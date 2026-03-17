Ketyegő bomba, orosz szellemtanker szabadult el a Földközi-tengeren, fűhöz-fához könyörög segítségért a szigetország

Egy súlyosan megrongálódott orosz LNG-tanker sodródik a Földközi-tengeren, miközben Málta nemzetközi segítséget kér a helyzet kezelésére. A hajó fedélzetén lévő veszélyes rakomány és az irányíthatatlanság komoly kockázatot jelent a térségre.

Komoly biztonsági kockázattá vált a Földközi-tengeren sodródó Arctic Metagaz nevű orosz LNG-tanker, amely miatt Málta már nemzetközi segítséget kért. A hajó jelenleg mintegy 54 tengeri mérföldre található a szigetországtól, a máltai keresési-mentési zónán belül, de még nem a területi vizeken.

Ketyegő bombává vált az orosz szellemhajó

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hajó nemcsak cseppfolyósított földgázt szállít, hanem mintegy 700 tonna üzemanyag is a fedélzetén van. Egy esetleges újabb robbanás vagy szivárgás komoly környezeti és biztonsági következményekkel járhatna a térségben.

A máltai kormány gyorsan lépett. Ian Borg külügyminiszter közleményében jelezte, hogy az ügyet az Európai Unió Tanácsának következő ülésén is napirendre fogják tűzni. Közben Robert Abela kormányfő figyelmeztetett, hogy a hajó hamarosan olyan térségben sodródhat, ahol Málta, Olaszország és Líbia mentési övezetei találkoznak, ez pedig még bonyolultabbá tenné a beavatkozást.

A máltai vezetés nem csak Brüsszelhez fordult: Abela egyeztetett António Costával és Ursula von der Leyennel is, miközben az úgynevezett Med9-csoport – amely több dél-európai országot fog össze – szintén foglalkozik az üggyel.

A hatóságok közben már konkrét óvintézkedéseket hoztak:

a halászokat felszólították, hogy legalább négy tengeri mérföldes távolságot tartsanak a sérült tankertől;

emellett vészhelyzeti terveket aktiváltak, amelyek vontatóhajók bevetését is tartalmazzák, ha a roncs süllyedni kezdene.

A vészhelyzet még március elején kezdődött, amikor a hajó Líbia partjainál robbanások következtében kigyulladt, és súlyosan megrongálódott.

Az orosz kormány szerint a tankert egy ukrán tengeri drón találta el, így az esetet Moszkva terrorcselekménynek minősítette.

Vlagyimir Putyin külön is megszólalt az ügyben, ismét figyelmeztetve a nemzetközi energiaterrorizmus veszélyeire.