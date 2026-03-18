Nem járulhatok hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja belőlünk, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról. Ezt holnap Brüsszelben én nem is fogom megengedni – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának dunaújvárosi állomáson szerda este. A kormányfő már csütörtök reggel Brüsszelbe utazik, ahol az Európai Unió állam-és kormányfői találkoznak, hogy tárgyaljanak többek között az olajblokádról, illetve 90 milliárd eurós hitel folyosításának a magyar vétójáról.

Orbán Viktor szerda este megüzente Zelenszkijnek, mi vár rá csütörtökön Brüsszelben: sorsdöntő EU-csúcs jön

Január 27. óta nem jön a Barátság kőolajvezetéken olaj Magyarországra, bár az ukránok szerint ennek műszaki okai vannak, műholdfelvételek és titkosszolgálati információk alapján más okok lehetnek a háttérben. A magyar kormány határozott állítása, hogy a legfelső szinten született döntés a vezeték újraindításának blokkolásáról, azzal a céllal, az ukránok beavatkozzanak a magyar választási kampányba és megbuktassák a kormányt.

A kabinet az ukrán blokádra válaszul blokkolja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel folyósítását, illetve a 20. szankciós csomagot. A miniszterelnök korábban azt is mondta, hogy nem tárgyal a kérdésben, hanem erőből fogja megoldani, amit azzal indokolt, hogy az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból.

A miniszterelnök szerint egy nagy csatát kell megvívnia Brüsszelben, miután Zelenszkij úgy döntött, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásával olajblokád alá veszi az országát. Szerinte ukrán államfő azért teszi ezt, mert követelései vannak Magyarországgal szemben, amit személyesen ő nem hajlandó teljesíteni. Már csak azért sem mert, ha belőlünk is kikényszerítik, akkor a magas rezsiárak miatt a magyarok elveszítenek egy havi jüvedelmet.

Európa masírozik a háborúba

Orbán a dunaújvárosi beszédében hosszan beszélt a háborús fenyegetésről. "Az a rossz hírem van, hogy a háború közelebb jött" – mondta a miniszterelnök, aki szerint bármennyire is fájdalmas is, Európa úgy döntött, hogy egyre mélyebbre masírozik a háborúba. Hangsúlyozta, hogy a feladat, hogy ebből kimaradjunk. Szerinte egész iparágak vannak bajban, "ott nincs 13. havi nyugdíj, nincs gyermekeknek járó adókedvezmény megduplázása, nem azért, mert nem szeretnék, hanem mert a pénzüket elküldték Ukrajnába".