Az olajtartalékok további felszabadításáról szó sem lehet, amíg nem tudni, meddig tart a közel-keleti válság

Az energiasokk lassítja a globális gazdasági növekedést. Már így is drasztikusan lecsökkentek a stratégiai olajtartalékok.
M. Cs.
2026.05.22, 17:27

Az iráni háború globális energiasokkot okozott, de egyelőre nem várható, hogy a legfejlettebb ipari országok, a G7 a stratégiai olajtartalékok további felszabadításával enyhítsék a nyomást. A francia pénzügyminiszter szerint ilyen döntésre nincs mód mindaddig, amíg nem tudni, hogy meddig tart a konfliktus, így a kérdés nem is került napirendre a csoport eheti találkozóján.

Roland Lescure olajtartalékok
Roland Lescure francia pénzügyminiszter szerint most nincs mód az olajtartalékok további felszabadításáról / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 32 tagállama, köztük a G7-ek márciusban már felszabadítottak több mint 400 millió hordónyit a stratégiai olajtartalékból, így drasztikusan lecsökkentek a kereskedelmi készletek.

Ez a helyzet a legnagyobb exportőr Egyesült Államok esetében is, amelyet teljesen kiszipolyoznak az olajért versengő vásárlók. A felszabadított amerikai tartalék jelentős része Európába került.

Az olajtartalékok természetüknél fogva végesek

A világ így lassan elveszíti azt a biztonsági puffert, amely normális esetben megvédené a gazdaságot az ellátási sokktól, a további készletek felszabadítása így alapos megfontolást igényel.

A stratégiai készletek természetüknél fogva végesek, így nem bocsáthatunk ki belőlük többet, amíg nem válik világosabbá, hogy meddig és milyen intenzitással tart még a közel-keleti konfliktus

– hangsúlyozta egy interjúban Roland Lescure francia pénzügyminiszter.

Emlékeztetett, hogy még a Hormuzi-szoros megnyitása után is hetekbe fog telni, mire az olajszállítmányok elérik Európát, Ázsiát és más régiókat, ezért kulcsfontosságú lesz annak előrejelzése, hogy mikor indulnak újra a tankerek a Perzsa-öbölből.

National oil reserves being released in Kagoshima, Japan
Az iráni háború nagyobb energiasokkot okozott, mint az 1870-es évekbeli és az orosz-ukrán háború együtt / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

„Ez lehet az a pillanat, amikor értelmes megfontolni a tartalékok további felszabadítását, hogy biztosítsuk az átmenetet a jelenlegi fázisból a következőbe” – idézte Lescure-t  brit Financial Times.

Egyes államok maguk is dönthetnek

A koordinált döntést az IEA tagjai hozzák meg, de egyes államok maguk is dönthetnek a készleteik felszabadításáról.

Fatih Birol, az IEA vezetője a G7 pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek eheti párizsi ülésén újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordónyi olajat juttatott a piacra, ő is figyelmeztetett azonban, hogy ezek a készletek nem végtelenek.

Birol folyamatosan egyeztet a tagállamokkal, és az IEA kész „azonnal lépni”, de a további felszabadítás a piaci helyzettől függ. Birol többször hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros lezárása okozta globális energiasokk 

nagyobb válságot okozott, mint az 1970-es évekbeli és az orosz-ukrán háború együtt,

de a tartalékok biztosítottak némi puffert.

Az EU is megvágta a növekedési kilátásokat

Az iráni háború hatásai világszerte lelassították a gazdasági növekedést. Az Európai Bizottság csütörtökön kiadott előrejelzése 0,9 százalékra vágta meg az idei növekedési kilátásokat a novemberben jelzett 1,2 százalékról, az eurózónában pedig 

  • három százalékos inflációra számít 
  • a korábban prognosztizált 1,9 százalék helyett.
National oil reserves being released in Kagoshima, Japan
A Hormuzi-szoros megnyitása után is időbe telik az olaj eljuttatása a vevőkhöz / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Bár a tárgyalások folytatódnak az Egyesült Államok és Irán között, így Donald Trump elnök a hét elején elhalasztotta az újabb támadást, csak a szoros újranyitása vetne véget a válságnak, így a globális gazdaság addig bizonytalan helyzetben van.

Erre a „nagy fokú bizonytalanságra” hivatkozva hagyta váltatlanul a kamatlábakat áprilisi ülésén az amerikai Federal Reserve és az Európai Központi Bank (EKB) is.

A francia kormány nem hajlandó adócsökkentésre

Franciaországban egyre erősödik a nyomás a kormányra, hogy tegyen többet az energiasokk enyhítésére, de Párizs egyelőre ellenáll, mert a deficit már így is a GDP 5,1 százaléka, vagyis messze meghaladja a három százalékos uniós küszöböt.

A kormány eddig csupán 470 millió eurót különített el az alacsony jövedelmű háztartások és a leginkább érintett ágazatok, így a halászat és a mezőgazdaság számára.

THEME PICTURE - ETLB (ERDÖLTANKLAGERBETRIEBS-GMBH)
Vészesen merülnek az olajkészletek / Fotó: APA-Images via AFP

A Reuters tudósítása szerint ezt csütörtökön további 710 millióval egészítette ki, de Sebastien Lecornu miniszterelnök a feszített költségvetésre hivatkozva kizárta az üzemanyagok adójának csökkentését. 

A gazdasági növekedés is stagnált az első negyedévben, a munkanélküliségi ráta pedig ötéves csúcsra, 8,1 százalékra emelkedett.

Lescure szerint az iráni háború legalább hatmilliárd euró többletköltséget okozott Franciaországnak, ebből négymilliárdot tesznek ki a magasabb kamatok. Az idei növekedési kilátásokat a közelmúltban 1 százalékról 0,9 százalékra csökkentették.

A francia gazdaság az atomenergia magas arányának köszönhetően viszonylag ellenálló, így egyelőre csak „sárga figyelmeztető lámpák villognak a pirosak helyett”.

 

