Összeomlott Karikó Katalin legendás cége: sorra zárja be a gyárait, senkinek se kell a Covid-oltás – brutális kirúgások kezdődnek

A koronavírus-járvány alatt világszerte ismertté vált, mainzi székhelyű BioNTech drasztikus átszervezési terveket jelentett be. Az első mRNS-alapú vakcinák egyikének kifejlesztésében kulcsszerepet játszó vállalat teljesen leállítja a Covid–19 elleni vakcinák gyártását, a jövőben ezt teljes egészében az amerikai partnercég, a Pfizer végzi majd.

„Az idei évben Németországban legyártjuk az utolsó adagokat” – nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek a cég egyik szóvivője. Az átszervezés részeként a BioNTech bezárja gyártóközpontjait az Idar-Obersteinben és Marburgban található németországi telephelyeken, valamint az ázsiai Szingapúrban működő üzemét. Emellett megszűnik egy további németországi létesítmény is Tübingenben, amely korábban a rivális CureVac tulajdonában állt, és amelyet a BioNTech egy hosszan elhúzódó felvásárlási folyamat lezárásaként 2025 végén teljes egészében átvett – számolt be róla a Deutsche Welle.

A vállalat tájékoztatása szerint a tervezett gyárbezárásokat 2027 végéig hajtják végre, és megvizsgálják az érintett létesítmények értékesítésének lehetőségét is.

A BioNTech már tavaly bejelentette, hogy a következő két évben 950 és 1350 közötti teljes munkaidős álláshelyet szüntet meg – azt azonban nem közölték, hogy eddig hány pozíciót építettek le. A cég szerint a kibővített átszervezés összesen akár 1860 munkahelyet is érinthet.

A vállalat közleménye szerint a döntés hátterében a Covid–19 elleni vakcinák iránti kereslet jelentős visszaesése áll. A koronavírus-járvány csúcspontján ezek rendszeres ismétlő oltásként szinte mindenki számára ajánlottak voltak, ma azonban elsősorban az időseknek és más magas kockázatú csoportoknak adják be őket.

Németországban a BioNTech megtartja mainzi központját, emellett azonban kizárólag berlini és müncheni irodáit működteti tovább. A vállalat ismét elsősorban a kutatás-fejlesztésre helyezte a hangsúlyt, különösen a daganatos és egyéb betegségek kezelésére.

A cég bevételei az idei év első negyedévében 118,1 millió euróra estek vissza a 2025 azonos időszakában elért 182,8 millió euróról. Eközben az éves nettó veszteség 531,9 millió euróra emelkedett. A vállalat ezt elsősorban kutatás-fejlesztési beruházásokkal indokolta – különösen a Pumitamig nevű antitest fejlesztésével, amelytől a cég többféle daganatterápiás felhasználást remél, és amely jelenleg globális, második fázisú klinikai vizsgálatok alatt áll.