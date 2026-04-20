A hajóforgalom zavartalan fenntartására szólított fel a Hormuzi-szorosban Hszi Csin-ping kínai elnök, aki hétfőn telefonon egyeztetett Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökössel – jelentette a kínai állami média hétfőn.

Hszi Csin-ping figyelmeztetett: a Hormuzi-szoros biztonsága nélkül a világgazdaság és az olajellátás is veszélybe kerülhet / Fotó: Hans Lucas via AFP

A jelentés szerint a kínai elnök hangsúlyozta: Peking azonnali és átfogó tűzszünetet sürget, és a közel-keleti konfliktusok politikai és diplomáciai rendezését támogatja. „A Hormuzi-szoros zavartalan működése kulcsfontosságú a térség és a világgazdaság számára” – tette hozzá Hszi.

A két vezető a hétfői beszélgetés során megerősítette, hogy

tovább szeretnék mélyíteni a Kína és Szaúd-Arábia közötti együttműködéseket is.

Mohammed bin Szalmán kiemelte, hogy „a térségben zajló harcok veszélyeztetik az Öböl menti országok biztonságát és a globális energiaellátást. Szaúd-Arábia a feszültségek enyhítésében és a párbeszéd előmozdításában érdekelt, és kész együttműködni Kínával a stabilitás megőrzése érdekében.”

Az Egyesült Arab Emírségek már brutális pénzügyi válságra készül

Az Egyesült Arab Emírségek előzetes tárgyalásokat kezdett az Egyesült Államokkal egy lehetséges pénzügyi mentőöv kialakításáról arra az esetre, ha az Iránnal folytatott háború tovább súlyosbítaná a gazdasági helyzetet. Az emírségek jegybankelnöke, Khaled Mohamed Balama Washingtonban egyeztetett Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel és a Fed képviselőivel egy devizacsere-megállapodás lehetőségéről.

Egy ilyen swap line válsághelyzetben gyors dollárforrást biztosíthatna az országnak, különösen akkor, ha az olaj- és gázexport tartósan akadozna.

A háború már most károkat okozott az energetikai infrastruktúrában, miközben a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítás gyakorlatilag ellehetetlenült,

ami órási bevételkiesést okoz. Az emírségi fél arra is figyelmeztetett, hogy tartós dollárhiány esetén kénytelenek lehetnek jüanban vagy más devizában elszámolni az olajeladásokat, ami az amerikai dollár globális szerepét is gyengítheti. Bár hivatalos kérelem még nincs, Washingtonban egyelőre nem tartják valószínűnek, hogy a Fed jóváhagyna egy ilyen megállapodást.