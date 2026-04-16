Bejelentés érkezett Orbán Viktorról: elárulták, hogy kit jelölt a miniszterelnök a feladatra – nem erre számítottak a felek

Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt az április 23–24-i informális EU állam- és kormányfői tanácskozáson nem vesz részt – jelentette be Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-oldalán.

Fotó: AFP

Mint írta, mivel az informális tanácskozáson annak jellegéből adódóan döntéshozatali pontok nincsenek és írásbeli következtetések elfogadására sem kerül sor, ezért Magyarország távollétében történő képviseletére másik résztvevőt a miniszterelnök nem kért fel.

A tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő hétéves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek.

Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott.

Bóka János szerint erről az Európai Tanács elnökének kabinetjét tájékoztatni fogják. Az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított, a megbeszélés általános irányairól Magyarország tájékoztatást kap.

Bár Orbán Viktor hivatalosan még Magyarország miniszterelnöke, szerepe már ügyvezető jellegű, hiszen a választások eredményeként Magyar Péter készül átvenni a kormányzást májusban. Ez az átmeneti időszak nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai szempontból is érzékeny: Magyarország képviselete az uniós fórumokon ilyenkor különösen fontos.

Az Európai Tanács szabályai szerint ilyen esetben a tagállamot más vezető is képviselheti. A Politico értesülései szerint ezt a szerepet Robert Fico szlovák miniszterelnök töltheti be, aki Orbán Viktor egyik legközelebbi politikai szövetségese az EU-ban. Ez a megoldás azonban inkább technikai jellegű, és jól mutatja, hogy Magyarország most egy átmeneti diplomáciai helyzetben van.