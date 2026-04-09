A háborús félelmektől nem tudott szabadulni a pesti tőzsde
A szerdai, az iráni háborúhoz kapcsolódó tűzszünet miatti eufória után óvatosabbak voltak a piacok csütörtökön, így a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe is gyengüléssel kezdte a napot, mely délután négyig egyre mélyült. A tűzszünet ellenére továbbra is sok a nyitott kérdés a Közel-Keleten, így a szerdai mintegy 15 százalékos zuhanás után az olajárak is felfelé mozdultak csütörtökön, a WTI olajfajta hordónkénti ára a 100 dollárt is átlépte és magasabban mozgott a globális benchmarkként szolgáló Brentnél, ami ritkaság.
Délután megindult a pesti tőzsde, de elfogyott a lendület
A BUX délután 4 körül megpróbált erősíteni és mintegy 1000 pontot emelkedett, ám az index felépülése megakadt, miután annak legnagyobb összetevőjéből, az OTP-ből elfogyott a lendület. A forint ugyanakkor szűk sávban mozgott a nap folyamán az euróval szemben, az árfolyam a 377-379 közötti szinten alakult, de háromnegyed öt körül a 377-es szint alá is benézett.
A BÉT prémium részvényei közül érdemes kiemelni az Alteót, melynek egész nap pozitív tartományban mozgott az árfolyama, igaz, meglehetősen csekély forgalom mellett. Az elmúlt napokban nagy izgalmakat és a bikák és a medvék csatáját hozó részvényei csütörtökön lefelé fordultak, a 4iG több mint 7 százalékot, az Opus majdnem 3 százalékot veszített az értékéből.
A csütörtöki napot tehát a medvék nyerték.
A BUX végül 1,31 százalékot veszített értékéből és 128 030,58 ponton zárta a napot. A blue chipek közül az OTP részvényei kereken 39 000 forintot értek a nap végén, ami 1,76 százalékos gyengülést jelent. A nap végére az olajárak emelkedése magával húzta a Mol árfolyamát is, mely átlépte a 4 ezer forintot és 4008 forintot ért a nap végén, ami 0,25 százalékos emelkedést jelent. A Richter papírja 1,51 százalékos esés után 12 400 forintra süllyedtek, míg a Magyar Telekom részvényei alig 0,09 százalékot gyengültek és 2230 forinton fejezték be a napot.