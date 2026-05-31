Donald Trump humanoid robotjai már az ukrán fronton vannak

Megérkeztek Ukrajnába a humanoid Phantom MK-1 robotok, amelyeket ott tesztelnek valós harci körülmények között, hogy aztán a technológiát bevezessék az amerikai hadseregben is. A Donald Trump elnökhöz közel álló fejlesztő amerikai startup célja annak vizsgálata, hogy az ilyen robotok mennyire lehetnek hatékonyak felderítési és más katonai feladatok során.

Donald Trump egyik fia, Eric (balra) a stratup befektetője, majd stratégiai tanácsadója lett / Fotó: AFP

A robotokat a San Franciscó-i székhelyű Foundation Future Industries fejlesztette ki és gyártja. A cég szorosan köthető Donald Trump elnökhöz: egyik fiát, Ericet nemrég nevezték ki a cég vezető stratégiai tanácsadójának – emlékeztetett a CNBC.

Míg a Szilícium-völgy többi cége olyan humanoid robotok fejlesztésére összpontosít, amelyek képesek összehajtogatni a mosott ruhát vagy tejes kávét tölteni, ez a startup teljesen új felhasználási területet lát az emberszerű robotok számára, a technológiát háborús környezetben, illetve más, potenciálisan veszélyes vagy akár életveszélyes munkakörökben kívánja alkalmazni.

A vállalat küldetésének középpontjában az a meggyőződés áll, hogy a humanoid robotikát az emberiség legnagyobb kihívásaira kell fordítani,

nem pedig a házimunkára és a szolgáltató szerepekre – mondta a portálnak Sankaet Pathak, a cég vezérigazgatója.

„Meggyőződésem, hogy a technológia olyan szintre emelkedett, ahol képes lesz felváltani az emberek számára veszélyes munkákat, és ha ez megtörténik, az a legnagyobb nettó hasznot hozza létre a robotika minden alkalmazásából” – állítja.

A humanoid robotok a meglévő katonai felszerelést használják

A vállalat szerint a robotokat úgy tervezték, hogy ember által használt felszerelésekkel és eszközökkel is tudjanak működni, így nincs szükség teljesen új infrastruktúra kiépítésére.

Ukrajna tökéletes terep az új technológia kipróbálására / Fotó: NurPhoto via AFP

A fejlesztők úgy vélik, hogy a jövőben az autonóm rendszerek csökkenthetik az emberi veszteségeket a harctéren.

Tesztterepnek pedig Ukrajna tökéletes, mivel ott már most is hajtanak végre olyan hadműveleteket, ahol emberi katonák helyett földi robotok és drónok foglalnak el állásokat és ejtenek foglyokat, a frontvonalon zajló kísérletek sikere alapján pedig ez lehet a hadviselés jövője.

Az ország az elmúlt években a katonai technológiák egyik legfontosabb tesztkörnyezetévé vált

– emlékeztetett az RBK Ukraina nevű portál: az állam által támogatott Brave1 klaszter számos védelmi startupot és robotikai fejlesztést segít, amelyek közvetlenül a fronton próbálhatják ki rendszereiket.