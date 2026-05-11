Szja-bevallás 2026: így lehet visszaigényelni az adót, pontosan elmagyarázta a NAV – sok pénzt fizethetnek ki a magyaroknak, ha jól csinálják

Az szja-bevallási időszak lezárulta után sokan szembesülnek azzal, hogy a NAV-adószámláján túlfizetés vagy éppen tartozás jelenik meg, azonban az egyenleg értelmezése korántsem mindig egyértelmű. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint az egyik leggyakoribb kérdés most az, hogy az adózók valóban visszakaphatják-e a feltüntetett összeget, vagy azt más adótartozás automatikusan elviszi. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az szja-bevallás benyújtásáig az év közben befizetett adóelőlegek is túlfizetésként jelenhetnek meg az adószámlán, ezért nem minden esetben érdemes azonnal visszaigényelni az összeget.

A NAV ügyfélszolgálatain az egyik leggyakoribb kérdés, hogy az adószámla egyenlegét hogyan kell értelmezni: az ügyfél tartozik-e, vagy épp ellenkezőleg, visszakaphatja pénzét. Alapszabály, hogy csak a túlfizetés összege téríthető vissza, de ha egyidejűleg más adónemen tartozása van, azt is rendezheti vele, ha erről külön nyilatkozik.

Az adózó visszaigényelheti az adószámláján túlfizetésként látható összeget, de kérheti átvezetését is, ha más adónemen tartozása van. Ehhez az ATVUT17 jelű, Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez elnevezésű űrlapot kell benyújtania, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tehet.

Ha a személyijövedelemadó-bevallásban kérik az adótúlfizetés visszautalását, akkor ez automatikusan megtörténik a benyújtást követő 30 napon belül,

így nem kell kérni külön. Arra kell figyelni, hogy az év közben fizetett adóelőlegek itt is túlfizetésként jelentkeznek az szja-bevallás benyújtásáig.

Tehát nem minden, az adószámlán túlfizetésként jelentkező összeget érdemes azonnal visszakérni a NAV-tól. Ha már meggyőződött róla, hogy pénze visszajár, az ATVUT17 jelű űrlap részletes kitöltési útmutatója lépésről lépésre segíti a visszaigénylést.

Figyelmeztet a NAV: vészesen közeleg a határidő

A NAV adatai szerint egyre többen hagyják az utolsó hetekre az szja-bevallás véglegesítését, pedig az elektronikus rendszerben néhány perc alatt elintézhető az egész folyamat. Május 20-ig minden érintettnek át kell néznie a bevallási tervezetét, és szükség esetén módosítania vagy kiegészítenie. Az eSZJA-rendszerben eddig már 1,9 millióan megnyitották a tervezetet, de ennél jóval kevesebben, nagyjából 1,1 millióan véglegesítették. A NAV szerint sok adózó pénzt hagyhat az államnál, ha nem él az év közben ki nem használt kedvezmények utólagos érvényesítésével.

Ilyen lehet például a családi kedvezmény vagy a személyi kedvezmény, amelyeket a bevallásban egy összegben is vissza lehet igényelni.

Az online rendszer külön kérdés-felelet funkcióval segíti azokat is, akik például lakáskiadásból vagy ingatlaneladásból szereztek jövedelmet, mert ezek a tételek sok esetben nem kerülnek automatikusan bele a NAV által készített tervezetbe.