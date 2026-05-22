Az olajtartalékok további felszabadításáról szó sem lehet, amíg nem tudni, meddig tart a közel-keleti válság

Az iráni háború globális energiasokkot okozott, de egyelőre nem várható, hogy a legfejlettebb ipari országok, a G7 a stratégiai olajtartalékok további felszabadításával enyhítsék a nyomást. A francia pénzügyminiszter szerint ilyen döntésre nincs mód mindaddig, amíg nem tudni, hogy meddig tart a konfliktus, így a kérdés nem is került napirendre a csoport eheti találkozóján.

Roland Lescure francia pénzügyminiszter szerint most nincs mód az olajtartalékok további felszabadításáról / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 32 tagállama, köztük a G7-ek márciusban már felszabadítottak több mint 400 millió hordónyit a stratégiai olajtartalékból, így drasztikusan lecsökkentek a kereskedelmi készletek.

Ez a helyzet a legnagyobb exportőr Egyesült Államok esetében is, amelyet teljesen kiszipolyoznak az olajért versengő vásárlók. A felszabadított amerikai tartalék jelentős része Európába került.

Az olajtartalékok természetüknél fogva végesek

A világ így lassan elveszíti azt a biztonsági puffert, amely normális esetben megvédené a gazdaságot az ellátási sokktól, a további készletek felszabadítása így alapos megfontolást igényel.

A stratégiai készletek természetüknél fogva végesek, így nem bocsáthatunk ki belőlük többet, amíg nem válik világosabbá, hogy meddig és milyen intenzitással tart még a közel-keleti konfliktus

– hangsúlyozta egy interjúban Roland Lescure francia pénzügyminiszter.

Emlékeztetett, hogy még a Hormuzi-szoros megnyitása után is hetekbe fog telni, mire az olajszállítmányok elérik Európát, Ázsiát és más régiókat, ezért kulcsfontosságú lesz annak előrejelzése, hogy mikor indulnak újra a tankerek a Perzsa-öbölből.

Az iráni háború nagyobb energiasokkot okozott, mint az 1870-es évekbeli és az orosz-ukrán háború együtt / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

„Ez lehet az a pillanat, amikor értelmes megfontolni a tartalékok további felszabadítását, hogy biztosítsuk az átmenetet a jelenlegi fázisból a következőbe” – idézte Lescure-t brit Financial Times.

Egyes államok maguk is dönthetnek

A koordinált döntést az IEA tagjai hozzák meg, de egyes államok maguk is dönthetnek a készleteik felszabadításáról.

Fatih Birol, az IEA vezetője a G7 pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek eheti párizsi ülésén újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordónyi olajat juttatott a piacra, ő is figyelmeztetett azonban, hogy ezek a készletek nem végtelenek.