Lemondott Trump jobbkeze az iráni konfliktusban, szerinte a perzsa állam nem jelent veszélyt Amerikára – „Ezt a hadműveletet izraeli lobbisták nyomására indítottuk el!"

„Nem tudom jó lelkiismerettel támogatni az Irán ellen indított háborút. Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést nemzetünkre és egyértelmű, hogy ezt a hadműveletet Izrael érdekében, izraeli lobbisták nyomására indítottuk el” − írta Joseph Kent, Donald Trumphoz címzett levelében.

Kent állítását Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője hamisnak titulálta: „Trump elnök világosan és egyértelműen kijelentette, hogy bizonyítékaink vannak arra, hogy Irán támadást tervezett az Egyesült Államok ellen” − fogalmazott Leavitt, hozzátéve, hogy az információk több hiteles forrásból származnak.

Az ügyben maga az amerikai elnök is megszólalt:

Örülök, hogy Kent kikerült a képből, mivel nem vette komolyan az Irán jelentette fenyegetést. Irán közvetlen fenyegetést jelentett. A világ összes országa elismeri ezt.

− nyilatkozta Donald Trump.

Az iráni konfliktus esetében fontos a terminológia

Joseph Kent levelében tudatosan használta a „közvetlen fenyegetés” (imminent threat) szókapcsolatot. A nemzetközi jogban a megelőző csapások jogszerűsége az egyik legvitatottabb és legellentmondásosabb kérdés. Egy ilyen támadás kizárólag akkor indítható jogszerűen, amennyiben az ellenség közvetlen fenyegetést jelent, azaz támadásra készül.

Az ENSZ Alapokmányának 2.cikk 4. fejezetének értelmében minden tagállam számára tilos, hogy bármely állam területi integritását megsértse, vagy politikai függetlenségét erőszakkal befolyásolja. Ez alól kivételt képez az 51. cikkben megfogalmazott rendelkezés, mely elismeri az önvédelem jogát, amennyiben egy tagállamot fegyveres támadás ér.

Az ENSZ Alapokmányának szerint, amennyiben nem történt közvetlen fegyveres támadás egy adott állam ellen, a megelőző csapás jogellenes. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű. Az Alapokmányt 1945. június 26-án fogadták el így a jogi keretrendszer, ami a nemzetközi kapcsolatokat irányítani hivatott elavult. A 8 évtizedes rendelkezés nem alkalmas az olyan 21. századi biztonsági kihívások kezelésére, mint a terrorizmus, vagy a renitens államok tömegpusztító fegyverekhez jutásának lehetősége. Egy tényleges biológiai, valamint nukleáris támadás megelőzését sem szabályozza a rendelet. Ilyen esetben létkérdés lehet egy megelőző csapás, ezért fontos lenne a jogrendszer optimalizálása. Egyszerűen világosabb és modern nemzetközi normákra van szükség.