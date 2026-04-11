A tűzszünet előtt nem hallgattak el a fegyverek Ukrajnában

Ideiglenes, 32 órás tűzszünet lép életbe szombat délután az orosz–ukrán háborúban az ortodox húsvét alkalmából, de a fegyvernyugvást megelőző órákban is folytatódtak az orosz támadások Ukrajna ellen, halálos áldozatok is vannak.

Közvetlenül a fegyvernyugvás előtt több orosz támadás érte Ukrajna különböző régióit. Az odesszai helyi hatóságok közlése szerint a dróntámadásokban legalább két ember – egy 38 éves nő és egy 32 éves férfi – életét vesztette, és többen megsérültek. A csapások lakóépületekben és egy óvodában is károkat okoztak.

Szombaton is folytatódtak az orosz támadások

Az északkelet-ukrajnai Szumi városában orosz támadások következtében legalább 14-17 ember sérült meg, köztük egy 14 éves gyermek és egy 87 éves nő.

A támadások ott is lakóépületeket, járműveket és egy óvodát rongáltak meg.

A közép-ukrajnai Dnyipropetrovszki területen a regionális vezetés beszámolója szerint péntek estétől kezdve több drón- és tüzérségi csapás érte egyebek mellett Nyikopol, Pokrovszk és Marhanec térségét.

A támadások tüzeket okoztak, megrongáltak egy gyárat, egy többszintes lakóépületet és egy üzletet, valamint találatok értek infrastrukturális létesítményeket és lakóházakat is, sérültekről azonban nem érkezett jelentés.

Délután lépett életbe az ideiglenes tűzszünet

A fegyvernyugvást Vlagyimir Putyin orosz elnök hirdette meg, a Kreml közlése szerint humanitárius megfontolásból, hogy a hívők nyugodtan ünnepelhessék az ortodox húsvétot.

Ukrajna – amely korábban maga is szorgalmazott hasonló húsvéti fegyverszünetet – jelezte, hogy alkalmazkodik a kezdeményezéshez. Pár órája életbe lépett a húsvéti tűzszünet Ukrajnában, de a feszültség továbbra is kézzelfogható a frontvonalakon. Zelenszkij egyértelművé tette:

ha megsértik a fegyvernyugvást, Ukrajna azonnal és fokozatosan válaszol.

Korábban ukrán részről hangsúlyozták: figyelni fogják, hogy a tűzszünet ténylegesen életbe lép-e, és szükség esetén reagálnak a megsértésére.

Mindkét fél előre jelezte, hogy támadás esetén válaszlépéseket tesz.

Meddig tart még a háború?

Ukrajna Oroszországgal folytatott tárgyalásainak vezetője szerint hamarosan elmozdulás történhet az orosz–ukrán háborút lezáró békemegállapodás felé. Az ukrán katonai hírszerzés egykori vezetője, Kirilo Budanov szerint a konfliktus lezárására már nem feltétlenül kell túl sokat várnunk.