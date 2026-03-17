Deviza
EUR/HUF388,5 -0,54% USD/HUF336,59 -0,94% GBP/HUF449,64 -0,58% CHF/HUF428,82 -0,51% PLN/HUF91,21 -0,47% RON/HUF76,28 -0,53% CZK/HUF15,9 -0,48% EUR/HUF388,5 -0,54% USD/HUF336,59 -0,94% GBP/HUF449,64 -0,58% CHF/HUF428,82 -0,51% PLN/HUF91,21 -0,47% RON/HUF76,28 -0,53% CZK/HUF15,9 -0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 537,07 +1,45% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 810 +1,17% OTP36 370 +2,91% RICHTER11 840 -0,34% OPUS499 -1,77% ANY7 280 -0,27% AUTOWALLIS153 -1,29% WABERERS4 840 -1,22% BUMIX9 366,17 -0,55% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 601,52 +1,83% BUX122 537,07 +1,45% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 810 +1,17% OTP36 370 +2,91% RICHTER11 840 -0,34% OPUS499 -1,77% ANY7 280 -0,27% AUTOWALLIS153 -1,29% WABERERS4 840 -1,22% BUMIX9 366,17 -0,55% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 601,52 +1,83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ukrán dróntámadás
földközi-tenger
szellemhajó
tanker
LNG
környezeti katasztrófa

Ketyegő bomba, orosz szellemtanker szabadult el a Földközi-tengeren, fűhöz-fához könyörög segítségért a szigetország

Kritikus helyzet alakult ki a Földközi-tengeren, ahol egy megsérült LNG-szállító tanker legénység nélkül hánykolódik. Málta szerint az orosz hajó rakománya az egész régiót környezeti katasztrófával fenyegetheti.
VG/MTI
2026.03.17, 17:22
Frissítve: 2026.03.17, 17:56

Egy súlyosan megrongálódott orosz LNG-tanker sodródik a Földközi-tengeren, miközben Málta nemzetközi segítséget kér a helyzet kezelésére. A hajó fedélzetén lévő veszélyes rakomány és az irányíthatatlanság komoly kockázatot jelent a térségre.

orosz szellemhajó
Egy dróntámadás nyomán megsérült orosz tanker sodródik Európa déli kapujában / Fotó: AFP

Komoly biztonsági kockázattá vált a Földközi-tengeren sodródó Arctic Metagaz nevű orosz LNG-tanker, amely miatt Málta már nemzetközi segítséget kért. A hajó jelenleg mintegy 54 tengeri mérföldre található a szigetországtól, a máltai keresési-mentési zónán belül, de még nem a területi vizeken.

Ketyegő bombává vált az orosz szellemhajó

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hajó nemcsak cseppfolyósított földgázt szállít, hanem mintegy 700 tonna üzemanyag is a fedélzetén van. Egy esetleges újabb robbanás vagy szivárgás komoly környezeti és biztonsági következményekkel járhatna a térségben.

A máltai kormány gyorsan lépett. Ian Borg külügyminiszter közleményében jelezte, hogy az ügyet az Európai Unió Tanácsának következő ülésén is napirendre fogják tűzni. Közben Robert Abela kormányfő figyelmeztetett, hogy a hajó hamarosan olyan térségben sodródhat, ahol Málta, Olaszország és Líbia mentési övezetei találkoznak, ez pedig még bonyolultabbá tenné a beavatkozást.

A máltai vezetés nem csak Brüsszelhez fordult: Abela egyeztetett António Costával és Ursula von der Leyennel is, miközben az úgynevezett Med9-csoport – amely több dél-európai országot fog össze – szintén foglalkozik az üggyel.

 

A hatóságok közben már konkrét óvintézkedéseket hoztak:

  • a halászokat felszólították, hogy legalább négy tengeri mérföldes távolságot tartsanak a sérült tankertől;
  • emellett vészhelyzeti terveket aktiváltak, amelyek vontatóhajók bevetését is tartalmazzák, ha a roncs süllyedni kezdene.

A vészhelyzet még március elején kezdődött, amikor a hajó Líbia partjainál robbanások következtében kigyulladt, és súlyosan megrongálódott

Az orosz kormány szerint a tankert egy ukrán tengeri drón találta el, így az esetet Moszkva terrorcselekménynek minősítette. 

Vlagyimir Putyin külön is megszólalt az ügyben, ismét figyelmeztetve a nemzetközi energiaterrorizmus veszélyeire.

A 30 fős legénységet időben kimentették, így személyi sérülés nem történt, de a hajó sorsa továbbra is bizonytalan. A líbiai parti őrség először azt közölte, hogy a tanker elsüllyedt, később azonban felvételek cáfolták ezt: az Arctic Metagaz erősen megdőlve, de még mindig a felszínen sodródik.

A kialakult helyzet több szempontból is veszélyes. Egyrészt fennáll a környezeti katasztrófa kockázata, ha a hajótest megsérül és szivárgás indul meg. Másrészt a geopolitikai feszültségek is tovább nőhetnek, hiszen az eset közvetlenül kapcsolódik az orosz–ukrán konfliktus tengeri hadszínteréhez.

Végveszély: rátámadtak az ukránok, elszabadult egy orosz tanker a Földközi-tengeren 700 tonna üzemanyaggal – a legénység elmenekült

Továbbra is kérdéses a Földközi-tengeren sodródó szellemhajó sorsa. Az orosz tanker ökológiai katasztrófával fenyeget. Moszkva a part menti országokra hárítja a felelősséget.

 

Energiaválság

Energiaválság
1243 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
