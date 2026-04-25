Orbán Viktor visszaadja parlamenti mandátumát, de nagy erőbedobással folytatja a munkát – így

Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz elnökségi ülését követően arról, miképp folytatja ellenzékben a jobboldali politikai közösség és ő maga. Bejelentette a választás utáni első fontos személyi döntést is.

Ami a leköszönő kormányfőt illeti: folytatja. Azt is elmondta, milyen módon.

Miután a Fidesz vezetői meghallgatták a párt valamennyi képviselőjelöltjét, és lefolytatták a konzultációt arról, mi legyen a folytatás, fontos döntések is születtek.

Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése, gőzerővel folynak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciókról és közösségeinek megvédéséről

– számolt be Orbán Viktor. Közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van – szögezte le.

Itt az első fontos személyi döntés a választás után, és így folytatja Orbán Viktor

A Fidesz parlamenti frakciója gyökeresen átalakul, hétfőn meg is alakítják, a vezetője Gulyás Gergely lesz.

Orbán Viktor elmondta: úgy döntött, a Fidesz–KDNP listavezetőjeként szerzett parlamenti mandátumát visszaadja, mert ez a párt mandátuma. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk – indokolta.

A héten ülést tart a Fidesz választmánya, a párt ősszel esedékes kongresszusát pedig júniusra előrehoztuk – közölte a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett: közel négy évtizede vezeti a közösséget, „ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekbe és vereségekben”.

Egyvalami viszont nem változott: ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz

– mondta.

A Fidesz elnöksége azt javasolta, hogy a párt elnökeként folytassa a munkát.

Ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra

– szögezte le a politikus.

Orbán Viktort, aki egy hónap múlva tölti be 63. esztendejét, először 1993-ban választották meg a Fidesz elnökének. Ezt a pozíciót azóta is őt tölti be, egy néhány éves megszakítással. (2000 és 2003 között Pokorni Zoltán volt a Fidesz elnöke.)