95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Sáros eső zúdulhat Magyarországra a választások másnapján, a tüdőnk is megérezheti

Sivatagi por érkezik Magyarországra, emiatt szűrtebb napsütésre, sáros esőre kell készülni – derül ki a Hungaromet Zrt. friss előrejelzéséből.
Németh Tamás
2026.04.12, 13:20
Frissítve: 2026.04.12, 13:34

Egy légörvény szállít finom szemcséjű szaharai port Magyarország felé, a por miatt esetenként vastagabb felhőzetre, homályosabb, szűrtebb napsütésre, és hétfő estétől helyenként sáros esőre kell készülni – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.

Rain In Kolkata.
Fotó: NurPhoto via AFP

Hozzátették: várhatóan jövő hét szerdán lesz Magyarország felett a legnagyobb koncentrációban a por, a 2,5 mikrométernél kisebb részecskék mennyisége a felszín közelében is feldúsulhat. Megjegyezték: ezek azok a részecskék, amelyek a tüdőbe is lejuthatnak.

Mint írták, a délkeleti, keleti széllel melegebb légtömeg érkezik, amely a felszín közeléből is kiszorítja a hidegebb, szárazabb levegőt, emiatt keddtől várhatóan megszűnnek az éjszakai fagyok, a nappali felmelegedés pedig tovább erősödik.

Vasárnap hazánk nyugati, délnyugati harmadán felhős lesz a délelőtt, de lassan naposabbra fordul az idő, míg keleten csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű.A Dunántúl nagy területen kísérhetik élénk lökések a délkeletire, keletire forduló szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az ország keleti, északkeleti felén általában –4 és +1 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz. 

Ezzel szemben nyugaton, délnyugaton 2 és 7 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 18 fok között alakul.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
