Közzétette az orosz védelmi minisztérium szerdán azoknak az ukrán cégeknek és közös vállalatoknak az elnevezését és címét, amelyek nyugat-európai országokban, illetve Törökországban és Izraelben Ukrajna számára, Oroszország támadására szánt drónokat gyártanak.

Oroszország közzétette a pontos halállistát: ezeket az európai gyárakat robbanthatja fel – „Szép álmokat"

A tárca szerint a dróngyártó ukrán vállalatok leányvállalatai nyolc európai országban

Nagy-Britanniában,

Németországban,

Dániában,

Lettországban,

Litvániában,

Hollandiában,

Lengyelországban

és Csehországban

találhatók. Német, spanyol, olasz, cseh, izraeli és török területen pedig alkatrészeket gyártanak hozzájuk. A minisztérium a közleményben arra figyelmeztetett, hogy az európai országok azon terve, hogy növeljék az Ukrajnába irányuló drónszállítást, kiszámíthatatlan következményekhez és a katonai-politikai helyzet hirtelen eszkalálódásához vezet az egész kontinensen.

„Ahelyett, hogy megerősítenék az európai államok biztonságát, az európai kormányok intézkedései mind gyorsabban vonják bele ezeket az országokat az Oroszországgal való háborúba” – áll a szövegben.

A moszkvai katonai tárca azt írta, hogy az ukrán fegyveres erők veszteségeinek növekedése miatt március 26-án több európai állam vezetése úgy döntött, hogy növeli az országa területén található, csapásmérő drónokat és ezek alkatrészeit gyártó ukrán és közös vállalatok finanszírozását.

Ez a minisztérium szerint ahhoz vezet, hogy ezek az országok Ukrajna stratégiai hátországává válnak.

„Az európai társadalomnak nemcsak tisztában kell lennie a biztonságát fenyegető veszélyek valódi okaival, hanem ismernie kell azoknak az ukrán és közös vállalkozásoknak a címét és elhelyezkedését is, amelyek drónokat és alkatrészeket gyártanak Ukrajna számára az országuk területén – állt az orosz védelmi minisztérium közleményében, amely egyebek között Londonban, Münchenben, Prágában és Rigában nevezett meg telephelyeket.

Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának nyilatkozatát a szó legszorosabb értelmében kell érteni: a drónok és egyéb haditechnikai gyártás közölt helyszínei az orosz fegyveres erők potenciális legitim célpontjainak jegyzékét jelenti.