Forrong a világ: Észak-Korea ballisztikus rakétákat lőtt ki vasárnap éjjel, azonnal felszólították Kim Dzsongunt
Új fejlesztésű, kazettás robbanófejek és repeszaknák célba juttatására alkalmas, rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták tesztindítását hajtotta végre Kim Dzsongun legfelsőbb vezető jelenlétében Észak-Korea – jelentette hétfőn a KCNA állami hírügynökség.
A beszámoló szerint öt továbbfejlesztett Hvaszongpho-11 Ra típusú föld-föld taktikai ballisztikus rakétát indítottak egy mintegy 136 kilométerre fekvő célterület felé. A rakéták sűrű becsapódással egy körülbelül 12,5-13 hektáros területet értek el, demonstrálva a rendszer koncentrált csapásmérő képességét.
A kísérlet célja a kazettás robbanófejek és repeszaknák teljesítményének és hatékonyságának értékelése volt. Kim Dzsongun elégedettségét fejezte ki az eredményekkel kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy a különböző robbanófejtípusok fejlesztése növeli a hadsereg csapásmérő képességeit.
Dél-Korea közlése szerint a rakétákat vasárnap reggel, helyi idő szerint 6 óra 10 perc körül indították az ország keleti partvidékén fekvő Szinpho térségéből a Japán-tenger (Keleti-tenger) irányába. Szöul provokációnak minősítette a lépést, és felszólította Phenjant a hasonló akciók leállítására. A dél-koreai egyesítési minisztérium szerint a teszten szokatlanul nagy számban vettek részt a frontvonalon szolgáló egységek parancsnokai, ami
a taktikai rakéták szélesebb körű telepítésének szándékára utalhat.
Japán kormánya közölte, hogy a rakéták Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódtak be, károkat nem okoztak. Tokió ugyanakkor határozott tiltakozást nyújtott be, a kilövéseket a regionális és nemzetközi biztonságot fenyegető lépésnek és az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatai megsértésének nevezve.
A mostani indítás idén a hetedik, áprilisban pedig a negyedik ballisztikus rakétateszt volt. Phenjan az ENSZ-határozatok ellenére folytatja nukleáris és rakétaprogramjának fejlesztését. Kim Dzsongun március végén kijelentette: az ország nukleáris fegyverrel rendelkező státusza visszafordíthatatlan, és az önvédelmi nukleáris elrettentés további erősítése kulcsfontosságú a nemzetbiztonság szempontjából.
