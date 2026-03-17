Ez nem vicc: Európa egyik legerősebb országa felkérte az ukrán hadsereget, hogy védje meg – Zelenszkij boldogan igent mondott

Ukrajna nemcsak saját magát védené, hanem szükség esetén Nagy-Britanniát is – erről szól az a friss megállapodás, amelyet Londonban írtak alá. Ezzel párhuzamosan pedig Volodimir Zelenszkij újabb nagyképű kijelentéseket tett: szerinte a jelenlegi ukrán nemzedéken múlik, hogy egyáltalán folytatódik-e az emberiség történelme.

Zelenszkij londoni látogatása nemcsak diplomáciai körút volt, hanem egyértelmű erődemonstráció is. Az ukrán elnök a brit parlamentben elmondott beszédében világossá tette:

Ukrajna már nem pusztán a saját túléléséért küzd, hanem olyan katonai tapasztalatot és képességet halmozott fel, amely más országok védelmében is kulcsszerepet játszhat.

Ennek egyik legfontosabb eleme az a stratégiai megállapodás, amelyet Keir Starmer és Zelenszkij írt alá Londonban. A dokumentum kimondja: Ukrajna katonai erejét olyan szintre kell fejleszteni, hogy szükség esetén hatékony támogatást tudjon nyújtani a brit hadseregnek egy esetleges külső támadás esetén. Ez lényegében azt jelenti, hogy a jövőben az ukrán hadsereg nemcsak védelmi, hanem szövetségi biztonsági szerepet is betölthet Európában.

A londoni program során Zelenszkij találkozott III. Károly királlyal is, és felszólalt a brit parlament képviselői előtt, ahol jelen volt Mark Rutte is. A politikai üzenet egyértelmű volt: Ukrajna a nyugati biztonsági rendszer egyik kulcselemévé vált.

Zelenszkij: az emberiség jövője Ukrajnán múlik

Az ukrán elnök beszédének legerősebb mondata azonban nem a katonai együttműködésről szólt, hanem az emberiség jövőjéről. Zelenszkij úgy fogalmazott: „a mostani ukrán nemzedéken múlik, hogy folytatódik-e az emberiség történelme”. Szerinte a világ egy olyan korszak határán áll, ahol a háborúk jellege alapjaiban változik meg, és ez az egész civilizáció sorsát befolyásolja.

Kiemelte, hogy a hadviselés új korszakba lépett, ahol a drónok és a mesterséges intelligencia dominál. A konfliktusok már nemcsak frontvonalakon dőlnek el, hanem technológiai fölényen is. Zelenszkij szerint az a kérdés, hogy az emberek a jövőben „napfényes égbolt alatt” élnek-e, vagy állandó fenyegetettségben, akár bunkerekbe kényszerülve.