Már Líbia partjaihoz közeledik az úszó ökológiai katasztrófa, mégsem tesznek semmit – az egész Földközi-tengert megmérgezheti az orosz szellemtanker, ha zátonyra fut

Az ukrán dróntámadás következtében hetek óra irányíthatatlanul sodródik a Földközi-tengeren egy LNG-szállító hajó. Az áramlatok Afrika felé terelik az orosz szellemtankert, de egy lehetséges ökológiai katasztrófa így is súlyos hatással lenne Európára.
VG
2026.03.20, 16:08
Frissítve: 2026.03.20, 16:51

Egy súlyosan megrongálódott orosz szellemtanker már több mint két hete sodródik irányítás nélkül a Földközi-tengeren, és néhány napon belül elérheti Líbia partjait. Az európai országok attól tartanak, hogy egy esetleges baleset súlyos ökológiai katasztrófát idézhet elő, az észak-afrikai parti őrség azonban még mindig nem kezdte el a mentést.

Néhány napon belül elérheti a líbiai partokat az orosz szellemtanker, amelyet március elején ukrán dróntámadás ért / Fotó: AFP

Egyre feszültebb a helyzet a Földközi-tengeren, ahol az Arctic Metagaz nevű orosz LNG-tanker már több mint két hete sodródik teljesen irányítás nélkül. 

A hajó jelenleg nemzetközi vizeken halad, nagyjából 53 tengeri mérföldre Tripolitól, az áramlatok és a déli irányú szelek hatására azonban mindössze négy-hat nap múlva elérheti a líbiai partokat.

A problémát súlyosbítja, hogy a hajó személyzet nélkül maradt még március elején, miután – az orosz közlekedési minisztérium szerint – ukrán tengeri drónok támadták meg. Kijev hivatalosan nem vállalta a támadást, ám az ukrán hadsereg már több hasonló akciót is végrehajtott a globális energiaellátás ellen.

A történtek után a tanker gyakorlatilag egy sodródó ökológiai katasztrófává vált, mivel a fedélzetén a sarkvidéki Murmanszk kikötőjéből szállított cseppfolyósított földgáz (LNG) mellett a Reuters becslései alapján akár 450 tonna nehézolaj és további 250 tonna dízel is lehet a raktérben. Az LNG mennyisége bizonytalan, és részben már el is párologhatott.

Ketyegő bombává vált az orosz szellemtanker

A tanker oldalán az ukrán dróntámadás következtében egy óriási méretű lyuk tátong, ami ugyan egyelőre nem fenyeget azonnali elsüllyedéssel, de komoly kockázatot jelenthet, ha eléri a líbiai partokat. A legrosszabb forgatókönyv szerint a hajó zátonyra futhat, vagy akár egy tengeri olajplatformnak is ütközhet – még ha jelenleg nincs is ilyen létesítmény a közvetlen közelében.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Olaszország, Franciaország, Spanyolország és több más dél-európai uniós tagállam már figyelmeztette az Európai Bizottságot: 

az Arctic Metagaz közvetlen és súlyos kockázatot jelent, és nagy esély van arra, hogy súlyos ökológiai katasztrófához vezethet, ha nem kezelik a helyzetet.

A mentési vagy beavatkozási műveletek azonban nem lesznek egyszerűek. Mivel a hajó jelenleg a líbiai kutatási és mentési zónában tartózkodik, a hivatalos fellépés elsősorban Líbiára hárulna. Az olasz hatóságok már jelezték, hogy készek segítséget nyújtani, a parti őrség és a haditengerészet egységei pedig már figyelemmel kísérik a sodródó tankert.

Egyelőre azonban nincsenek közvetlenül kapcsolatban a líbiai hatóságokkal, ami tovább növeli a bizonytalanságot. Ha a helyzet gyorsan romlik, minden késlekedés súlyos következményekkel járhat.

Ketyegő bomba, orosz szellemtanker szabadult el a Földközi-tengeren, fűhöz-fához könyörög segítségért a szigetország

Kritikus helyzet alakult ki a Földközi-tengeren, ahol egy megsérült LNG-szállító tanker legénység nélkül hánykolódik. Málta szerint az orosz hajó rakománya az egész régiót környezeti katasztrófával fenyegetheti.

 

