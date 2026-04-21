Itt a nagy fordulat: már ma újraindulhat a Barátság vezeték – valakinek nagyon kell a pénz

Ukrajna arra számít, hogy már kedden újraindul az olajszállítás a Barátság vezetéken, ami utat nyit az Európai Unió számára, hogy felszabadítsa a Kijev számára annyira szükséges 90 milliárd eurós hitelt – a döntés szerdán várható. A tervek szerint a Magyarországot és Szlovákiát ellátó, januárban orosz támadás következtében megsérült vezeték műszaki tesztjeit kedden elvégzik.

Volodimir Zelenszkij kénytelen engedni a Barátság vezeték ügyében, ha akarja az uniós hitelt / Fotó: Hans Lucas / AFP

A hírről a Bloomberg számolt be. A hírügynökség emlékeztetett, hogy az Európai Unió vezetői decemberben jóváhagyták Kijevnek a hitelt, de Magyarország azóta is blokkolta a kifizetését, a leköszönő Orbán Viktor miniszterelnök a segélyt az olajszállítás újraindításához kötötte. Ha az olaj megindul, ezt a csatát Magyarország nyerte, Ukrajna pedig megmenekül a csődtől.

Az uniós nagykövetek várhatóan szerdán tárgyalnak a kérdésről, és a Politico értesülése szerint

jóvá is hagyják a hitelt – ha időben megindul az olajszállítás Magyarországra.

A leköszönő Fidesz-kormány vasárnap jelezte, hogy készen áll a hitel blokkolásának feloldására és Kijev finanszírozásának támogatására már ezen a héten, ha újraindul az olaj a vezetéken.

A Barátság vezeték a hitel ára

Az uniós források elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ukrajna több mint négy évvel Oroszország teljes körű inváziója után is folytathassa a harcot, miközben az Egyesült Államok gyakorlatilag megszüntette támogatását, amióta Donald Trump 2025-ben visszatért hivatalába.

A Bloomberg korábbi értesülése szerint

Kijevnek csak júniusig van elég pénze a szükségleteinek fedezésére.

Pozsony is engedni látszik, a múlt héten Szlovákia is jelezte, hogy nem áll a hitelfolyósítás útjába, ami eltérést jelent Robert Fico miniszterelnök korábbi fenyegetéseitől, miszerint a gázvezeték körüli vita miatt megtagadja a segítségnyújtást.

Fico azzal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy szándékosan húzza el a Barátság vezeték javítását, amit Kijev tagad.

Ukrajna májusban megkaphatja a pénzt

Az optimizmus jele, hogy a soros ciprusi uniós elnökség egyáltalán a nagyköveti ülés napirendjére tűzte a hitelügyet. Ha a nagykövetek rábólintanak, akkor Kijev már májusban megkaphatja a pénzt.