Most megfagyott a vér Trumpban: videón, ahogy Irán eltalálja Amerika legyőzhetetlen vadászrepülőgépét – soha nem történt még ilyen az F-35-tel

Egy amerikai F–35-ös vadászrepülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania egy közel-keleti amerikai légibázison, miután egy Irán feletti harci bevetés során megsérült – írja a Defence Blog az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom) és az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) jelentéseire hivatkozva.

Egy amerikai F–35-ös vadászrepülőgép kényszerleszállást hajtott végre, miután Irán eltalálta / Fotó: AFP

A történtek egy ötödik generációs, lopakodó repülőgépet érintő közvetlen összecsapásra utalnak, és rámutatnak azokra a kockázatokra, amelyekkel a fejlett eszközök a harcokban szembesülnek. Két forrás szerint az F–35-öst az Irán feletti repülése közben találat érte. A gép ezután kitért, és a térségben lévő egyik amerikai bázison szállt le.

A Centcom szóvivője, Tim Hawkins kapitány közleményben erősítette meg az esetet: elmondása szerint a repülőgép „Irán felett harci bevetést” teljesített, amikor kényszerleszállásra kényszerült. „A gép biztonságosan leszállt, a pilóta állapota stabil – mondta Hawkins. – Az eset kivizsgálás alatt áll.”

Az IRGC azt közölte, hogy Közép-Irán felett célba vett egy amerikai F–35-öst, és videófelvételt tett közzé, amelyről azt állítja, hogy a találatot mutatja. A felvételt azonban független forrásból nem erősítették meg.

A jelentett támadás az első ismert eset lenne az iráni háborúban, amikor iráni erők megrongáltak egy amerikai, személyzettel repülő katonai repülőgépet.

Az F–35 egy ötödik generációs, lopakodó vadászgép, amelyet légi fölény kivívására, csapásmérésre és felderítésre terveztek vitatott környezetben. Alacsony észlelhetőségű kialakítása a radaros felderítés csökkentését szolgálja, miközben fejlett szenzorai helyzetképet és célmegjelölési képességeket adnak.

E képességek ellenére a gép továbbra is sebezhető lehet légvédelmi rendszerekkel szemben, különösen olyan környezetben, ahol többrétegű védelem működik, vagy az ellenfél radaros, infravörös követéses és rövid hatótávolságú rendszereket kombinál.

A harci sérülést követő kényszerleszállás a szokásos műveleti eljárások része: ilyenkor a repülőgép a legközelebbi megfelelő repülőtérre tér be, minimalizálva a pilóta kockázatát, és lehetővé téve a platform átvizsgálását és javítását.