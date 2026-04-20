Forrong a világ: Észak-Korea ballisztikus rakétákat lőtt ki vasárnap éjjel, azonnal felszólították Kim Dzsongunt

Észak-Korea vasárnap éjjel újabb rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat indított, ezúttal kazettás robbanófejek és repeszaknák hatékonyságát vizsgálva. Kim Dzsongun elégedetten értékelte a tesztet, amelyen szokatlanul sok frontvonalbeli parancsnok is részt vett.
VG/MTI
2026.04.20, 06:45
Frissítve: 2026.04.20, 08:08

Új fejlesztésű, kazettás robbanófejek és repeszaknák célba juttatására alkalmas, rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták tesztindítását hajtotta végre Kim Dzsongun legfelsőbb vezető jelenlétében Észak-Korea – jelentette hétfőn a KCNA állami hírügynökség.

Kazettás robbanófejekkel ellátott ballisztikus rakétákat tesztelt Észak-Korea / Fotó: AFP

A beszámoló szerint öt továbbfejlesztett Hvaszongpho-11 Ra típusú föld-föld taktikai ballisztikus rakétát indítottak egy mintegy 136 kilométerre fekvő célterület felé. A rakéták sűrű becsapódással egy körülbelül 12,5-13 hektáros területet értek el, demonstrálva a rendszer koncentrált csapásmérő képességét.

A kísérlet célja a kazettás robbanófejek és repeszaknák teljesítményének és hatékonyságának értékelése volt. Kim Dzsongun elégedettségét fejezte ki az eredményekkel kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy a különböző robbanófejtípusok fejlesztése növeli a hadsereg csapásmérő képességeit.

Dél-Korea közlése szerint a rakétákat vasárnap reggel, helyi idő szerint 6 óra 10 perc körül indították az ország keleti partvidékén fekvő Szinpho térségéből a Japán-tenger (Keleti-tenger) irányába. Szöul provokációnak minősítette a lépést, és felszólította Phenjant a hasonló akciók leállítására. A dél-koreai egyesítési minisztérium szerint a teszten szokatlanul nagy számban vettek részt a frontvonalon szolgáló egységek parancsnokai, ami 

a taktikai rakéták szélesebb körű telepítésének szándékára utalhat.

Japán kormánya közölte, hogy a rakéták Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódtak be, károkat nem okoztak. Tokió ugyanakkor határozott tiltakozást nyújtott be, a kilövéseket a regionális és nemzetközi biztonságot fenyegető lépésnek és az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatai megsértésének nevezve.

A mostani indítás idén a hetedik, áprilisban pedig a negyedik ballisztikus rakétateszt volt. Phenjan az ENSZ-határozatok ellenére folytatja nukleáris és rakétaprogramjának fejlesztését. Kim Dzsongun március végén kijelentette: az ország nukleáris fegyverrel rendelkező státusza visszafordíthatatlan, és az önvédelmi nukleáris elrettentés további erősítése kulcsfontosságú a nemzetbiztonság szempontjából.

Menetrend szerinti vonatok járnak Észak-Korea és Kína között
Észak-Korea hat év után újraindította a nemzetközi személyszállító vonatokat. A kínai vasúti hatóság közölte, hogy a Peking–Phenjan vonalon mindkét irányban hetente négyszer közlekednek majd a szerelvények.

