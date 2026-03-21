Három hónapos késéssel a bukaresti parlament pénteken elfogadta Románia 2026-os állami költségvetését. A döntést hosszas, gyakran éjszakába nyúló viták előzték meg, és jelentős feszültségek alakultak ki a koalíción belül – számol be róla a Krónika Online.

Románia: vért izzadtak a politikusok, mire három hónap után lett az országnak költségvetése – csak épp az iráni háborúval nem számoltak Fotó: Jaap Arriens / AFP

Románia: vért izzadtak a politikusok, mire három hónap után lett az országnak költségvetése – csak épp az iráni háborúval nem számoltak

A román politikusok nem tették magasra a lécet, legalábbis erre utalnak a kormánypárti nyilatkozatok.

Romániának van elfogadott költségvetése, minden hibájával együtt

– jelentette ki a költségvetésről tartott csütörtöki parlamenti szavazás után a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu. A politikus megköszönte a kormánypárti és ellenzéki frakciók munkáját, felidézve, hogy a költségvetés elfogadása jelentős erőfeszítést igényelt, a viták pedig hajnalig tartottak. Hozzátette, hogy a kormánynak a következő időszakban az üzemanyagárak alakulására kell összpontosítania. Emlékeztetett arra, hogy Bogdan Ivan energiaügyi miniszter már javasolt megoldásokat a drágulás megfékezésére, és rövid időn belül konkrét intézkedésekre is számít.

A romániai magyar lap megjegyzi, a költségvetés elfogadását megelőző viták során többször is kiéleződtek a politikai ellentétek, és a koalíció a szakadás szélére sodródott.

A bukaresti négypárti kormánykoalícióban minden eddiginél nagyobb feszültség dúlt az költségvetéssel kapcsolatban, a viták szakítópróbát is jelentettek a koalíció számára. A nézetkülönbségek odáig fajultak, hogy a koalíció legnagyobb erejét jelentő Szociáldemokrata Párt (PSD) immár nyíltan megkérdőjelezi Ilie Bolojan liberális miniszterelnök legitimitását, és a menesztését követeli.

Emiatt az elmúlt napokban bizonytalanná vált a parlamentben a frissen kidolgozott büdzsé sorsa, ráadásul a kormány számításait alaposan keresztülhúzták a közel-keleti fegyveres konfliktus globális hatása.

A Bolojan-kabinet által március 13-án elfogadott költségvetés-tervezet a deficitcsökkentés kényszere miatt az állami kiadások több tízmilliárd lejes lefaragására épül.