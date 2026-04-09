Óriási fordulat: mégsem maradt Magyarországon, elrepült Budapestről JD Vance – szerda késő este felszállt az amerikai alelnök repülőgépe Ferihegyről

Bár korábban még arról szóltak a hírek, hogy JD Vance csütörtökig Magyarországon marad, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke végül szerda este mégis elhagyta hazánkat. A Flightradar repülőgépfigyelő oldalon is jól látható, hogy Vance gépe az esti órákban távozott Budapestről.

JD Vance amerikai alelnök gépe szerda este elhagyta Magyarországot / Fotó: Szigetváry Zsolt

Az amerikai alelnök látogatása tele volt fordulatokkal. Az eredeti tervek szerint egy két napra érkezett a magyar fővárosba, kedden még úgy jött, hogy másnap már utazik is tovább. Ám szerdán arról szóltak a hírek, hogy egy nappal, csütörtökig meghosszabbítja budapesti tartózkodását.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán még arról adott tájékoztatást, hogy a delegáció közlekedése miatt szerdán és csütörtökön lezárások várhatók a fővárosban.

Ez végül nem valósult meg, Vance szerda este már a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren nyilatkozott a sajtónak. A Reuters tudósítása szerint az alelnök kijelentette, hogy Teherán tárgyalói úgy gondolták, hogy a kedden megkötött amerikai–iráni tűzszünet Libanonra is kiterjed, valójában azonban az Egyesült Államok ehhez nem járult hozzá.

„Úgy gondolom, ez egy félreértésből fakad. Azt hiszem, az irániak azt hitték, hogy a tűzszünet Libanont is magában foglalja, de ez nem így volt” – mondta Vance újságíróknak még Ferihegyen. Hozzátette, hogy az amerikai álláspont szerint a tűzszünet Iránra és az Amerikai Egyesült Államok szövetségeseire – köztük Izraelre és az Öböl menti arab államokra – összpontosít.

Kulcsfontosságú feladatot kapott JD Vance

Ez az álláspont ellentmond Pakisztán miniszterelnöke, Shehbaz Sharif korábbi kijelentéseinek, aki az amerikai–iráni tűzszüneti tárgyalások egyik kulcsfontosságú közvetítőjeként azt mondta, hogy a fegyvernyugvás Libanont is érintené. Ennek kapcsán Vance kiemelte, hogy Izrael beleegyezett abba, hogy visszafogottságot tanúsít Libanonban. „Az izraeliek tudomásom szerint valójában felajánlották, hogy némileg önmérsékletet tanúsítanak Libanonban, mert biztosítani akarják, hogy a tárgyalásaink sikeresek legyenek” – fogalmazott Vance.