A Déli körvasút fejlesztése újabb üteméhez érkezik, ezért a húsvétot követő első munkanaptól, azaz április 7-től várhatóan 2027 végéig Budapest-Kelenföld és Ferencváros között jellemzően csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Korlátozások és a jelenlegi vágányzárhoz képest újabb változások a Keleti pályaudvart érintő győri és pécsi fővonalon, valamint egyes vonatok esetében a székesfehérvári és a dunaújvárosi vonalon lesznek, ezért ezen vonalakon utazóknak érdemes időben megtervezni az utazást az ország legnagyobb térképes járatinfó és útvonaltervező szolgáltatása, a MÁVPlusz mobilalkalmazás vagy a MÁVPlusz weboldal segítségével – tájékoztatott a MÁV csoport hétfőn.

Újabb évekre felforgatja a vasúti közlekedést a Déli körvasút építése / Fotó: Lakatos Péter / MTI (illusztráció)

Leginkább a győri és a pécsi fővonalakon utazókat érintik az április 7-től érvényes változások: a győri fővonalon a belföldi InterCityk, a G10-es és a sebesvonatok a Keleti helyett csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. A Keletiből Bécs felé korábban indulnak a nemzetközi vonatok, de Budapest-Kelenföldtől jellemzően már a megszokott menetrendjük szerint közlekednek. A Tisza-Szamos EuroCityk nem érintik a Keleti pályaudvart. A Rába InterRégiók pedig jellemzően a Déli pályaudvarra érkeznek.

A Budapest és Pécs közötti Mecsek InterCityk többsége az előszezoni menetrend kezdetéig a Déli pályaudvarról indul, és oda is érkezik, míg a kaposvári InterCityk (Kresz Géza, Rippl-Rónai, Somogy) és a dunaújvárosi Z42-es járatok Budapest-Kelenföldön fordulnak.

A módosítások minimálisan kihatnak a Déli pályaudvart érintő székesfehérvári vonalra is: a hétvégi Déli-Parti InterRégiók, a munkanapi S36-os vonatok, továbbá néhány hajnali, esti S30-as és S36-os járat menetrendje módosul.

A Déli körvasúttal akár 60 ezerrel kevesebb autó érkezhet Budapestre az agglomerációból

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló fejlesztés célja, hogy a növekvő elővárosi forgalom mellett tehermentesítse a túlterhelt vasútvonalakat és a fővárosi közutakat, akár napi 60 ezer autóval csökkentve a forgalmat.

A beruházás az Érdről, Százhalombattáról vagy Budaörsről ingázóknak gyorsabb, kiszámíthatóbb bejutást, kevesebb várakozást jelent majd.

A mostani két vágány helyett három, egyes szakaszokon négy vágány áll majd a vonatok rendelkezésére. A bővítés lehetővé teszi, hogy az elővárosi vonatok sűrűbben járjanak, akár irányonként és óránként 12 szerelvénnyel. A fejlesztés során Budán öt, Pesten két helyszínen újulnak meg vagy épülnek újjá vasúti hidak.