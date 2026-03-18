Orbán Viktor szerda este megüzente Zelenszkijnek, mi vár rá csütörtökön Brüsszelben: sorsdöntő EU-csúcs jön
Nem járulhatok hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja belőlünk, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról. Ezt holnap Brüsszelben én nem is fogom megengedni – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának dunaújvárosi állomáson szerda este. A kormányfő már csütörtök reggel Brüsszelbe utazik, ahol az Európai Unió állam-és kormányfői találkoznak, hogy tárgyaljanak többek között az olajblokádról, illetve 90 milliárd eurós hitel folyosításának a magyar vétójáról.
Január 27. óta nem jön a Barátság kőolajvezetéken olaj Magyarországra, bár az ukránok szerint ennek műszaki okai vannak, műholdfelvételek és titkosszolgálati információk alapján más okok lehetnek a háttérben. A magyar kormány határozott állítása, hogy a legfelső szinten született döntés a vezeték újraindításának blokkolásáról, azzal a céllal, az ukránok beavatkozzanak a magyar választási kampányba és megbuktassák a kormányt.
A kabinet az ukrán blokádra válaszul blokkolja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel folyósítását, illetve a 20. szankciós csomagot. A miniszterelnök korábban azt is mondta, hogy nem tárgyal a kérdésben, hanem erőből fogja megoldani, amit azzal indokolt, hogy az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból.
A miniszterelnök szerint egy nagy csatát kell megvívnia Brüsszelben, miután Zelenszkij úgy döntött, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásával olajblokád alá veszi az országát. Szerinte ukrán államfő azért teszi ezt, mert követelései vannak Magyarországgal szemben, amit személyesen ő nem hajlandó teljesíteni. Már csak azért sem mert, ha belőlünk is kikényszerítik, akkor a magas rezsiárak miatt a magyarok elveszítenek egy havi jüvedelmet.
Európa masírozik a háborúba
Orbán a dunaújvárosi beszédében hosszan beszélt a háborús fenyegetésről. "Az a rossz hírem van, hogy a háború közelebb jött" – mondta a miniszterelnök, aki szerint bármennyire is fájdalmas is, Európa úgy döntött, hogy egyre mélyebbre masírozik a háborúba. Hangsúlyozta, hogy a feladat, hogy ebből kimaradjunk. Szerinte egész iparágak vannak bajban, "ott nincs 13. havi nyugdíj, nincs gyermekeknek járó adókedvezmény megduplázása, nem azért, mert nem szeretnék, hanem mert a pénzüket elküldték Ukrajnába".
Orbán szerint nagy elődök, mint Tisza István, vagy Horthy Miklós sem akartak részt venni a háborúban, azonban nem elegendő nem akarni, hanem tudni kell kimaradni. Az a kérdés, hogy ki elég erős ehhez.
Kellő szerénységgel mondom, hogy négy éve csinálom és sikerült kimaradni a háborúból. Az a reményem van, hogy én erre képes lennék, ha Önök megbíznak engem
– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, ezért azt javasolja, hogy újítsák meg azt a szerződést, amit négy éve kötöttek. Nyilvánvaló erős többségre van szükség, akik képesek arra, hogy a legnehezebb időkben is nemet mondjanak.
"Nekünk nem kétharmad kell, hanem nagyon erős nemzeti egység. Ez kétharmaddal és anélkül is lehetséges, én azt javaslom, inkább csináljuk kétharmaddal" – mondta a kormányfő.
Elismerte, nagyon nehéz négy év van mögöttünk, de ha megkapják a bizalmat, mindent végre fognak hajtani, amit vállaltak.
Történelmi választás előtt állunk
A kormányfő szerint ritkán fordul elő, hogy belátja az egész ország, hogy történelmi választás előtt állunk. Leszögezte, ez nem a mi háborúnk, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy lelketlenek vagyunk, a háború kitörésekor mindenkit befogadtunk, ukrán nyelvű iskolát is alapítottak, hogy saját nyelvükön tanuljanak az ukrán fiatalok.
Jó lelkiismerettel mondom, mindent megadtunk, de azt nem kérhetik tőlünk, hogy részt vegyünk ebben háborúban
– hangsúlyozta, kormányfő szerint annak ellenére, hogy a háború blokkolja a növekedést, mégis felépítettték
- a 14. havi nyugdíjt,
- az szja-mentességet adtak az édesanyáknak, ezt csak azért tehették meg, mert nem küldték el az emberek pénzét Ukrajnába.
Azt is mondta, hogy szeretnék megszünteti azt igazságtalanságot, hogy a családosok roszabbul élnek, mint akiknek nincs gyermekük, a család ugyanis a legfontosabb. Az szja-mentességről azt mondta, hogy sehol a világon ilyen nincsen, és erre legyenek az emberek büszkék, mert ennek fedezetét ők teremtették meg.
A fiataloknak és a munkásoknak is üzent Orbán
Szólt a fiatalokhoz is Orbán Viktor. Szerinte szép dolog a világ, szép dolog külföldre menni, de higgyék el a fiatalok, eljön a pillanat, amikor hiányozni fog a hazájuk. Ahhoz, hogy legyen hazájuk, ki kell állniuk mellette.
Gyertek el az április 12-i választásokra, harcoljunk együtt, hogy megőrizzük Magyarország biztonságát, függetlenségét a következő négy évben is
– mondta a kormányfő, de külön megszólította a munkásokat is. Szerinte ma olyan politika van idehaza, ahol a munkásokra úgy tekintenek, mint a legfontosabb hajtóerő. nem csak arról van szó, hogy 1 millióval többen dolgoznak, mint 10 éve, hanem arról is, hogy a munka becsülete is helyreállt az országban. Az tapasztalja mindenhol, hogy helyreáll a világnak az a rendje, hogy az embert a munkája alapján ítélik meg. Ez pedig a munkaalapú társadalom, megismételte a korábbi szófordulatát, hogy többre megyünk egy munkáját jól végző munkásokkal, mint 10 munkáját rosszul végző okostojással.
A multik ki akarják zsebelni a magyarokat
Orbán szerint 2010 óta máig a nagy nemzetközi cégektől, bankoktól elvontak 15 ezer milliárd forintot és odaadták a magyar családoknak, az iskoláknak, az egészségügynek. Szerinte nem szabad meglepődni azon, hogy az ellenfél táborában feltűnnek a multik, mint a Shell, ők azért jönnek, hogy visszavegyenek mindent, amit elvettek tőlük.
Ne engedjék, hogy a nemzetközi nagytőke kizsebelje önöket és Magyarországot
– mondta, hozzátéve, hogy ez sikerül, akkor képesek lesznek arra, hogy kimaradjunk a háborúból, és egy millió forint legyen Magyarországon az átlagkereset.