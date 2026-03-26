Ha kipróbálnánk a robotaxit, csak a szomszéd fővárosba kell menni, máris megérkeztek az önvezetők
A kínai robotaxi-vállalat, a Pony AI és az Uber Technologies megkezdte az önvezető autók tesztelését a horvátországi Zágrábban, ezzel a Közel-Kelet után Európára is kiterjesztve partnerségüket – írja a két cég közleményére hivatkozva a Bloomberg.
Az Uber robotaxikkal is meghódítaná Európát – Zágrábban már indul a tesztüzem
A két cég készül a hamarosan induló szolgáltatásra a helyi startup Verne-nel, ami a BAIC Motor által gyártott Arcfox Alpha T5 robotaxik flottáját fogja birtokolni és üzemeltetni. Ezeket a járműveket a Pony AI önvezető technológiájával szerelik fel. Az autók először a Verne alkalmazásában lesznek elérhetők, később pedig az Uber felületén is foglalhatók lesznek.
A közel egy évtizede alapított Pony AI globális jelenlétének bővítésén dolgozik, hogy növelje az értékesítést és mérsékelje veszteségeit. Az Uber számára ez a lépés egy szélesebb stratégia része, amelynek célja, hogy a robotaxikat a hagyományos, emberi sofőrök által vezetett járművek hálózata mellé integrálja.
Az Uber idén több mint tíz piacon szeretne önvezető fuvarokat kínálni, hosszabb távon pedig a legnagyobb robotaxiplatformmá akar válni.
A két vállalat már tavaly is tervezett indulást a Közel-Keleten, ezt azonban elhalasztották. Az Uber egyik szóvivője nem indokolta a késést, csupán annyit közölt, hogy az előkészítés továbbra is zajlik.
A közlemény szerint a horvát fővárosban már megkezdődtek a közúti tesztek. A partnerek azt tervezik, hogy a következő években több ezer járműre bővítik a flottát más európai városokban és további piacokon is.
Az Uber befektet a Verne-be is, amely 47 százalékban a Bugatti tulajdonosának, a Rimac Groupnak a tulajdonában van, hogy ezzel támogassa a jövőbeni növekedést.
„A Verne fogja vezetni azt a folyamatot, amely biztosítja a piacra lépéshez szükséges felkészültséget és az európai szabályozói jóváhagyás megszerzését ezekhez az indulásokhoz” – áll a közleményben. A Verne korábban bejelentette azt a tervét is, hogy 2026-ban piacra dob egy kétüléses, kormánykerék nélküli robotaxit. Egy ilyen jármű a Tesla Cybercabjának lehet riválisa, amelynek gyártása az idei évben kezdődhet meg.
Az Uber nem fejleszt saját önvezető technológiát, miután 2020-ban eladta házon belüli kutatási egységét. Ugyanakkor világszerte több mint húsz technológiai szolgáltatóval és autóipari vállalattal működik együtt, köztük az Alphabethez tartozó Waymóval az Egyesült Államokban és a kínai WeRide-dal az Egyesült Arab Emírségekben. Ez lehetővé teszi számára, hogy alkalmazásán keresztül önvezető fuvarokat kínáljon – ezt a modellt alkalmazzák a Pony AI-jal való együttműködésben is. Más megállapodásokban az Uber nagyobb szerepet vállal majd a flottaműködtetés és a karbantartás felügyeletében.
Annak a célnak a részeként, hogy idén több mint tíz piacon jelenjen meg önvezető fuvarokkal, az Uber partnereivel együttműködve Münchenbe és az Egyesült Királyságba is el kívánja vinni a robotaxikat.
Kína a robottaxikra esküszik
Az önvezető technológia még kísérleti stádiumban van, de Kína egyre engedékenyebb e területen: legalább 19 kínai városban folynak robottaxikkal és robotbuszokkal tesztek. Ebből hét településen emberi biztonsági vezető nélküli járművek róják az utakat.
Az elemzők szerint a fuvarmegosztók és a hagyományos taxisok az első olyan munkavállalók közé tartoznak világszerte, akiket a mesterséges intelligencia által okozott munkahelyvesztés veszélye fenyeget. Mindez főleg a kínai sofőröket érinti a leginkább, mivel a következő években több ezer robotaxi érkezik a távol-keleti ország utcáira.
Például a kínai Google, a Baidu birtokában lévő Apollo Go év végéig ezer robotaxit tervez telepíteni Közép-Kína legnépesebb városában, az új koronavírus miatt ismerté vált Vuhanban. A vállalat célja, hogy 2030-ra 100 városban telepítsen önvezető járműveket. A Toyota által támogatott Pony.ai tavaly nyáron 300 robottaxit üzemeltetett, idén pedig ezerre növelné flottáját. Az AutoX peidg olyan városokban működik, mint Peking és Sanghaj.
Kínai robotaxik hódíthatják meg Európa útjait
Folytatja a robotaxik fejlesztését és szolgálatba állítását a kínai keresőóriás, a Baidu, miután belföldi hirdetési bevételeinek növekedése lelassult a kínai fogyasztói kereslet gyengélkedése miatt. A cég az önvezető technológia mellett a mesterséges intelligencia terén is egyre fontosabb szereplő.
Az egyre több nemzetközi piacon is jelen lévő vállalat tavaly októberben bejelentette, hogy a svájci posta tömegközlekedési leányvállalatával, a PostBusszal működik együtt a robotaxik forgalomba állításán, melyek a tervek szerint először a világon már kormányt sem fognak tartalmazni. A járműveket St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden és Appenzell Innerrhoden kantonokban állítják forgalomba a tervek szerint.
A tesztelés már elindult, ám még biztonsági személyzet van az autókban, hogy közbeavatkozzon szükség esetén, így a kormányt is csak később távolítják majd el a járművekből – írja a Bloomberg. A rendszeres szolgálat, immár biztonsági sofőr nélkül 2027 első negyedévében indulhat legkésőbb.