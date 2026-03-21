Románia: vért izzadtak a politikusok, mire három hónap után lett az országnak költségvetése – csak épp az iráni háborúval nem számoltak
Három hónapos késéssel a bukaresti parlament pénteken elfogadta Románia 2026-os állami költségvetését. A döntést hosszas, gyakran éjszakába nyúló viták előzték meg, és jelentős feszültségek alakultak ki a koalíción belül – számol be róla a Krónika Online.
A román politikusok nem tették magasra a lécet, legalábbis erre utalnak a kormánypárti nyilatkozatok.
Romániának van elfogadott költségvetése, minden hibájával együtt
– jelentette ki a költségvetésről tartott csütörtöki parlamenti szavazás után a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu. A politikus megköszönte a kormánypárti és ellenzéki frakciók munkáját, felidézve, hogy a költségvetés elfogadása jelentős erőfeszítést igényelt, a viták pedig hajnalig tartottak. Hozzátette, hogy a kormánynak a következő időszakban az üzemanyagárak alakulására kell összpontosítania. Emlékeztetett arra, hogy Bogdan Ivan energiaügyi miniszter már javasolt megoldásokat a drágulás megfékezésére, és rövid időn belül konkrét intézkedésekre is számít.
A romániai magyar lap megjegyzi, a költségvetés elfogadását megelőző viták során többször is kiéleződtek a politikai ellentétek, és a koalíció a szakadás szélére sodródott.
A bukaresti négypárti kormánykoalícióban minden eddiginél nagyobb feszültség dúlt az költségvetéssel kapcsolatban, a viták szakítópróbát is jelentettek a koalíció számára. A nézetkülönbségek odáig fajultak, hogy a koalíció legnagyobb erejét jelentő Szociáldemokrata Párt (PSD) immár nyíltan megkérdőjelezi Ilie Bolojan liberális miniszterelnök legitimitását, és a menesztését követeli.
Emiatt az elmúlt napokban bizonytalanná vált a parlamentben a frissen kidolgozott büdzsé sorsa, ráadásul a kormány számításait alaposan keresztülhúzták a közel-keleti fegyveres konfliktus globális hatása.
A Bolojan-kabinet által március 13-án elfogadott költségvetés-tervezet a deficitcsökkentés kényszere miatt az állami kiadások több tízmilliárd lejes lefaragására épül.
Az idei költségvetés is a megszorításokra épül
A tavalyi drasztikus megszorításokat tartalmazó költségvetés után az idei is takarékosság jegyében készült. Továbbra is be vannak fagyasztva:
- a gyermeknevelési támogatások,
- a nyugdíjak,
- a közalkalmazottak bérek, valamint
- a pótlékokat és egyéb juttatásokat, a közintézmények számára megtiltják járművek, bútorok és irodai berendezések beszerzését.
Makrogazdasági téren a kormány 1 százalékos gazdasági növekedéssel, 6,5 százalékos inflációval, valamint 6,2 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal számol 2026-ban. (A megszorításoknak és adóemeléseknek betudhatóan Románia tavaly 7,65 százalékra tudta lefaragni a 2024-ben 9,3 százalékosra duzzadt deficitet).
Ezeknek a céloknak a teljesítése azonban enyhén szólva is kétséges, még úgy is, hogy Románia a tavalyi 7,2 százalékhoz képest idén a GDP 8 százalékát, 163,8 milliárd lejt tervez beruházásokra fordítani, és még több mint 10 milliárd euró támogatást kell lehívnia az Európai Uniótól a helyreállítási és rezilienciaterv keretében.
Az iráni háborúval nem számoltak
A nagyobb gond csak az, hogy a kormány a költségvetés kidolgozásakor nem számolt a február 28-án kirobbant iráni háborúval, amely azóta energiasokkot okozott a világpiacon, Romániában pedig jelentős drágulást. A közel-keleti konfliktus kezdete óta a benzin és a gázolaj ára mintegy 10 százalékkal emelkedett az országban, a drágulás mértéke az év eleje óta mindkét energiahordozó esetében mintegy 20 százalékos. Bár a vásárlóerőhöz mérten európai szinten nálunk a legdrágább mindkét üzemanyag, a kelet-közép-európai térség országaival ellentétben a bukaresti hatóságok egyelőre semmilyen intézkedést nem foganatosítottak az áremelkedés ellensúlyozására.
Romániában a gázolaj ára már átlépte a 10 lejt, a 770 forintot, igaz, ez a prémium esetében történt. De így is a benzin 80 forinttal, a gázolaj több mint 100 forinttal drágább, mint Magyarországon.
Bolojan: A 2026-os állami költségvetés egy új, a polgárok számára méltányos szemléletet tükröz
A 2026-os állami költségvetés egy új, a polgárok számára méltányos szemléletet tükröz – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken, miután a parlament elfogadta a törvénytervezetet. a 2026-os állami költségvetésben a kormány valamennyi eddigi reformja, a közigazgatási reform, a különnyugdíjak reformja és a közintézmények kiadásait csökkentő intézkedések is tükröződnek. „A költségvetés egyfajta biztonsági öv, amely megvéd bennünket a nem kívánt kilengésektől” – fogalmazott Bolojan. A nemzetközi intézményeknek és a hitelminősítő intézeteknek azt üzente: a költségvetésben rögzített 6,2 százalékos hiánycél azt mutatja, hogy Románia a vállalasait tiszteletben tartó, megbízható partner.
A román kormány igyekezete nem véletlen: a nagy hitelminősítő intézeteknél mindehol a befektetési sáv legalján áll az ország államkötvényeinek besorolása, egy fokozatra a bóvlitól.