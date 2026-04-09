Nem tudta lerázni a háborús félelmeket a pesti tőzsde

Az iráni tűzszünet törékenysége miatti aggodalmak uralták a világ tőzsdéit csütörtökön, miközben az olajárak is ismét a hordónkénti 100 dolláros szintet közelítették, és a legtöbb index lefelé fordult. Az általános gyengülésből az európai piacokon leginkább csak az olajcégek és a közműszolgáltatók maradtak ki, ám a legtöbb vállalat részvénye veszített értékéből.

A pesti tőzsdét is maga alá temették a nemzetközi aggodalmak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsdét is a pesszimizmus jellemezte, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémiumkategóriás részvényei közül egyedül a BIF és az Alteo tudott erősödni, az olajárak emelkedése ellenére még a Mol árfolyama is süllyedt.