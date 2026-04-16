Oroszország közzétette a pontos halállistát: ezeket az európai gyárakat robbanthatja fel – „Szép álmokat”
Közzétette az orosz védelmi minisztérium szerdán azoknak az ukrán cégeknek és közös vállalatoknak az elnevezését és címét, amelyek nyugat-európai országokban, illetve Törökországban és Izraelben Ukrajna számára, Oroszország támadására szánt drónokat gyártanak.
A tárca szerint a dróngyártó ukrán vállalatok leányvállalatai nyolc európai országban
- Nagy-Britanniában,
- Németországban,
- Dániában,
- Lettországban,
- Litvániában,
- Hollandiában,
- Lengyelországban
- és Csehországban
találhatók. Német, spanyol, olasz, cseh, izraeli és török területen pedig alkatrészeket gyártanak hozzájuk. A minisztérium a közleményben arra figyelmeztetett, hogy az európai országok azon terve, hogy növeljék az Ukrajnába irányuló drónszállítást, kiszámíthatatlan következményekhez és a katonai-politikai helyzet hirtelen eszkalálódásához vezet az egész kontinensen.
„Ahelyett, hogy megerősítenék az európai államok biztonságát, az európai kormányok intézkedései mind gyorsabban vonják bele ezeket az országokat az Oroszországgal való háborúba” – áll a szövegben.
A moszkvai katonai tárca azt írta, hogy az ukrán fegyveres erők veszteségeinek növekedése miatt március 26-án több európai állam vezetése úgy döntött, hogy növeli az országa területén található, csapásmérő drónokat és ezek alkatrészeit gyártó ukrán és közös vállalatok finanszírozását.
Ez a minisztérium szerint ahhoz vezet, hogy ezek az országok Ukrajna stratégiai hátországává válnak.
„Az európai társadalomnak nemcsak tisztában kell lennie a biztonságát fenyegető veszélyek valódi okaival, hanem ismernie kell azoknak az ukrán és közös vállalkozásoknak a címét és elhelyezkedését is, amelyek drónokat és alkatrészeket gyártanak Ukrajna számára az országuk területén – állt az orosz védelmi minisztérium közleményében, amely egyebek között Londonban, Münchenben, Prágában és Rigában nevezett meg telephelyeket.
Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának nyilatkozatát a szó legszorosabb értelmében kell érteni: a drónok és egyéb haditechnikai gyártás közölt helyszínei az orosz fegyveres erők potenciális legitim célpontjainak jegyzékét jelenti.
„Az, hogy a csapásmérés lehetősége mikor válik valósággá, csak a helyzet alakulásától függ” – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke szerda este angolul az X közösségi portálon.
Szép álmokat, európai partnereink!
– tette hozzá a volt orosz elnök és kormányfő.
Ideiglenes, 32 órás tűzszünet lépett életbe szombat délután az orosz–ukrán háborúban az ortodox húsvét alkalmából, de a fegyvernyugvást megelőző órákban is folytatódtak az orosz támadások Ukrajna ellen, halálos áldozatok is vannak.
Közvetlenül a fegyvernyugvás előtt több orosz támadás érte Ukrajna különböző régióit. Az odesszai helyi hatóságok közlése szerint a dróntámadásokban legalább két ember – egy 38 éves nő és egy 32 éves férfi – életét vesztette, és többen megsérültek. A csapások lakóépületekben és egy óvodában is károkat okoztak.