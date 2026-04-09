Nem tudta lerázni a háborús félelmeket a pesti tőzsde
Az iráni tűzszünet törékenysége miatti aggodalmak uralták a világ tőzsdéit csütörtökön, miközben az olajárak is ismét a hordónkénti 100 dolláros szintet közelítették, és a legtöbb index lefelé fordult. Az általános gyengülésből az európai piacokon leginkább csak az olajcégek és a közműszolgáltatók maradtak ki, ám a legtöbb vállalat részvénye veszített értékéből.
A pesti tőzsdét is a pesszimizmus jellemezte, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémiumkategóriás részvényei közül egyedül a BIF és az Alteo tudott erősödni, az olajárak emelkedése ellenére még a Mol árfolyama is süllyedt.
A BUX fél négy körül közel 2500 pontot, vagyis mintegy 2 százalékot veszített értékéből, és 127 200 pont körül mozgott, miután az OTP és a Richter árfolyama is több mint 2 százalékot süllyedt, míg a Magyar Telekom kevesebb mint félszázalékos eséssel megúszta. A 4iG ugyanakkor több mint 7,5 százalékot gyengült, de a Rába vagy az Opus is több mint 3 százalékot veszített értékéből.
A tőzsdével szemben a forint jól tartja magát
A forint árfolyama tartotta magát, egy euróért nagyjából 377 forintot kellett fizetni, míg a dollár-forint árfolyam 323 körül alakult. A borús hangulat hátterében részben a szerdai hurráoptimizmus korrekciója is állhat, miután akkor a tőzsdék világszerte kilőttek a tűzszünet hírére, ám másnapra a befektetők átértékelték az előző napi megállapodást.
Az iráni tűzszünet után továbbra sem indult meg a forgalom a világ egyik legfontosabb tengeri átjáróján, a Hormuzi-szoroson keresztül, ráadásul
abban sincs egyetértés, hogy a fegyvernyugvás hatálya kiterjed-e Libanonra is.
A várva várt tűzszünet így egyelőre nem hozott valódi könnyebbséget az olajkínálatban, és a blokád miatt leállított termelés újraindítása is hetekig tarthat. A tengerentúli tőzsdék is mínuszban nyitottak, igaz, ennek mértéke kisebb volt, mint az európai piacok esése.