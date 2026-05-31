Donald Trump humanoid robotjai már az ukrán fronton vannak

Kezdődik a harctéri tesztelés. A Donald Trump elnökhöz köthető cég az amerikai hadseregben akarja bevezetni a technológiát.
M. Cs.
2026.05.31, 10:24
Frissítve: 2026.05.31, 10:46

Megérkeztek Ukrajnába a humanoid Phantom MK-1 robotok, amelyeket ott tesztelnek valós harci körülmények között, hogy aztán a technológiát bevezessék az amerikai hadseregben is. A Donald Trump elnökhöz közel álló fejlesztő amerikai startup célja annak vizsgálata, hogy az ilyen robotok mennyire lehetnek hatékonyak felderítési és más katonai feladatok során.

Donald Trump egyik fia, Eric (balra) a stratup befektetője, majd stratégiai tanácsadója lett / Fotó: AFP

A robotokat a San Franciscó-i székhelyű Foundation Future Industries fejlesztette ki és gyártja. A cég szorosan köthető Donald Trump elnökhöz: egyik fiát, Ericet nemrég nevezték ki a cég vezető stratégiai tanácsadójának – emlékeztetett a CNBC.

Míg a Szilícium-völgy többi cége olyan humanoid robotok fejlesztésére összpontosít, amelyek képesek összehajtogatni a mosott ruhát vagy tejes kávét tölteni, ez a startup teljesen új felhasználási területet lát az emberszerű robotok számára, a technológiát háborús környezetben, illetve más, potenciálisan veszélyes vagy akár életveszélyes munkakörökben kívánja alkalmazni.

A vállalat küldetésének középpontjában az a meggyőződés áll, hogy a humanoid robotikát az emberiség legnagyobb kihívásaira kell fordítani,

nem pedig a házimunkára és a szolgáltató szerepekre – mondta a portálnak Sankaet Pathak, a cég vezérigazgatója.

„Meggyőződésem, hogy a technológia olyan szintre emelkedett, ahol képes lesz felváltani az emberek számára veszélyes munkákat, és ha ez megtörténik, az a legnagyobb nettó hasznot hozza létre a robotika minden alkalmazásából” – állítja.

A humanoid robotok a meglévő katonai felszerelést használják

A vállalat szerint a robotokat úgy tervezték, hogy ember által használt felszerelésekkel és eszközökkel is tudjanak működni, így nincs szükség teljesen új infrastruktúra kiépítésére.

Ukrajna tökéletes terep az új technológia kipróbálására / Fotó: NurPhoto via AFP

A fejlesztők úgy vélik, hogy a jövőben az autonóm rendszerek csökkenthetik az emberi veszteségeket a harctéren.

Tesztterepnek pedig Ukrajna tökéletes, mivel ott már most is hajtanak végre olyan hadműveleteket, ahol emberi katonák helyett földi robotok és drónok foglalnak el állásokat és ejtenek foglyokat, a frontvonalon zajló kísérletek sikere alapján pedig ez lehet a hadviselés jövője.

Az ország az elmúlt években a katonai technológiák egyik legfontosabb tesztkörnyezetévé vált

– emlékeztetett az RBK Ukraina nevű portál: az állam által támogatott Brave1 klaszter számos védelmi startupot és robotikai fejlesztést segít, amelyek közvetlenül a fronton próbálhatják ki rendszereiket.

A humanoid harci robotok gyakorlati alkalmazhatósága ugyanakkor továbbra is vitatott. Szakértők szerint 

  • a mozgás, 
  • az energiaellátás, 
  • a sérülékenység 
  • és az elektronikai zavarás elleni védelem 

továbbra is komoly kihívás az ilyen rendszerek számára.

Ambiciózus célok

A nehézségek nem riasztják el a Foundationt, ambiciózus célokat tűzött ki. Pathak azt tervezi, hogy a termelést évi több ezer robotra futtatja fel, és Ukrajna után 18 hónapon belül megkezdik a harctéri tesztelést az amerikai hadseregben is.

A tervek és a cég egyre erősödő washingtoni kapcsolatai újabb példát mutatnak arra, hogyan kezdi átalakítani a mesterséges intelligencia és a robotika a modern hadviselést, és kerül a nemzetbiztonság középpontjába.

Már dolgoznak robotok a fronton /Fotó: NurPhoto via AFP

A Foundation az év elején küldött két Phantom MK-1 egységet Ukrajnába egy kísérleti bemutatóra, ami a vállalat szerint az első ismert humanoidrobot-bevetés volt harctéren.

Ukrajna a tökéletes tesztterep

Ukrajna természetes terep a debütálásra, mivel az Oroszországgal folytatott konfliktus miatt a robotika és a mesterséges intelligencia harci kísérleti helyszínévé vált.

Az ötödik évében járó háborúban földi robotokat alkalmaztak ellátmányok szállítására a frontvonalra, valamint autonóm és mesterséges intelligenciával kiegészített drónokat precíziós csapásokra és felderítésre.

Pathak szerint az ukrajnai tesztelés már bizonyította a robot képességeit a légierő által ledobott ellátmány begyűjtésére és földi szállítására, ami gyakran veszélynek teszi ki a katonákat.

Már készül a továbbfejlesztett változat

Az MK-1-esek azonban messze nem szuper katonák, mivel mindössze körülbelül 20 kilogramm hasznos terhet képesek hordozni, nem vízállók és az akkumulátor-üzemidejük nem elégséges a hosszú bevetésre.

A Foundation azonban még idén új és továbbfejlesztett robotokat akar küldeni Ukrajnába,

és ezek a Phantom 2-esek már Pathak szerint „emberfeletti képességekkel” rendelkezik majd, a hasznos teherbírásuk a 1-esének a duplája.

Humanoid robotok válthatják fel a katonákat / Fotó: Xinhua via AFP

Az ukrán védelmi minisztérium nem kívánt nyilatkozni az ügyben, és az amerikai védelmi minisztérium nem reagált a portál megkeresésére.

Szoros a kapcsolat Donald Trump elnökkel

A cég arra számít, hogy az ukrajnai tesztek megalapozzák az együttműködést az amerikai hadsereggel. A startup már kapott 24 millió dollár értékű kormányzati kutatási szerződést a hadsereg, a haditengerészet és a légierő ellenőrzési, logisztikai és fegyverkezelési megvalósíthatósági tesztelésére.

Pathak célja, hogy a Foundation a következő 12–18 hónapon belül bevezesse technológiáját az amerikai hadseregben, és szükség esetén a frontokon is – ebben segít Eric Trump kinevezése stratégiai főtanácsadónak, amelyet Elizabeth Warren demokrata szenátor „nyilvánvaló korrupciónak” minősített.

A Foundation szóvivője szerint azonban Eric Trump már korábban is befektető volt a cégben, és a két félnek közös elképzelése volt a gyártás felfuttatásáról az Egyesült Államokban.

 

