Rendkívüli

Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Deviza
EUR/HUF376,22 -0,11% USD/HUF321,34 -0,55% GBP/HUF431,97 -0,17% CHF/HUF407,5 -0,16% PLN/HUF88,57 +0,06% RON/HUF73,88 -0,08% CZK/HUF15,44 -0,03% EUR/HUF376,22 -0,11% USD/HUF321,34 -0,55% GBP/HUF431,97 -0,17% CHF/HUF407,5 -0,16% PLN/HUF88,57 +0,06% RON/HUF73,88 -0,08% CZK/HUF15,44 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08% BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Stellantis
Alfa Romeo
Fiat
Jeep

Elképesztő dolog történik az olasz autógyártással: reneszánszát éli a Fiat, viszi a súlyt a Jeep

Kiváló hírt közölt a szakszervezet. Már 2025 utolsó hónapjaiban megkezdődött a fellendülés a Stellantis olasz üzemeiben. A Fiat és a Jeep viszi a hátán a termelést, de azért a kínai Leapmotorral kötött partnerség sem megvetendő.
Murányi Ernő
2026.04.09, 17:03
Frissítve: 2026.04.09, 17:06

Várhatóan nagyjából 500 000 járművet gyárt idén Olaszországban a Stellantis, szemben a 2025-ben összeszerelt 380 000 darabbal, mivel a Fiat és a Peugeot fúziójából létrejött autógyártó új modelljei iránt egyre nő a kereslet - írta csütörtökön a Bloomberg, az olasz FIM-CISL szakszervezet adataira hivatkozva.

Fiat
A hibrid Fiat 500-as a torinói üzem megmentője / Fotó: AFP

Megtáltosodott a Fiat és a Jeep

A szakszervezet csütörtökön e-mailben közölte, hogy az első negyedévben az itáliai termelés 9,5 százalékkal, 120 366 darabra nőtt. Azon belül a személygépkocsi-gyártás 22 százalékkal, 73 841 darabra ugrott, amit a torinói mirafiori-i üzemben gyártott új hibrid Fiat 500-as és a melfi-i gyárban termelt Jeep Compass hozott lendületbe.

Az összes üzemben nőtt a termelés az első negyedévben, kivéve Cassinót, ahol az Alfa Romeo és a Maserati modelleket gyártják – mondta Ferdinando Uliano, a FIM-CISL főtitkára az újságírókkal folytatott telefonkonferencián.

Ráfért már a jó hír az olasz autóiparra, hiszen az 1950-es évek közepe óta tavaly süllyedt a legalacsonyabbra a termelés, 2024-hez képest mintegy negyedével visszaesve, úgyhogy már egyre nőttek az aggodalmak a potenciális üzembezárások miatt. 

A Stellantisnak ugyanis - a többi európai autógyártóhoz hasonlóan - egyszerre kell szembenéznie az Európai Unió által támasztott szabályozási kihívásokkal és a kínai riválisok, például a BYD növekvő versenyével. 

A vállalat 2025 utolsó hónapjaiban kezdte növelni az új hibrid Fiat 500-asok  gyártását, mentőövet dobva hajdani torinói fészkének, miután a korábban ott gyártott teljesen elektromos 500-as iránt nem volt elég erős a kereslet.

Melfiben a termelés majdnem megduplázódott, 17 110 darabra nőtt az első negyedévben, Mirafioriban pedig 42 százalékkal, 14 040 darabra nőtt.

Cassinóban viszont a termelés 37 százalékkal, 2916 darabra esett vissza, miután a vállalat elhalasztotta az új Alfa Romeo Stelvio és Giulia modellek fejlesztését

 – mondta Uliano, hozzátéve, hogy 

a helyzet ott nagyon aggasztó.

Hamarosan kijön az új stratégia

A 14 márkával – köztük a Maseratival, a Peugeot-val és az Opellel – rendelkező vállalat ígéretet tett rá, hogy nem zár be egyetlen üzemet sem Olaszországban. Antonio Filosa vezérigazgató áttekintette a csoport globális működését, és május 21-én mutatja be új stratégiáját.

A Stellantis fontolgatja a kapcsolatok erősítését kínai partnerével, a Zhejiang Leapmotor Technologyval is, miután utóbbi megkezdte az összeszerelést Lengyelországban, most azt tervezi, hogy idén a Stellantis zaragozai (Spanyolország) telephelyén is elindítja a gyártást.

Uliano elmondta, hogy a szakszervezet nem ellenzi a Leapmotor autók olaszországi összeszerelő üzemekben történő gyártását sem a helyi munkahelyek megőrzése érdekében, például a Nápoly közelében található Pomiglianoban.

Akár tetszik, akár nem, a Leapmotor most már valóság a Stellantis csoporton belül. Mi is jelöltek vagyunk, ha bármelyik Leapmotor modell itáliai gyártása felmerülne

 – mondta Uliano.

A Stellantis részvényei csütörtök délutánig 1,5 százalékkal, 6,6 euróra gyengültek. Év eleje óta pedig 32 százalékkal morzsolódott le az árfolyam.

 

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
