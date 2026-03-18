Minden eddiginél hatékonyabb védvonalat épít a NATO Irán ellen a törököknél, Erdogan szerint nem lesz abban köszönhet, ha provokálják őket

Törökország szerdán bejelentette, hogy a NATO újabb, fejlettebb PAC-3 Patriot légvédelmi rendszert telepít az ország déli részén. Ankara már a múlt héten bejelentette egy Patriot-rendszer telepítését az ország középkeleti részén is.
VG/MTI
2026.03.18, 12:23
Frissítve: 2026.03.18, 12:32

Törökország szerdán bejelentette, hogy a NATO új Patriot légvédelmi rendszert telepít az ország déli részén fekvő, amerikai erőknek is otthont adó Incirlik katonai támaszpontra, miután március elején három ballisztikus rakétát fogtak el, amelyeket Iránból indítottak a török terület felé.

A NATO új Patriot légvédelmi rendszert telepít Törökországban / Fotó: ANP via AFP

Ez az új PAC-3 rendszer, amely hatékonyabb, mint az Incirlikben már telepített PAC-2, taktikai ballisztikus rakéták megsemmisítésére szolgál. Az Adana városa közelében található török Incirlik légitámaszpontot más országok (az Egyesült Államok, Spanyolország, Lengyelország, Katar) is használják a NATO-val kötött és más kétoldalú megállapodások keretében.

Ankara már a múlt héten bejelentette egy Patriot-rendszer telepítését az ország középkeleti részén lévő Kürecik légibázisán. A stratégiai fontosságú helyszín 250 kilométerre fekszik Incirliktől, és egy olyan korai figyelmeztető NATO-radarrendszerrel van felszerelve, amely képes észlelni az iráni rakétaindításokat. 

Törökország kimaradna a háborúból

Törökország még szombaton közölte, hogy technikai bizonyítékokkal szembesíti Iránt a területére irányuló rakétatámadásokkal kapcsolatban, miután Teherán elutasított minden felelősséget a kérdésben. Recep Tayyip Erdogan török elnök kijelentette, hogy nem hagyja magát provokációkba belesodorni. 

„Elsődleges feladatunk annak megakadályozása, hogy országunkat belerángassák ebbe a tűzvészbe” – mondta a szerdán a 19. napjába lépett közel-keleti háborúra utalva.

A Patriot-rendszerek globális hiánya miatt aggódik Zelenszkij

Ugyanezek a fejlemények azonban komoly aggodalmat keltenek Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij szerint a közel-keleti (iráni) háború elszívja a nyugati légvédelmi készleteket, különösen a Patriot rakétákat, amelyekből az Egyesült Államok havonta mindössze 60–65 darabot gyárt.

Az ukrán elnök a BBC-nek nyilatkozva rámutatott: a konfliktus első napján már 803 rakétát használtak fel, és ez veszélyezteti Ukrajna védelmét Oroszországgal szemben. Szerinte Putyin éppen egy elhúzódó iráni háborúban érdekelt, mert az energiaárak emelkedésével és a rakétahiánnyal gyengíti Kijevet, miközben eltereli a figyelmet az ukrajnai frontról.

Törökország felemelkedése a globális hadiipar élvonalába

Törökország védelmi ipara két évtized alatt a világ élvonalába katapultálta magát: 2002-ben még 250 millió dollár értékben exportáltak hadiipari eszközöket, tavaly a kivitel meghaladta a hétmilliárd dollárt. A legismertebb slágertermék a Bayraktar TB2 drón, de az Akinci, az Ada osztályú korvettek és a Gidrán páncélozott katonai járművek is keresettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
