Orbán Viktor megszólalt a súlyos lehallgatási ügyben – „Ez már minden határon túl van”

A kormányfő a patrióták első budapesti gyűlése előtt újságírói kérdésre úgy válaszolt, hogy egy-két napra szükség van, hogy Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatban új információkhoz jussanak.

Hozzátette: súlyos dolog, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatták egy másik ország titkosszolgálatának együttműködésével.

„A legsúlyosabb, hogy egyértelműnek tűnik: mindez a Tisza Párt tudtával és – úgy látom – érdekében történt.

Azért ez túl van minden határon”

– jelentette ki Orbán Viktor.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen egy magyar újságíró egy nőnek azt mondja: kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter és a beszélgetőtárs hölgy telefonszámát is, így a külföldi szolgálatnak lehetősége nyílik megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Az újságíró beszélgetőtársa egyébként megpróbálta megtudni, pontosan melyik államnak adta ki a magyar diplomácia vezetőjének elérhetőségét, de kérdését elhárította. „Azt nem mondhatom el.” Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

Szijjártó úgy reagált, hogy az első szó ami eszébe jut, az a döbbenet, hogy egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat. „Most, hogy mi a jogi meghatározása annak, hogyha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot tart fenn egy külföldi titkosszolgálattal, azt nem tudom” – mondta.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a patrióták gyűlésén azok szólaltak fel, akik két-három éven beül Európa vezetői lesznek. „Itt azok az emberek vannak, akik arra szövetkeztek, hogy el fogják foglalni Brüsszelt” – mondta. Hozzátette, hogy van, aki már nyert választást, és van, aki nyer majd. „Ha valaki kíváncsi a jövőre, akkor nézze: ilyen lesz” – utalt a patrióták gyűlésére.