Összeomlott Karikó Katalin legendás cége: sorra zárja be a gyárait, senkinek se kell a Covid-oltás – brutális kirúgások kezdődnek
A koronavírus-járvány alatt világszerte ismertté vált, mainzi székhelyű BioNTech drasztikus átszervezési terveket jelentett be. Az első mRNS-alapú vakcinák egyikének kifejlesztésében kulcsszerepet játszó vállalat teljesen leállítja a Covid–19 elleni vakcinák gyártását, a jövőben ezt teljes egészében az amerikai partnercég, a Pfizer végzi majd.
„Az idei évben Németországban legyártjuk az utolsó adagokat” – nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek a cég egyik szóvivője. Az átszervezés részeként a BioNTech bezárja gyártóközpontjait az Idar-Obersteinben és Marburgban található németországi telephelyeken, valamint az ázsiai Szingapúrban működő üzemét. Emellett megszűnik egy további németországi létesítmény is Tübingenben, amely korábban a rivális CureVac tulajdonában állt, és amelyet a BioNTech egy hosszan elhúzódó felvásárlási folyamat lezárásaként 2025 végén teljes egészében átvett – számolt be róla a Deutsche Welle.
A vállalat tájékoztatása szerint a tervezett gyárbezárásokat 2027 végéig hajtják végre, és megvizsgálják az érintett létesítmények értékesítésének lehetőségét is.
A BioNTech már tavaly bejelentette, hogy a következő két évben 950 és 1350 közötti teljes munkaidős álláshelyet szüntet meg – azt azonban nem közölték, hogy eddig hány pozíciót építettek le. A cég szerint a kibővített átszervezés összesen akár 1860 munkahelyet is érinthet.
A vállalat közleménye szerint a döntés hátterében a Covid–19 elleni vakcinák iránti kereslet jelentős visszaesése áll. A koronavírus-járvány csúcspontján ezek rendszeres ismétlő oltásként szinte mindenki számára ajánlottak voltak, ma azonban elsősorban az időseknek és más magas kockázatú csoportoknak adják be őket.
Németországban a BioNTech megtartja mainzi központját, emellett azonban kizárólag berlini és müncheni irodáit működteti tovább. A vállalat ismét elsősorban a kutatás-fejlesztésre helyezte a hangsúlyt, különösen a daganatos és egyéb betegségek kezelésére.
A cég bevételei az idei év első negyedévében 118,1 millió euróra estek vissza a 2025 azonos időszakában elért 182,8 millió euróról. Eközben az éves nettó veszteség 531,9 millió euróra emelkedett. A vállalat ezt elsősorban kutatás-fejlesztési beruházásokkal indokolta – különösen a Pumitamig nevű antitest fejlesztésével, amelytől a cég többféle daganatterápiás felhasználást remél, és amely jelenleg globális, második fázisú klinikai vizsgálatok alatt áll.
A BioNTech alapítói, Ugur Sahin és Özlem Türeci márciusban jelentették be, hogy távoznak a vállalattól, hogy új vállalkozásba kezdjenek. A BioNTech a Nobel-díjas Karikó Katalin volt cége, a magyar tudós 2022-ig alelnöke volt a vállalatnak, és utána is tanácsadója maradt.
BioNTech: Annyira nincs kereslet a Covid elleni oltásokra, hogy bezárhatja több gyárát a híres vakcinagyártó Németországban – közel kétezer főt rúghatnak ki
A BioNTech biotechnológiai vállalat több németországi és nemzetközi gyártóüzemét bezárja, és még 2026-ban teljesen leállítja a koronavírus-vakcina gyártását Németországban. A döntés nyomán akár 1860 munkahely szűnhet meg a jelenleg közel 8400 főt foglalkoztató cégnél – írta május elején a Handelsblatt német hírportál.
A lap szerint a radikális átalakulás hátterében a koronavírus-oltóanyagok iránt tapasztalható, a pandémia lezárulta óta tartósan alacsony kereslet áll. A cég az elbocsátásokat azzal is indokolja, hogy a felvásárolt tübingeni riválistól, a CureVactól többletkapacitásokat örökölt.