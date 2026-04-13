Rendkívüli: Orbán Viktor kiállt a nyilvánosság elé, először beszélt a választási vereség óta – ez fog történni a Fidesszel

Hétfő kora este Orbán Viktor videóüzenettel jelentkezett a közösségi oldalán. Ez az első nyilvános megjelenése vasárnap késő este óta, amikor bejelentette a Fidesz–KDNP választási vereségét.

A regnáló magyar miniszterelnök a rövid bejelentkezésében reflektált a tegnap történtekre és arra is, mi fog történni a Fidesszel. Jelen állás szerint a kormánypártok 56 mandátumot szereztek a 199 fős parlamentben, a Tisza 136-ot. A Mi Hazánk hat helyet mondhat magáénak. A feldolgozottság 99 százalék.

A Fidesz szempontjából ez némiképp kedvezőbb helyzet, hiszen korábban 138-54 is volt az állás. Ugyanakkor ahhoz, hogy megtörje a Tisza kétharmados fölényét, további négy mandátumot kellene szereznia Orbán Viktor pártjának.

Új mandátum szerzésére lehet esélye listán és egyéniben is, ugyanis bizonyos választókörzetekben rendkívül szoros a verseny. Itt be kell várni a külképviseleti szavazatokat és az átjelentkezők voksait is, valamint a levélszavazatok feldolgozása is folyamatos.

Végső eredmény szombaton várható, ahhoz, hogy a Fidesz elvegye a Tisza kétharmadát, csoda kellene.

Alább olvasható szó szerint Orbán Viktor üzenete:

„Tisztelt Honfitársaim! Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz–KDNP listáját és jelöltjeit. A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet! minden támogatónknak.”

2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas választási győzelmet arattunk, tegnap ugyanez most csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég.

„De a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk. A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége. Évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket. És a következő években is így teszünk majd.

Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal közösen megvédjük a nemzeti oldal vívmányait. A következő hetekben újjászervezzük magunkat,

elmegyünk minden választókerületbe,

összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat,

képviselőinket és jelöltjeinket.”

Április 28-án pedig országos válaszmtányi ülést tartunk.

„Ma a munka elindult. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” – zárta üzenetét Orbán Viktor.