Fico máris tárgyalt Magyar Péterrel egy életbe vágó közös érdekről és egy másik ügyről, ami fáj

Robert Fico szlovák miniszterelnök telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, akinek gratulált a választási győzelemhez, és hivatalos, hagyományos pozsonyi látogatásra is meghívta. Két dologról egyeztettek: a a Barátság kőolajvezeték újranyitásáról és a Benes-dekrétumokról.

Fico tájékoztatása szerint a beszélgetés egyik legfontosabb témája a Barátság vezeték újranyitása volt, amely az elmúlt hetekben nemcsak energetikai, hanem komoly politikai kérdéssé is vált. A kőolajtranzit fennakadása közvetlenül érinti Magyarország és a régió ellátásbiztonságát, miközben az üzemanyagárakra és az ipari költségekre is hatással lehet. Egy tartós leállás a finomítói működésen keresztül a teljes közép-európai energiaellátási láncot megterhelheti.

A két vezető emellett a RePowerEU uniós szabályozás elleni jogi fellépésről is tárgyalt.

Ez különösen fontos kérdés lehet mindkét ország számára, mivel az Európai Unió energiastratégiája jelentős átalakításokat kényszeríthet ki az orosz energiahordozóktól függő tagállamokban. Egy esetleges közös per politikailag is erős üzenet lenne Brüsszelnek, és azt jelezné, hogy Budapest és Pozsony bizonyos stratégiai kérdésekben továbbra is közös álláspontot képviselhet.

Robert Fico ugyanakkor arra is kitért, hogy a telefonbeszélgetés alapján Magyar Péter számára a szlovák–magyar kapcsolatokban továbbra is prioritást jelent a Benes-dekrétumok kérdése. Ez a történelmi és jogi vita évtizedek óta érzékeny pont a kétoldalú viszonyban, különösen a felvidéki magyar közösség szempontjából. Fico világossá tette, hogy ebben a kérdésben alapvetően más álláspontot képvisel, mint a leendő magyar miniszterelnök. Ez arra utal, hogy miközben gazdasági és energetikai együttműködésben lehet tér a pragmatikus megállapodásokra, a történelmi viták továbbra is komoly politikai feszültségforrást jelenthetnek.

Már ma újraindulhat a Barátság vezeték

Ukrajna már kedden újraindíthatja a kőolajszállítást a Barátság vezetéken , ami kulcsfontosságú lehet a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezermilliárd forintos) uniós hitel felszabadításához. A Bloomberg szerint a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezeték műszaki tesztjeit kedden végzik el, és ha minden rendben halad, az uniós nagykövetek szerdán jóváhagyhatják a hitelt.

A leköszönő Fidesz-kormány korábban világossá tette, hogy csak akkor oldja fel a támogatás blokkolását, ha újraindul az olajtranzit.

Szlovákia is enyhített korábbi álláspontján, Robert Fico kormánya már nem akadályozza a döntést, bár továbbra is éles vita van Volodimir Zelenszkij és Pozsony között a javítások elhúzódása miatt. Kijev számára a helyzet különösen sürgető, mert korábbi becslések szerint júniusig elegendő forrással rendelkezik, miközben az amerikai támogatás Donald Trump visszatérése óta jelentősen visszaesett.