Sáros eső zúdulhat Magyarországra a választások másnapján, a tüdőnk is megérezheti

Egy légörvény szállít finom szemcséjű szaharai port Magyarország felé, a por miatt esetenként vastagabb felhőzetre, homályosabb, szűrtebb napsütésre, és hétfő estétől helyenként sáros esőre kell készülni – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.

Hozzátették: várhatóan jövő hét szerdán lesz Magyarország felett a legnagyobb koncentrációban a por, a 2,5 mikrométernél kisebb részecskék mennyisége a felszín közelében is feldúsulhat. Megjegyezték: ezek azok a részecskék, amelyek a tüdőbe is lejuthatnak.

Mint írták, a délkeleti, keleti széllel melegebb légtömeg érkezik, amely a felszín közeléből is kiszorítja a hidegebb, szárazabb levegőt, emiatt keddtől várhatóan megszűnnek az éjszakai fagyok, a nappali felmelegedés pedig tovább erősödik.

Vasárnap hazánk nyugati, délnyugati harmadán felhős lesz a délelőtt, de lassan naposabbra fordul az idő, míg keleten csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű.A Dunántúl nagy területen kísérhetik élénk lökések a délkeletire, keletire forduló szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az ország keleti, északkeleti felén általában –4 és +1 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz.

Ezzel szemben nyugaton, délnyugaton 2 és 7 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 18 fok között alakul.