Orbán Viktor miniszterelnök újabb videóüzenetben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy haladéktalanul vonja vissza Magyarországról az ukrán titkosszolgálatokhoz köthető szereplőket. A kormányfő szerint a közelgő választások előtt fokozódó külföldi beavatkozási kísérletek figyelhetők meg, melyek célja a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolása.

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek: „azonnal parancsolja haza az ügynökeit, és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát"

A miniszterelnök állítása szerint Ukrajna titkosszolgálati műveleti terepként tekint Magyarországra, és a választási kampány hajrájában aktiválta korábban beépített kapcsolatait. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ezek a szereplők a magyar politikai életben is jelen vannak, és szervezetten dolgoznak egy, Ukrajna érdekeit támogató kormány hatalomra segítésén.

A kormányfő elmondta: a Tisza Párt környezetében ukrán kapcsolatokkal rendelkező személyek és külföldről finanszírozott informatikai szakemberek is megjelentek.

Megfogalmazása szerint ilyen mértékű külföldi titkosszolgálati aktivitás korábban nem volt tapasztalható magyar választások idején.

Orbán Viktor szerint a feltételezett beavatkozás célja egy olyan kormány létrehozása, mely támogatná az ukrajnai háborút, megszüntetné Magyarország hozzáférését az olcsó orosz energiához, és jelentős pénzügyi forrásokat irányítana Ukrajnába. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kabinet álláspontja változatlanul a béke és a magyar gazdasági érdekek védelme.

A videóüzenetben a kormányfő kitért arra is, hogy a magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozási kísérletek feltárásán és elhárításán. Mint mondta, a cél az, hogy a magyar választók külső befolyástól mentesen dönthessenek az ország jövőjéről.

Orbán Viktor a nyilatkozat végén ismételten felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy „parancsolja haza az ügynökeit”, és tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását, valamint a magyar választók akaratát.

Szijjártó Péter a lehallgatásáról: van ennél durvább is

Szijjártó Péter is megszólalt az évtized politikai botrányában: hétfő reggel robbant ki az ügy, mely szerint a magyar külgazdasági és külügyminisztert külföldi titkosszolgálatok lehallgatják. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Mandiner írta meg, hogy a birtokába jutott egy hangfelvétel, melyen egy magyar újságíró arról beszél egy hölgynek, hogy tudomása van Szijjártó Péter megfigyeléséről és lehallgatásáról, sőt, abban tevékenyen részt is vesz.