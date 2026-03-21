Románia: vért izzadtak a politikusok, mire három hónap után lett az országnak költségvetése – csak épp az iráni háborúval nem számoltak

Nem volt könnyű menet Romániában a költségvetés elfogadása. A parlamenti képviselők többszöri éles konfrontáció után pénteken tudták csak elfogadni az idei bidzseit, több mint három hónapos késéssel. Románia lakossága azonban továbbra is súlyos megszorításokkal néz szembe.
Járdi Roland
2026.03.21, 09:11

Három hónapos késéssel a bukaresti parlament pénteken elfogadta Románia 2026-os állami költségvetését. A döntést hosszas, gyakran éjszakába nyúló viták előzték meg, és jelentős feszültségek alakultak ki a koalíción belül – számol be róla a Krónika Online.

Fotó: Jaap Arriens / AFP

A román politikusok nem tették magasra a lécet, legalábbis erre utalnak a kormánypárti nyilatkozatok.

Romániának van elfogadott költségvetése, minden hibájával együtt

 – jelentette ki a költségvetésről tartott csütörtöki parlamenti szavazás után a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu. A politikus megköszönte a kormánypárti és ellenzéki frakciók munkáját, felidézve, hogy a költségvetés elfogadása jelentős erőfeszítést igényelt, a viták pedig hajnalig tartottak. Hozzátette, hogy a kormánynak a következő időszakban az üzemanyagárak alakulására kell összpontosítania. Emlékeztetett arra, hogy Bogdan Ivan energiaügyi miniszter már javasolt megoldásokat a drágulás megfékezésére, és rövid időn belül konkrét intézkedésekre is számít.

A romániai magyar lap megjegyzi, a költségvetés elfogadását megelőző viták során többször is kiéleződtek a politikai ellentétek, és a koalíció a szakadás szélére sodródott.

A bukaresti négypárti kormánykoalícióban minden eddiginél nagyobb feszültség dúlt az költségvetéssel kapcsolatban, a viták szakítópróbát is jelentettek a koalíció számára. A nézetkülönbségek odáig fajultak, hogy a koalíció legnagyobb erejét jelentő Szociáldemokrata Párt (PSD) immár nyíltan megkérdőjelezi Ilie Bolojan liberális miniszterelnök legitimitását, és a menesztését követeli.

Emiatt az elmúlt napokban bizonytalanná vált a parlamentben a frissen kidolgozott büdzsé sorsa, ráadásul a kormány számításait alaposan keresztülhúzták a közel-keleti fegyveres konfliktus globális hatása.

A Bolojan-kabinet által március 13-án elfogadott költségvetés-tervezet a deficitcsökkentés kényszere miatt az állami kiadások több tízmilliárd lejes lefaragására épül.

Az idei költségvetés is a megszorításokra épül

A tavalyi drasztikus megszorításokat tartalmazó költségvetés után az idei is takarékosság jegyében készült. Továbbra is be vannak fagyasztva:

  • a gyermeknevelési támogatások, 
  • a nyugdíjak,
  •  a közalkalmazottak bérek, valamint
  •  a pótlékokat és egyéb juttatásokat, a közintézmények számára megtiltják járművek, bútorok és irodai berendezések beszerzését. 

Makrogazdasági téren a kormány 1 százalékos gazdasági növekedéssel, 6,5 százalékos inflációval, valamint 6,2 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal számol 2026-ban. (A megszorításoknak és adóemeléseknek betudhatóan Románia tavaly 7,65 százalékra tudta lefaragni a 2024-ben 9,3 százalékosra duzzadt deficitet).

Ezeknek a céloknak a teljesítése azonban enyhén szólva is kétséges, még úgy is, hogy Románia a tavalyi 7,2 százalékhoz képest idén a GDP 8 százalékát, 163,8 milliárd lejt tervez beruházásokra fordítani, és még több mint 10 milliárd euró támogatást kell lehívnia az Európai Uniótól a helyreállítási és rezilienciaterv keretében.

Az iráni háborúval nem számoltak

A nagyobb gond csak az, hogy a kormány a költségvetés kidolgozásakor nem számolt a február 28-án kirobbant iráni háborúval, amely azóta energiasokkot okozott a világpiacon, Romániában pedig jelentős drágulást. A közel-keleti konfliktus kezdete óta a benzin és a gázolaj ára mintegy 10 százalékkal emelkedett az országban, a drágulás mértéke az év eleje óta mindkét energiahordozó esetében mintegy 20 százalékos. Bár a vásárlóerőhöz mérten európai szinten nálunk a legdrágább mindkét üzemanyag, a kelet-közép-európai térség országaival ellentétben a bukaresti hatóságok egyelőre semmilyen intézkedést nem foganatosítottak az áremelkedés ellensúlyozására.

Romániában a gázolaj ára már átlépte a 10 lejt, a 770 forintot, igaz, ez a prémium esetében történt. De így is a benzin 80 forinttal, a gázolaj több mint 100 forinttal drágább, mint Magyarországon.

Bolojan: A 2026-os állami költségvetés egy új, a polgárok számára méltányos szemléletet tükröz

A 2026-os állami költségvetés egy új, a polgárok számára méltányos szemléletet tükröz – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken, miután a parlament elfogadta a törvénytervezetet.  a 2026-os állami költségvetésben a kormány valamennyi eddigi reformja, a közigazgatási reform, a különnyugdíjak reformja és a közintézmények kiadásait csökkentő intézkedések is tükröződnek. „A költségvetés egyfajta biztonsági öv, amely megvéd bennünket a nem kívánt kilengésektől” – fogalmazott Bolojan. A nemzetközi intézményeknek és a hitelminősítő intézeteknek azt üzente: a költségvetésben rögzített 6,2 százalékos hiánycél azt mutatja, hogy Románia a vállalasait tiszteletben tartó, megbízható partner.

A román kormány igyekezete nem véletlen: a nagy hitelminősítő intézeteknél mindehol a befektetési sáv legalján áll az ország államkötvényeinek besorolása, egy fokozatra a bóvlitól.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
