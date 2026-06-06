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Erre még Ausztria is rácsodálkozik: heteken belül rányitják a magyarokra a pénzcsapot, 100 ezer forintot ígérnek – ők kaphatják meg, nem jár mindenkinek

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Néhány héten belül eldőlhet, pontosan kik részesülhetnek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásból. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján már zajlik az iskolakezdési támogatás előkészítése, amely a rászoruló családok tanévkezdési terheit csökkentheti. A tervezett összeg régiós összehasonlításban is kiemelkedő, még az osztrák támogatási rendszerhez képest is jelentős segítséget jelenthet.
VG
2026.06.06, 12:09
Frissítve: 2026.06.06, 12:09

A magyar kormány megkezdte a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését, mely a Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete volt. A Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján ugyan még nem dőlt el, pontosan kik és milyen formában részesülhetnek a támogatásból, az viszont már biztosnak látszik, hogy a kabinet nem univerzális juttatásban gondolkodik. A következő hetekben dőlhet el, hogy a 2026 augusztusára ígért program valóban több százezer család számára jelent-e érdemi segítséget a tanévkezdés költségeinek finanszírozásában.

Erre még Ausztria is rácsodálkozik: heteken belül rányitják a magyarokra a pénzcsapot, 100 ezer forintot ígérnek – érkezik az iskolakezdési támogatás
Erre még Ausztria is rácsodálkozik: heteken belül rányitják a magyarokra a pénzcsapot, 100 ezer forintot ígérnek – érkezik az iskolakezdési támogatás / Fotó: Kamil Zajaczkowski

Megjelent a Magyar Közlönyben a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum szerint a kormány az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével kívánja kialakítani az új támogatási rendszert, amelynek célja az iskolakezdés jelentős pénzügyi terheinek enyhítése.

A részletszabályok kidolgozásával Kármán András pénzügyminisztert bízták meg, aki az oktatási, gyermekügyi, valamint a szociális és családügyi területek bevonásával készíti el a javaslatot. A határozat szerint az előterjesztésnek június 15-ig kell elkészülnie.

Ez azért fontos, mert 

a jelenlegi szöveg alapján egyelőre sem a jogosultak köre, sem a támogatás pontos formája nem ismert. 

A kormányhatározatból ugyanakkor az már látható, hogy nem minden család automatikus támogatásáról van szó, hanem célzott segítségről azok számára, akiknek valódi nehézséget jelent a tanévkezdés finanszírozása – írja a Hóvége.

Több százezer család lehet érintett

A program alapját a Tisza Párt korábbi kampányvállalása adja. Az ígéret szerint 2026 augusztusától minden rászoruló család egyszeri, 100 ezer forintos támogatást kaphatna az iskolakezdéshez.

A párt korábbi számításai szerint mintegy 700 ezer nehéz helyzetben élő család részesülhetne a juttatásból, amelynek költsége nagyjából 70 milliárd forint lenne. A támogatást ruházatra, cipőre, tanszerekre, illetve egyéb iskolakezdési kiadásokra lehetne fordítani.

A mostani kormányhatározat ugyanakkor nem tartalmaz konkrét számokat vagy jogosultsági feltételeket, így egyelőre kérdés, hogy végül valóban ekkora kör részesülhet-e a programból.

Nem mindegy, hogyan érkezik a pénz

A következő hetek egyik legfontosabb kérdése az lesz, milyen formában jut el a támogatás az érintettekhez.

A lehetséges megoldások között szerepel:

  • közvetlen pénzbeli támogatás,
  • utalvány vagy elektronikus támogatási forma,
  • kizárólag tanszer- és ruhavásárlásra felhasználható célzott juttatás.

Az sem egyértelmű még, hogy az összeg gyermekenként vagy családonként járna-e. A Tisza korábbi kommunikációja alapján inkább az utóbbi forgatókönyv tűnik valószínűnek, de erről csak a részletszabályok megjelenése után lehet biztosat mondani.

Jelentős segítség lehet a tanévkezdésnél

Az iskolakezdés költségei az elmúlt években érezhetően emelkedtek. Egy általános iskolás vagy középiskolás gyermek felszerelése – tanszerekkel, ruházattal, sportfelszereléssel együtt – könnyen több tízezer forintos kiadást jelenthet a családok számára.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2024–2025-ös tanévben mintegy 715 ezer általános iskolás és további 548 ezer középiskolás tanult Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a tanévkezdés költségei több mint 1,2 millió diák családját érintik minden évben.

Bár több közép-európai országban működik valamilyen iskolakezdési támogatás, 

a tervezett magyar program összege kiemelkedően magasnak számítana.

Ausztriában a rászoruló családok 150 eurós (jelenlegi árfolyamon mintegy 60 ezer forintos) támogatást kaphatnak, emellett a családi pótlék mellé külön tanévkezdési juttatás is jár. Lengyelországban gyermekenként 300 zloty (nagyjából 29 ezer forint), Romániában pedig 500 lej (körülbelül 40 ezer forint) egyszeri támogatás érhető el a jogosult családok számára.

A magyar tervekben szereplő 100 ezer forintos összeg így a régió egyik legjelentősebb iskolakezdési támogatásává válhatna, ha a kormány a kampányígéretekhez hasonló feltételekkel vezeti be a programot.

A következő fontos dátum június 15., amikor a tárcáknak le kell tenniük a részletes javaslatot a kormány asztalára. Ekkor derülhet ki, kik számíthatnak a támogatásra, és milyen feltételek mellett juthatnak hozzá az augusztusra ígért 100 ezer forinthoz.

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