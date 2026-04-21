Itt a nagy fordulat: már ma újraindulhat a Barátság vezeték – valakinek nagyon kell a pénz
Ukrajna arra számít, hogy már kedden újraindul az olajszállítás a Barátság vezetéken, ami utat nyit az Európai Unió számára, hogy felszabadítsa a Kijev számára annyira szükséges 90 milliárd eurós hitelt – a döntés szerdán várható. A tervek szerint a Magyarországot és Szlovákiát ellátó, januárban orosz támadás következtében megsérült vezeték műszaki tesztjeit kedden elvégzik.
A hírről a Bloomberg számolt be. A hírügynökség emlékeztetett, hogy az Európai Unió vezetői decemberben jóváhagyták Kijevnek a hitelt, de Magyarország azóta is blokkolta a kifizetését, a leköszönő Orbán Viktor miniszterelnök a segélyt az olajszállítás újraindításához kötötte. Ha az olaj megindul, ezt a csatát Magyarország nyerte, Ukrajna pedig megmenekül a csődtől.
Az uniós nagykövetek várhatóan szerdán tárgyalnak a kérdésről, és a Politico értesülése szerint
jóvá is hagyják a hitelt – ha időben megindul az olajszállítás Magyarországra.
A leköszönő Fidesz-kormány vasárnap jelezte, hogy készen áll a hitel blokkolásának feloldására és Kijev finanszírozásának támogatására már ezen a héten, ha újraindul az olaj a vezetéken.
A Barátság vezeték a hitel ára
Az uniós források elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ukrajna több mint négy évvel Oroszország teljes körű inváziója után is folytathassa a harcot, miközben az Egyesült Államok gyakorlatilag megszüntette támogatását, amióta Donald Trump 2025-ben visszatért hivatalába.
A Bloomberg korábbi értesülése szerint
Kijevnek csak júniusig van elég pénze a szükségleteinek fedezésére.
Pozsony is engedni látszik, a múlt héten Szlovákia is jelezte, hogy nem áll a hitelfolyósítás útjába, ami eltérést jelent Robert Fico miniszterelnök korábbi fenyegetéseitől, miszerint a gázvezeték körüli vita miatt megtagadja a segítségnyújtást.
Fico azzal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy szándékosan húzza el a Barátság vezeték javítását, amit Kijev tagad.
Ukrajna májusban megkaphatja a pénzt
Az optimizmus jele, hogy a soros ciprusi uniós elnökség egyáltalán a nagyköveti ülés napirendjére tűzte a hitelügyet. Ha a nagykövetek rábólintanak, akkor Kijev már májusban megkaphatja a pénzt.
Azért csak akkor, mert szükség van még az az Európai Bizottság technikai ellenőrzésekre, amelyek néhány hetet vesznek igénybe, mielőtt kifizethetik a forrásokat.
A Politico is kiemelte tudósításában azt a tényt, hogy hosszas huzavona és vita után Zelenszkij azok után ígérte meg a vezeték gyors megjavítását, hogy Magyar Péter Tisza Pártja győzött a magyarországi parlamenti választáson.
Magyar is felszólította Ukrajnát a Barátság megnyitására. Hangsúlyozta, hogy az ukrán fél nem használhatja zsarolási alapnak az energiaellátást.
Felszólította Zelenszkijt, hogy ha a technikai feltételek adottak, haladéktalanul indítsák újra a kőolajszállítást a vezetéken.
Egyelőre elmarad az orosz olaj betiltása
Bár a legtöbb európai ország 2022-ben, Moszkva Ukrajna elleni teljes körű inváziója után leállította az orosz olaj közvetlen beszerzését, Magyarország és Szlovákia ideiglenes mentességet kapott az import folytatására.
Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot tervez, amelynek célja a fennmaradó beszerzések legkésőbb 2027 végéig történő fokozatos megszüntetése.
A tervezet bemutatását azonban egyelőre elhalasztották a jelenlegi geopolitikai és piaci kockázatok, vagyis a közel-keleti konfliktus miatt. Az iráni háború nyomán kialakult energiaválság és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek következtében ugyanis Brüsszelben jelenleg nincs elég politikai támogatás a szigorú menetrend bevezetéséhez.