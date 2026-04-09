Akár 5,17 milliárd forint osztalékot is kioszthat a SZIT, de egy jóval szerényebb javaslatot is bekészítettek
Ma, kereskedési időben tette közzé közgyűlési előterjesztéseit a BIF szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT). Két osztalékjavaslat is megfogalmazódott: az egyik szerint 5,17 milliárdot, a másik szerint 2,75 milliárdot osztanának ki. A kurzus csekély forgalommal, bő 3 százalékot pattant.
Két osztalékjavaslattal is készül a SZIT
- A BIF igazgatósága, a SZIT-törvény irányadó rendelkezéseire is figyelemmel, az osztalékként kifizethető tárgyévi szabad eredmény terhére 5 176 041 000 forint – a SZIT-törvény szerinti elvárt osztaléknak megfelelő – összegű osztalék kifizetésére tett javaslatot a közgyűlésnek, melyet április végére hívtak össze. Ez az osztalék részvényenként bő 18 forintos kifizetést jelent.
- Az előterjesztés arra is kitér, hogy ha a közgyűlés nem szavazza meg a fenti osztalékfizetési javaslatot, az igazgatóság a társaság folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseire is figyelemmel, az osztalékként kifizethető tárgyévi szabad eredmény terhére 2 752 458 010 forint összegű, részvényenként 10 forint osztalék kifizetését javasolja.
Az osztalékkalkuláció során a saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényesek között már felosztotta.
Tavaly részvényenként 10 forintot fizetett a BIF, 450 forinthoz közeli árfolyamon. Ami bő 2 százalékos hozamot jelentett.
Ma 290 forinton jegyezték a papírt.
A 18 forintos javaslat bő 6 százalékos hozamot jelentene, míg a 10 forintos közel 3 és fél százalékosat
– a jelenlegi árszinten.
Elvárt osztalék
A SZIT-részvények legfőbb vonzereje, hogy jellemzően eredményük 90 százalékát kifizetik osztalékként. Bár akadnak meglepetések: a piac élénken emlékszik arra, hogy az Appeninn közgyűlésén tavaly látványosan elbukott a részvényenként 120 forintos osztalékjavaslat. Sőt, a 80 forintos is. Végül semmit sem fizettek a részvényeseknek.
A szabályozó csak a javaslattételt írja elő az elvárt osztalékra, ám a kifizetése nem kötelező,
simán leszavazhatja a közgyűlés. Az úgynevezett elvárt osztalék:
- a nettó nyereség 90 százaléka
- vagy a szabad pénzeszközök 90 százaléka.