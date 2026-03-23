Itt van Irán válasza Trump ultimátumára: egy kulcsfontosságú hajózási útvonalat aknásíthatnak el

Irán fenyegetéssel válaszolt Donald Trump amerikai elnök ultimátumára. A perzsa állam védelmi tanácsa hétfőn azzal fenyegette meg az Amerikai Egyesült Államokat, hogy egy szárazföldi invázió esetén aknákat telepít az egész Perzsa-öbölben.

Irán az öböl elaknásításával fenyeget, egy ilyen lépés még drasztikusabb olajár-emelkedést hozna / Fotó: Shutterstock

Az AP News tudósítása szerint a védelmi tanács akkor adta ki közleményét, amikor Teheránban egyre nagyobb aggodalom övezi az amerikai tengerészgyalogság esetleges térségbeli megjelenését a szárazföldön is.

„Az ellenség részéről Irán partvidéke vagy szigetei elleni bármilyen támadási kísérlet természetesen, a kialakult katonai gyakorlatnak megfelelően, az összes megközelítési útvonal elaknásításához vezetne. A Perzsa-öbölben és a partok mentén egyaránt” – áll a védelmi tanács közleményében.

Az Amerikai Egyesült Államok arra törekszik, hogy újra megnyissa a Hormuzi-szorost – a Perzsa-öböl keskeny kijáratát – az energiaszállítmányok előtt. Ennek érdekében Washington még a tengerészgyalogosok esetleges partra szállásának lehetőségét is belengette, hogy az útvonal biztosítása miatt szigeteket vagy iráni területeket foglaljanak el.

Korábban Izrael is felvetette annak a lehetőségét, hogy az iráni háború részeként szárazföldi hadműveletre is sor kerülhet.

Irán visszaszólt Trumpnak: amerikai energetikai létesítményeket fognak támadni

Donald Trump kétnapos határidőt adott Iránnak arra, hogy újra megnyissa a Hormuzi-szorost, különben lebombázzák a perzsa ország erőműveit. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Iránnak teljes mértékben, és fenyegetés nélkül meg kell nyitnia a szorost. Ezt szombaton, a Truth Social-bejegyzésében tette közzé, kiemelve, hogy Teheránnak a poszttól számított 48 órája maradt.

Néhány órával később az iráni hadsereg arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti térségben az Amerikai Egyesült Államokhoz és az izraeli rezsimhez tartozó valamennyi energetikai, informatikai és sótalanító-infrastruktúrát célba fog venni, ha támadás éri Irán üzemanyag- és energetikai infrastruktúráját – számolt be a Bloomberg.

A nyilatkozatok azt jelzik, hogy egyelőre egyik fél sem hajlandó meghátrálni. Az iráni háború immár a negyedik hetébe lépett, miközben egyre több jel utal világszerte üzemanyaghiányra. Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael továbbra is iráni célpontokat támad, Irán pedig rakétákat és drónokat lő a zsidó államra, valamint az Arab-öböl menti országokra.