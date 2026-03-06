Totálisan megijedtek az ukránok az aranykonvoj lebukása miatt, megtörhet Zelenszkij olajblokádja: már azt számolgatják, kibírja-e a gazdaságuk a magyar-szlovák csapásokat

A Barátság kőolajvezeték leállítása és az aranykonvojos incidens után Ukrajna mérlegeli, milyen következményekkel járna, ha teljesen megszűnne a kereskedelem Magyarországgal. A számításokból azonban kiderült: a magyar-szlovák blokádot már most is jelentősen megsínylette az ukrán gazdaság.

A Barátság kőolajvezeték és az aranykonvojos eset nyomán Ukrajna felismerte, hogy a határok blokádja drága mulatság a gazdaság számára / Fotó: Andrij Szibiha

Március 6-án Magyarország a pénzügyi tranzit és az aranykonvoj kapcsán egyértelmű jelet küldött Ukrajna felé: hét Oschadbank-alkalmazottat tartóztattak le (azóta ők már Ukrajnában vannak, miután átadták őket a határon), furgonjaikban pedig 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglaltak le. Bár a határok formálisan nyitva maradtak, az esemény komoly politikai és gazdasági riasztást váltott ki Kijevben.

Az ukrán számítások gyorsan el is készültek: milyen hatása lenne a gazdaságra, ha Magyarországgal és Szlovákiával megszűnne a kereskedelem?

Az adatokból kiderült, hogy Magyarország az ukrán import közel 2,5 százalékát, exportjából pedig 3 százalékot képvisel, míg Szlovákia hasonló arányban érinti az áruforgalmat.

Ez elsőre nem tűnik drámainak, bár érzékelhető volumen, ugyanakkor bizonyos kulcsfontosságú termékeknél az arány jóval nagyobb:

Magyarország az Ukrajnába irányuló földgázimport negyedét és az áramimport több mint egyharmadát, a kábelek és szigetelt vezetékek 26 százalékát, a szigetelőelemek 37 százalékát adja.

Eközben Szlovákia az áramimport közel ötödét biztosítja, és egyes ipari szegmensekben még nagyobb arányban: papír- és kartonimport 26 százalék, gyanták 17 százalék, központi fűtési kazánok 22 százalék.

Az aranykonvojos eset nyomán Kijev mérlegelni kezdte a logisztikai és pénzügyi kockázatokat: ha a magyar-szlovák blokádok tartóssá válnak, az áramszállítás, földgáz, ipari alkatrészek és más kulcsfontosságú beszerzések kiesése már rövid távon is érzékenyen emelné az ukrán cégek költségeit.

Az arany- és pénzszállítás zárolása szimbolikus jelzés volt, de a gyakorlatban a magyar-szlovák útvonalak elvágása komoly ütést mérhet az ukrán gazdaságra.

A Barátság kőolajvezeték apróság ehhez képest

A helyzetet súlyosbítja, hogy a szlovák-magyar irányok logisztikailag kiemelkedő jelentőségűek: 2025-ben a szlovák határon 11,5 millió tonna áru haladt át, a magyar szakaszon 3,7 millió tonna. A határon kialakuló torlódások, szigorú ellenőrzések és a tranzit bizonytalansága már most érzékenyen növeli a költségeket, és a vállalatok rövidtávú alkalmazkodása sem egyszerű.