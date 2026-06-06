A magyar igazságszolgáltatás egyik legjelentősebb intézményi változása jöhet 2027-ben: hivatalosan is megkezdődtek az előkészületek Magyarország csatlakozására az Európai Ügyészséghez (EPPO). Az uniós szervhez való belépés nemcsak politikai fordulatot jelent, hanem egy teljesen új nyomozati és vádemelési rendszer megjelenését is Magyarországon.

Európai Ügyészség: erre készüljenek a magyarok, így fog működni, miután belép az ország – milliárdokat kell fizetni érte az EU-nak / Fotó: Suryani Sedeng

A következő hónapokban megkezdődhet a magyar ügyészek toborzása, az infrastruktúra kiépítése, és kialakulhat az a szervezet, amely az uniós pénzekkel kapcsolatos csalások, korrupciós ügyek és súlyos áfacsalások kivizsgálásáért felel majd.

A folyamat egyik első hivatalos lépéseként

Görög Márta igazságügyi miniszter találkozott az Európai Ügyészséget vezető Laura Codruta Kövesi főügyésszel.

A megbeszélésen a magyar fél jelezte, hogy aktív és konstruktív partnerként kíván részt venni az EPPO munkájában.

Nem európai rendőrség érkezik Magyarországra

Az Európai Ügyészséget sokszor félreértések övezik. Az EPPO nem rendelkezik saját fegyveres egységekkel, nem önálló rendőrség és nem is úgy kell értelmezni, mint egy európai NAV-ot. Feladata az lesz, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket vizsgálja.

Ide tartoznak többek között:

az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalások,

az uniós forrásokat érintő korrupciós ügyek,

az ezekhez kapcsolódó pénzmosási bűncselekmények,

valamint a nagy értékű, határokon átnyúló áfacsalások.

A nyomozásokat magyarországi európai delegált ügyészek irányítják majd, akik ugyan Magyarországon dolgoznak, de nem a hazai ügyészségi hierarchiának lesznek alárendelve. Az ügyekben közvetlenül az Európai Ügyészség rendszeréhez kapcsolódnak, és európai felügyelet mellett dolgoznak.

A tényleges nyomozati cselekményeket továbbra is a magyar hatóságok végzik majd. A rendőrség, a NAV nyomozói vagy más bűnüldöző szervek hajtják végre a házkutatásokat, lefoglalásokat és egyéb intézkedéseket, de az ügyek szakmai irányítása az EPPO delegált ügyészeinél lesz.

Kik vezetik az Európai Ügyészséget?

Az intézmény központja Luxemburgban található. Az Európai Ügyészség élén Laura Codruta Kövesi áll, aki korábban Románia korrupcióellenes ügyészségének vezetőjeként vált nemzetközileg ismertté.