Minden eddiginél hatékonyabb védvonalat épít a NATO Irán ellen a törököknél, Erdogan szerint nem lesz abban köszönhet, ha provokálják őket

Törökország szerdán bejelentette, hogy a NATO új Patriot légvédelmi rendszert telepít az ország déli részén fekvő, amerikai erőknek is otthont adó Incirlik katonai támaszpontra, miután március elején három ballisztikus rakétát fogtak el, amelyeket Iránból indítottak a török terület felé.

Ez az új PAC-3 rendszer, amely hatékonyabb, mint az Incirlikben már telepített PAC-2, taktikai ballisztikus rakéták megsemmisítésére szolgál. Az Adana városa közelében található török Incirlik légitámaszpontot más országok (az Egyesült Államok, Spanyolország, Lengyelország, Katar) is használják a NATO-val kötött és más kétoldalú megállapodások keretében.

Ankara már a múlt héten bejelentette egy Patriot-rendszer telepítését az ország középkeleti részén lévő Kürecik légibázisán. A stratégiai fontosságú helyszín 250 kilométerre fekszik Incirliktől, és egy olyan korai figyelmeztető NATO-radarrendszerrel van felszerelve, amely képes észlelni az iráni rakétaindításokat.

Törökország kimaradna a háborúból

Törökország még szombaton közölte, hogy technikai bizonyítékokkal szembesíti Iránt a területére irányuló rakétatámadásokkal kapcsolatban, miután Teherán elutasított minden felelősséget a kérdésben. Recep Tayyip Erdogan török elnök kijelentette, hogy nem hagyja magát provokációkba belesodorni.

„Elsődleges feladatunk annak megakadályozása, hogy országunkat belerángassák ebbe a tűzvészbe” – mondta a szerdán a 19. napjába lépett közel-keleti háborúra utalva.

A Patriot-rendszerek globális hiánya miatt aggódik Zelenszkij

Ugyanezek a fejlemények azonban komoly aggodalmat keltenek Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij szerint a közel-keleti (iráni) háború elszívja a nyugati légvédelmi készleteket, különösen a Patriot rakétákat, amelyekből az Egyesült Államok havonta mindössze 60–65 darabot gyárt.

Az ukrán elnök a BBC-nek nyilatkozva rámutatott: a konfliktus első napján már 803 rakétát használtak fel, és ez veszélyezteti Ukrajna védelmét Oroszországgal szemben. Szerinte Putyin éppen egy elhúzódó iráni háborúban érdekelt, mert az energiaárak emelkedésével és a rakétahiánnyal gyengíti Kijevet, miközben eltereli a figyelmet az ukrajnai frontról.