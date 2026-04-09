Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Donald Trump ultimátumot adott a NATO-szövetségeseknek: kész a lista, kivonul Amerika a nem „baráti" országokból

Az iráni háború közepette egyre nő a feszültség Washington és európai szövetségesei között. A NATO az eddigi erőteljes amerikai kritikák után most még nagyobb kihívással szembesül: az európaiak német lapértesülés szerint ultimátumot kaptak az amerikai elnöktől, mégpedig igen rövid határidővel.
Pető Sándor
2026.04.09, 15:36

Fokozza a nyomást Washington európai szövetségesein, hogy küldjenek haderőt a Hormuzi-szoroshoz. A NATO német lapértésülés szerint nagy kihívás elé került: Donald Trump amerikai elnök konkrét vállalásokat követel az európaiaktól, olyan formában ami német lapértesülés szerint nem más, mint egy ultimátum.

A NATO hatalmas kihívás előtt áll: sikerül-e a francia hadihajókat és másokat a Hormuzi-szoroshoz kényszeríteni Donald Trumpnak?
Fotó: AFP

A Der Spiegel írta csütörtökön, és sorban veszik át a lapok: Mark Rutte NATO-főtitkár már továbbította is az európai NATO-tagállamoknak Trump követelését, amely több diplomata szerint gyakorlatilag ultimátumnak tekinthető.

Úgy tudni, Trump listákat készíttet arról, hogy mely európai NATO-országok támogatják őt a „mullahok elleni háborúban”, és melyek nem. 

A Der Spiegel szerint az elnök azt tervezi, hogy kivonja az amerikai csapatokat azokból az országokból, amelyek nem támogatják őt 

írja a De Telegraaf.

A követelés egy zárt ajtók mögött tartott fehér házi találkozón hangzott el Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár között – számol be a török Anadolu hírügynökség, szintén a Der Spiegelre hivatozva. A magazin idézte, névtelenséget kérő európai diplomaták szerint Rutte ezt követően arról tájékoztatta az európai fővárosokat, hogy Washington „konkrét vállalásokat” vár 

a következő napokban.

Donald Trump: a NATO soha nincs ott, amikor nekünk van rá szükségünk

A diplomaták „ultimátumként” jellemezték a kérést, mondván, hogy a Trump-adminisztráció egyértelművé tette: a szövetségesek részéről tett homályos „politikai ígéretek” már nem elegendők. Nem volt világos, hogy az Egyesült Államok hivatalos NATO-missziót sürget-e, vagy csupán összehangolt nemzeti telepítéseket – írják a törökök.

A találkozóról a Bloomberg amerikai hírügynökség is beszámolt, de az a részlet, hogy ultimátumként értékelt követelés hangzott el, a német lap jelentésében bukkan fel.

A Ruttéval szerdán folyatotott fehér házi egyeztetés hangulatáról sok minden kikövetkeztethető, hogy utána Donald Trump a közösségi médiában a következőt írta:

 A NATO nem volt ott, amikor szükségünk volt rájuk, és nem is lesz ott, ha újra szükségünk lesz rájuk.

A Bloomberg háttérként emlékeztet: Egy, az Egyesült Királyság vezette, több mint 40 országot – köztük számos európai államot, Japánt és Kanadát – tömörítő koalíció vállalta, hogy segít újranyitni a Hormuzi-szorost – amelyen a világ olaj- és földgázforgalmának mintegy 20 százaléka halad át – miután a közel-keleti harcok véget érnek. 

A szoros lezárása az egekbe lökte a globális energiaárakat, és sok helyen félelmeket keltett, hogy elfogy az üzemanyaghiány miatti aggodalmakat keltett.

A tűzszünet törékeny, a NATO "papírtigris" – mi lesz ennek a vége?

Trump, Irán és Izrael kedden törékeny, 14 napos tűzszüneti megállapodást jelentett be, amely a támadások leállításától és a stratégiai vízi út újranyitásától függ. A megállapodást követően mintegy egy tucat – többségében európai – vezető nyilatkozatot adott ki, amelyben ígéretet tettek arra, hogy „hozzájárulnak a hajózás szabadságának biztosításához a Hormuzi-szorosban”.

Azonban Irán és Izrael részéről a csapások tovább folytatódtak, és a Hormuzi-szoros a bejelentés óta gyakorlatilag zárva maradt. Teherán szerint Izrael Libanonban az Iránhoz kötődő Hezbollah milícia elleni támadásai a tűzszünet megsértését jelentik.

Ez felveti a kérdést – fogalmaz a hírügynökségi jelentés –, hogy az Egyesült Államok legújabb kérése arra ösztönzi-e a Hormuzi-koalíció tagjait, hogy gyorsan konkrét tervekkel álljanak elő, illetve hogy reálisnak tartják-e a Washington által megszabott, néhány napos határidőt.

Az európai szövetségesek már korábban kihúzták a gyufát Trumpnál

Az iráni háború azonban talán eddig a legnagyobb kihívást jelentheti a NATO-főtitkár Rutte számára – értékel a Bloomberg.

Bár Trump régóta bírálja a NATO-t – megkérdőjelezve annak jelentőségét és azt, hogy az országok hajlandók-e viselni a kollektív biztonság költségeit –, az elmúlt hetekben egyre ellenségesebbé vált a katonai szövetséggel szemben,

 a tagállamokat „gyáváknak”, a szövetséget pedig „papírtigrisnek” nevezve.

Óriási fordulat: mégsem maradt Magyarországon, elrepült Budapestről JD Vance – szerda késő este felszállt az amerikai alelnök repülőgépe Ferihegyről
Változott a terv, mégsem maradt csütörtökig az amerikai alelnök. JD Vance vezeti az Egyesült Államok tárgyalódelegációját hétvégén az Iránnal való béketárgyalásokon.

