is sérülékeny gazdasági helyzetét, mivel az állam a közkiadások szinte teljes egészét és bevételeinek több mint 90 százalékát a nyersolaj-eladásokból fedezi.