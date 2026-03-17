Ketyegő bomba, orosz szellemtanker szabadult el a Földközi-tengeren, fűhöz-fához könyörög segítségért a szigetország
Egy súlyosan megrongálódott orosz LNG-tanker sodródik a Földközi-tengeren, miközben Málta nemzetközi segítséget kér a helyzet kezelésére. A hajó fedélzetén lévő veszélyes rakomány és az irányíthatatlanság komoly kockázatot jelent a térségre.
Komoly biztonsági kockázattá vált a Földközi-tengeren sodródó Arctic Metagaz nevű orosz LNG-tanker, amely miatt Málta már nemzetközi segítséget kért. A hajó jelenleg mintegy 54 tengeri mérföldre található a szigetországtól, a máltai keresési-mentési zónán belül, de még nem a területi vizeken.
Ketyegő bombává vált az orosz szellemhajó
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hajó nemcsak cseppfolyósított földgázt szállít, hanem mintegy 700 tonna üzemanyag is a fedélzetén van. Egy esetleges újabb robbanás vagy szivárgás komoly környezeti és biztonsági következményekkel járhatna a térségben.
A máltai kormány gyorsan lépett. Ian Borg külügyminiszter közleményében jelezte, hogy az ügyet az Európai Unió Tanácsának következő ülésén is napirendre fogják tűzni. Közben Robert Abela kormányfő figyelmeztetett, hogy a hajó hamarosan olyan térségben sodródhat, ahol Málta, Olaszország és Líbia mentési övezetei találkoznak, ez pedig még bonyolultabbá tenné a beavatkozást.
A máltai vezetés nem csak Brüsszelhez fordult: Abela egyeztetett António Costával és Ursula von der Leyennel is, miközben az úgynevezett Med9-csoport – amely több dél-európai országot fog össze – szintén foglalkozik az üggyel.
A hatóságok közben már konkrét óvintézkedéseket hoztak:
- a halászokat felszólították, hogy legalább négy tengeri mérföldes távolságot tartsanak a sérült tankertől;
- emellett vészhelyzeti terveket aktiváltak, amelyek vontatóhajók bevetését is tartalmazzák, ha a roncs süllyedni kezdene.
A vészhelyzet még március elején kezdődött, amikor a hajó Líbia partjainál robbanások következtében kigyulladt, és súlyosan megrongálódott.
Az orosz kormány szerint a tankert egy ukrán tengeri drón találta el, így az esetet Moszkva terrorcselekménynek minősítette.
Vlagyimir Putyin külön is megszólalt az ügyben, ismét figyelmeztetve a nemzetközi energiaterrorizmus veszélyeire.
A 30 fős legénységet időben kimentették, így személyi sérülés nem történt, de a hajó sorsa továbbra is bizonytalan. A líbiai parti őrség először azt közölte, hogy a tanker elsüllyedt, később azonban felvételek cáfolták ezt: az Arctic Metagaz erősen megdőlve, de még mindig a felszínen sodródik.
A kialakult helyzet több szempontból is veszélyes. Egyrészt fennáll a környezeti katasztrófa kockázata, ha a hajótest megsérül és szivárgás indul meg. Másrészt a geopolitikai feszültségek is tovább nőhetnek, hiszen az eset közvetlenül kapcsolódik az orosz–ukrán konfliktus tengeri hadszínteréhez.
