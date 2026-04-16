Deviza
EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,6 +0,62% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,73 +0,51% PLN/HUF86,08 +0,36% RON/HUF71,65 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,37% EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,6 +0,62% GBP/HUF419,64 +0,5% CHF/HUF395,73 +0,51% PLN/HUF86,08 +0,36% RON/HUF71,65 +0,39% CZK/HUF14,98 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 104,75 -0,28% MTELEKOM2 320 -0,69% MOL4 380 -1,05% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 730 -0,79% OPUS380 -0,66% ANY7 670 +1,04% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 162,89 +0,74% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 855,4 -0,07% BUX139 104,75 -0,28% MTELEKOM2 320 -0,69% MOL4 380 -1,05% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 730 -0,79% OPUS380 -0,66% ANY7 670 +1,04% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 162,89 +0,74% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 855,4 -0,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tanácskozás
EU-csúcs
Orbán Viktor
Európai Unió

Bejelentés érkezett Orbán Viktorról: elárulták, hogy kit jelölt a miniszterelnök a feladatra – nem erre számítottak a felek

Bóka János bejelentette, hogy a miniszterelnök nem fog rész venni a következő informális EU állam- és kormányfői tanácskozáson. Az Európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint ezen az ülésen nem fognak döntéseket hozni, így Orbán Viktor helyettesítésére nem kértek fel senkit.
VG
2026.04.16, 09:47
Frissítve: 2026.04.16, 10:03

Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt az április 23–24-i informális EU állam- és kormányfői tanácskozáson nem vesz részt – jelentette be Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-oldalán. 

Mint írta, mivel az informális tanácskozáson annak jellegéből adódóan döntéshozatali pontok nincsenek és írásbeli következtetések elfogadására sem kerül sor, ezért Magyarország távollétében történő képviseletére másik résztvevőt a miniszterelnök nem kért fel.

A tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő hétéves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek. 

Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott. 

Bóka János szerint erről az Európai Tanács elnökének kabinetjét tájékoztatni fogják. Az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított, a megbeszélés általános irányairól Magyarország tájékoztatást kap.

Bár Orbán Viktor hivatalosan még Magyarország miniszterelnöke, szerepe már ügyvezető jellegű, hiszen a választások eredményeként Magyar Péter készül átvenni a kormányzást májusban. Ez az átmeneti időszak nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai szempontból is érzékeny: Magyarország képviselete az uniós fórumokon ilyenkor különösen fontos.

Az Európai Tanács szabályai szerint ilyen esetben a tagállamot más vezető is képviselheti. A Politico értesülései szerint ezt a szerepet Robert Fico szlovák miniszterelnök töltheti be, aki Orbán Viktor egyik legközelebbi politikai szövetségese az EU-ban. Ez a megoldás azonban inkább technikai jellegű, és jól mutatja, hogy Magyarország most egy átmeneti diplomáciai helyzetben van.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
