Súlyos taxis visszaélések Budapesten: 2800 forint helyett 39 ezret számoltak fel
Taxikat ellenőriztek március végén Budapest belvárosában, az akcióban több súlyos visszaélést is feltártak. Volt olyan eset, amikor az utat kirívó módon túlszámlázták – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Azt írták, a társaság koordinálásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közlekedési Hatóság munkatársai átfogó akciót hajtottak végre a főváros forgalmas taxiállomásain és közlekedési csomópontjain. Az ellenőrzések célja az volt, hogy tetten érjék a jogszerűtlenül működő taxisokat, garantálva az utasok biztonságát és a szolgáltatás átláthatóságát.
Az akcióban több mint ötven járművet vizsgáltak meg. A BKK próbavásárlásokat is alkalmazott, hogy egyszerű utasként ellenőrizhesse a taxisok munkáját – írták.
Az ellenőrzések során számos hiányosságot tártak fel.
A leggyakoribb problémák között sorolták a pénzügyi bizonylat kiállításának elmulasztását, a bankkártyás fizetést biztosító POS-terminálok nem megfelelő működését, valamint az előírt arculati elemek hiányát. Két különösen súlyos jogsértést is feltártak. Egy esetben a járművezető a mintegy 2800 forintos viteldíj helyett 39 ezer forintot kért el az utasoktól.
Egy másik esetben a sofőr érvénytelen taxiállomás-használati hozzájárulással, valamint lejárt tevékenységi engedélykivonattal végzett személyszállítást. A Közlekedési Hatóság munkatársai a jármű rendszámát a helyszínen eltávolították, a forgalmi engedélyét pedig bevonták.
A BKK kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal is atrocitás érte a szolgáltatás-ellenőröket munkavégzés közben, ezért munkatársainak biztonsága és az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a jövőben a taxiellenőrzések fokozott rendőri jelenléttel zajlanak.
Ha kipróbálnánk a robotaxit, csak a szomszéd fővárosba kell menni, máris megérkeztek az önvezetők
A kínai robotaxi-vállalat, a Pony AI és az Uber Technologies megkezdte az önvezető autók tesztelését a horvátországi Zágrábban, ezzel a Közel-Kelet után Európára is kiterjesztve partnerségüket. Az Uber idén több mint tíz piacon szeretne önvezető fuvarokat kínálni, hosszabb távon pedig a legnagyobb robotaxiplatformmá akar válni.