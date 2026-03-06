Deviza
EUR/HUF392,62 +1,26% USD/HUF337,84 +1,15% GBP/HUF453,1 +1,59% CHF/HUF434,97 +1,7% PLN/HUF91,89 +1,36% RON/HUF77,08 +1,2% CZK/HUF16,09 +1,22% EUR/HUF392,62 +1,26% USD/HUF337,84 +1,15% GBP/HUF453,1 +1,59% CHF/HUF434,97 +1,7% PLN/HUF91,89 +1,36% RON/HUF77,08 +1,2% CZK/HUF16,09 +1,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Barátság kőolajvezeték
határblokád
ukrán aranykonvoj
Magyarország
Szlovákia
külkereskedelem

Totálisan megijedtek az ukránok az aranykonvoj lebukása miatt, megtörhet Zelenszkij olajblokádja: már azt számolgatják, kibírja-e a gazdaságuk a magyar-szlovák csapásokat

Kijev ráébredt, hogy a zsarolás nekik nagyobb károkat okoz. Hiába kezdtek az ukránok újfajta nyomásgyakorlásba a szomszédos országok ellen a Barátság kőolajvezeték leállításával, a számítás most úgy tűnik, nem jött be.
VG
2026.03.06, 21:52
Frissítve: 2026.03.06, 22:09

A Barátság kőolajvezeték leállítása és az aranykonvojos incidens után Ukrajna mérlegeli, milyen következményekkel járna, ha teljesen megszűnne a kereskedelem Magyarországgal. A számításokból azonban kiderült: a magyar-szlovák blokádot már most is jelentősen megsínylette az ukrán gazdaság.

határ ukrán magyar járőr határőr facebook Ukrajna Barátság kőolajvezeték
A Barátság kőolajvezeték és az aranykonvojos eset nyomán Ukrajna felismerte, hogy a határok blokádja drága mulatság a gazdaság számára / Fotó: Andrij Szibiha

Március 6-án Magyarország a pénzügyi tranzit és az aranykonvoj kapcsán egyértelmű jelet küldött Ukrajna felé: hét Oschadbank-alkalmazottat tartóztattak le (azóta ők már Ukrajnában vannak, miután átadták őket a határon), furgonjaikban pedig 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglaltak le. Bár a határok formálisan nyitva maradtak, az esemény komoly politikai és gazdasági riasztást váltott ki Kijevben. 

Az ukrán számítások gyorsan el is készültek: milyen hatása lenne a gazdaságra, ha Magyarországgal és Szlovákiával megszűnne a kereskedelem?

Az adatokból kiderült, hogy Magyarország az ukrán import közel 2,5 százalékát, exportjából pedig 3 százalékot képvisel, míg Szlovákia hasonló arányban érinti az áruforgalmat.

Ez elsőre nem tűnik drámainak, bár érzékelhető volumen, ugyanakkor bizonyos kulcsfontosságú termékeknél az arány jóval nagyobb: 

  • Magyarország az Ukrajnába irányuló földgázimport negyedét és az áramimport több mint egyharmadát, a kábelek és szigetelt vezetékek 26 százalékát, a szigetelőelemek 37 százalékát adja.
  • Eközben Szlovákia az áramimport közel ötödét biztosítja, és egyes ipari szegmensekben még nagyobb arányban: papír- és kartonimport 26 százalék, gyanták 17 százalék, központi fűtési kazánok 22 százalék.

Az aranykonvojos eset nyomán Kijev mérlegelni kezdte a logisztikai és pénzügyi kockázatokat: ha a magyar-szlovák blokádok tartóssá válnak, az áramszállítás, földgáz, ipari alkatrészek és más kulcsfontosságú beszerzések kiesése már rövid távon is érzékenyen emelné az ukrán cégek költségeit.

Az arany- és pénzszállítás zárolása szimbolikus jelzés volt, de a gyakorlatban a magyar-szlovák útvonalak elvágása komoly ütést mérhet az ukrán gazdaságra.

A Barátság kőolajvezeték apróság ehhez képest

A helyzetet súlyosbítja, hogy a szlovák-magyar irányok logisztikailag kiemelkedő jelentőségűek: 2025-ben a szlovák határon 11,5 millió tonna áru haladt át, a magyar szakaszon 3,7 millió tonna. A határon kialakuló torlódások, szigorú ellenőrzések és a tranzit bizonytalansága már most érzékenyen növeli a költségeket, és a vállalatok rövidtávú alkalmazkodása sem egyszerű.

Kijevben tehát egyértelműen látszik: a zsarolás és a pénzcsempészés csúnyán vissza fog ütni, és ennek nem a magyar és szlovák, hanem az ukrán gazdaság fogja látni a kárát. Ha a blokád fennmarad, az akár teljes szektorokat is bedönthet, erre pedig egyáltalán nincsen szüksége az eleve ezer sebből vérző, háború sújtotta Ukrajnának.

Ursula von der Leyenék rájöttek, hogyan tudják rávenni Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság vezetéket: ha ezt meghallják az ukránok, jöhet az orosz olaj

Mivel Magyarország feltételekhez kötötte Ukrajna uniós finanszírozását, Brüsszel kénytelen volt lépni. Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást adhat a Barátság kőolajvezeték javításához, hogy helyreálljon az olajszállítás.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
876 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu