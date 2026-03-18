Volodimir Zelenszkijnek nagyon rossz érzése van azzal kapcsolatban, hogy a közel-keleti konfliktus milyen hatással lesz az ukrajnai háborúra. Aggasztónak találta, hogy a béketárgyalásokat folyamatosan elhalasztják, aminek egy oka van, mégpedig az iráni háború.

Zelenszkij tombol, teljes a sértettség az ukrán elnöknél, mert nem rá figyel a világ – elveszik a rakétáit az iráni háború miatt, Putyint okolja mindenért

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kifogy a Patriot rakétákból az iráni háború miatt

Az ukrán elnök úgy látja, hogy a közel-keleti történések Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kedveznek, mivel megemelik az energiaárakat valamint hiány alakulhat ki a légvédelmi rakétákból. Mindkettő létfontosságú Ukrajnának.

Zelenszkij szerint biztosan hiány lesz Patriot rakétákból, a kérdés csak az, hogy mikor merülnek ki teljesen a közel-keleti készletek.

Amerika havonta 60–65 rakétát gyárt. A közel-keleti háború első napján 803 rakétát használtak fel” – mutatott rá.

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajnának elfogynak a rakétái az Oroszország elleni harcban a közel-keleti háború miatt.

Az ukrán elnök a BBC-nek arról is beszélt, hogy pont emiatt Vlagyimir Putyin orosz elnök hosszú iráni háborút akar.

Az orosz–ukrán háború kapcsán azt mondta a brit közszolgálati tévének, hogy Donald Trump amerikai elnök ugyan mihamarabb le akarja azt zárni, de tanulva Európa példájából, nem is akarja kellemetlen helyzetbe hozni Putyint. Európa ugyanis ezt már megtette, és azóta nem beszél vele az orosz elnök.

Zelenszkij kedden járt az Egyesült Királyságban, ahol Keir Starmer brit miniszterelnök irodájában fogadta, majd beszédet mondott a parlementben. „Az orosz és az iráni rezsimek a gyűlölet testvérei, és ezért a fegyverek testvérei is. És mi azt akarjuk, hogy a gyűlöletre épülő rezsimek soha, soha ne nyerjenek semmiben. És azt akarjuk, hogy ilyen rezsim ne fenyegesse Európát vagy partnereinket” – jelentette ki Zelenszkij a képviselőknek.

Starmer pedig arról beszélt, hogy „szerintem nagyon fontos, hogy világossá tegyük: a fókusznak Ukrajnán kell maradnia”.

Rheinmetall-vezér: az Egyesült Államok hamar kifogyhat a rakétákból

Armin Papperger szerint Irán felkészült a háborúra. Az országnak nagy mennyiségű olcsó drónja van, bár nehéz pontosan megmondani, hogy mennyi. A topmenedzser szerint ráadásul világossá vált, hogy nehéz megdönteni a rezsimet pusztán egy lefejezéssel, Irán nem Venezuela.