Fontos fázis kezdődött az M1-es autópálya fejlesztésében

Az M1-es autópálya bővítésének újabb mérföldkövéhez érkezett a kivitelezés Biatorbágynál: a Budapest felé vezető oldalon, a 17-es és 19-es kilométer között március végén úgy szervezték át a forgalmat, hogy május végére elkészülhessen a biatorbágyi felhajtó – írja az Origo az MKIF, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. legfrissebb Facebook-posztjában található információk alapján.

Nagy erőkkel dolgoznak az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán

Májusban adhatják át az M1-es autópálya új szakaszát

A fejlesztés azért is kiemelt jelentőségű, mert ezen a szakaszon készül el először a bővítés során a végleges pályatest és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnika – teszi hozzá a Magyar Építők.

Időközben a kivitelezők felmarták a kopó-, a kötő- és az alapréteget is, és elkezdődött a burkolat alatti pályaszerkezet bontása.

Csak ezen a szakaszon várhatóan 6000 köbméter földet mozgatnak meg, van, ahol 100-120 centiméter mélységig visszabontják a pályát, és teljesen újraépítik.

A földmunkák után a talajstabilizációval és a burkolatalap építésével folytatódik a munka, zárásként pedig elkészül a korábbinál másfélszer vastagabb, immár 32 centiméter vastag aszfaltréteg és a forgalomtechnika is.

A tervek szerint május végén adják át a forgalomnak a biatorbágyi felhajtót és a főpályát is.

