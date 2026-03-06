Totálisan megijedtek az ukránok az aranykonvoj lebukása miatt, megtörhet Zelenszkij olajblokádja: már azt számolgatják, kibírja-e a gazdaságuk a magyar-szlovák csapásokat
A Barátság kőolajvezeték leállítása és az aranykonvojos incidens után Ukrajna mérlegeli, milyen következményekkel járna, ha teljesen megszűnne a kereskedelem Magyarországgal. A számításokból azonban kiderült: a magyar-szlovák blokádot már most is jelentősen megsínylette az ukrán gazdaság.
Március 6-án Magyarország a pénzügyi tranzit és az aranykonvoj kapcsán egyértelmű jelet küldött Ukrajna felé: hét Oschadbank-alkalmazottat tartóztattak le (azóta ők már Ukrajnában vannak, miután átadták őket a határon), furgonjaikban pedig 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglaltak le. Bár a határok formálisan nyitva maradtak, az esemény komoly politikai és gazdasági riasztást váltott ki Kijevben.
Az ukrán számítások gyorsan el is készültek: milyen hatása lenne a gazdaságra, ha Magyarországgal és Szlovákiával megszűnne a kereskedelem?
Az adatokból kiderült, hogy Magyarország az ukrán import közel 2,5 százalékát, exportjából pedig 3 százalékot képvisel, míg Szlovákia hasonló arányban érinti az áruforgalmat.
Ez elsőre nem tűnik drámainak, bár érzékelhető volumen, ugyanakkor bizonyos kulcsfontosságú termékeknél az arány jóval nagyobb:
- Magyarország az Ukrajnába irányuló földgázimport negyedét és az áramimport több mint egyharmadát, a kábelek és szigetelt vezetékek 26 százalékát, a szigetelőelemek 37 százalékát adja.
- Eközben Szlovákia az áramimport közel ötödét biztosítja, és egyes ipari szegmensekben még nagyobb arányban: papír- és kartonimport 26 százalék, gyanták 17 százalék, központi fűtési kazánok 22 százalék.
Az aranykonvojos eset nyomán Kijev mérlegelni kezdte a logisztikai és pénzügyi kockázatokat: ha a magyar-szlovák blokádok tartóssá válnak, az áramszállítás, földgáz, ipari alkatrészek és más kulcsfontosságú beszerzések kiesése már rövid távon is érzékenyen emelné az ukrán cégek költségeit.
Az arany- és pénzszállítás zárolása szimbolikus jelzés volt, de a gyakorlatban a magyar-szlovák útvonalak elvágása komoly ütést mérhet az ukrán gazdaságra.
A Barátság kőolajvezeték apróság ehhez képest
A helyzetet súlyosbítja, hogy a szlovák-magyar irányok logisztikailag kiemelkedő jelentőségűek: 2025-ben a szlovák határon 11,5 millió tonna áru haladt át, a magyar szakaszon 3,7 millió tonna. A határon kialakuló torlódások, szigorú ellenőrzések és a tranzit bizonytalansága már most érzékenyen növeli a költségeket, és a vállalatok rövidtávú alkalmazkodása sem egyszerű.
Kijevben tehát egyértelműen látszik: a zsarolás és a pénzcsempészés csúnyán vissza fog ütni, és ennek nem a magyar és szlovák, hanem az ukrán gazdaság fogja látni a kárát. Ha a blokád fennmarad, az akár teljes szektorokat is bedönthet, erre pedig egyáltalán nincsen szüksége az eleve ezer sebből vérző, háború sújtotta Ukrajnának.
Mivel Magyarország feltételekhez kötötte Ukrajna uniós finanszírozását, Brüsszel kénytelen volt lépni. Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást adhat a Barátság kőolajvezeték javításához, hogy helyreálljon az olajszállítás.