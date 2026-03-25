Megvan legdurvább iráni haditerv tökéletes ellenszere – hatalmasat kaszálhat rajta egy francia cég

Miután Irán a napokban azzal fenyegetőzött, hogy teljesen elaknásítja a Hormuzi-szorost és a Perzsa-öböl területét, egyre többen kezdenek el gondolkodni egy ilyen szituáció megoldását. Őket célozza meg Raphaël Gorgé francia milliárdos cége, az Exail Technologies, amely víz alatti drónok fejlesztésével foglalkozik.

Exail Technologies aknamentesítő drónjainak jó terep lehet az iráni háború / Fotó: Miguel Medina / AFP

Az Exial aknamentesítő tengeri drónjainak csúcskategóriás rendszere félmilliárd euróba is kerülhet, és akár 18 hónapig is eltarthat az elkészítése. Mivel jelenleg is dúl a háború a Hormuzi-szoros körül, sorban állnak a potenciális vásárlók az ajtajánál – írta a Bloomberg.

Folyamatosan kapunk kérdéseket, érdeklődéseket és képességfelméréseket. Erős a kereslet. Azt hiszem, ha lenne 12 rendszerem teljesen kész, és azonnal elvihető állapotban, könnyen találnék vevőt mindre

– mondta egy interjúban Gorgé, a párizsi székhelyű Exail Technologies 54 éves vezérigazgatója.

Az Exail tengeralattjáró drónjai iránti növekvő érdeklődés 2024 közepe óta több mint 700 százalékkal emelte a vállalat részvényeit. A részvények a múlt héten újabb történelmi csúcsokat döntöttek, Irán aknák elhelyezésével fenyegetett a szorosban, amely a világ olajellátásának mintegy 20 százaléka számára kulcsfontosságú tranzitpont.

Gorgé és családja számára nem jöttek rosszul az elmúlt évek konfliktusai, ugyanis a védelmi beszállítók iránti megnövekedett kereslet következtében vagyonuk 1 milliárd dollárra duzzadt a Bloomberg Billionaires Index szerint, köszönhetően az Exailben meglévő mintegy 41 százalékos részesedésüknek. Ennek egy részét a héten a család holdingtársasága realizálta is, miután 75,6 millió euró értékben értékesítettek részvényeket.

Az iráni háború miatt ismét nőtt az érdeklődés a védelmi ipar megoldása iránt

A párizsi székhelyű Exail növekedése csak egy újabb példa arra, hogy a veszélyesebb világ – a négy éve tartó orosz-ukrán háború, és most az iráni háború – hogyan alakította át Európa védelmi iparát. A kormányok többsége növeli védelmi költségvetését, és egyre nagyobb katonai kiadásokat eszközölnek, ami felpezsdíti az egykor álmos, kis- és közepes méretű vállalatokat, mint az Exail, és tőzsdei győztesekké változtatja őket. Az Exail tengeralattjáró drónok terén immár olyan nagyobb konglomerátumokkal is képes versenyre kelni, mint például a francia Thales, a svéd Saab és a norvég Kongsberg Gruppen.