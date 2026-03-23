Orbán Viktor megszólalt a súlyos lehallgatási ügyben – „Ez már minden határon túl van”

A kormányfő súlyos ügynek nevezte Szijjártó Péter állítólagos lehallgatását, és új információk megjelenését várja az ügyben. Orbán Viktor szerint a történtek túlmutatnak minden határon, és politikai szálak is felmerülhetnek.
VG
2026.03.23, 15:26
Frissítve: 2026.03.23, 15:36

A kormányfő a patrióták  első budapesti gyűlése előtt újságírói kérdésre úgy válaszolt, hogy egy-két napra szükség van, hogy Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatban új információkhoz jussanak.

Orbán Viktor megszólalt a súlyos lehallgatási ügyben / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Hozzátette: súlyos dolog, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatták egy másik ország titkosszolgálatának együttműködésével.

„A legsúlyosabb, hogy egyértelműnek tűnik: mindez a Tisza Párt tudtával és – úgy látom – érdekében történt. 

Azért ez túl van minden határon”

– jelentette ki Orbán Viktor. 

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen egy magyar újságíró egy nőnek azt mondja: kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter és a beszélgetőtárs hölgy telefonszámát is, így a külföldi szolgálatnak lehetősége nyílik megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. 

Az újságíró beszélgetőtársa egyébként megpróbálta megtudni, pontosan melyik államnak adta ki a magyar diplomácia vezetőjének elérhetőségét, de kérdését elhárította. „Azt nem mondhatom el.” Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

Szijjártó úgy reagált, hogy az első szó ami eszébe jut, az a döbbenet, hogy egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat. „Most, hogy mi a jogi meghatározása annak, hogyha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot tart fenn egy külföldi titkosszolgálattal, azt nem tudom” – mondta.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a patrióták gyűlésén azok szólaltak fel, akik két-három éven beül Európa vezetői lesznek. „Itt azok az emberek vannak, akik arra szövetkeztek, hogy el fogják foglalni Brüsszelt” – mondta. Hozzátette, hogy van, aki már nyert választást, és van, aki nyer majd. „Ha valaki kíváncsi a jövőre, akkor nézze: ilyen lesz” – utalt a patrióták gyűlésére.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
