Ha kipróbálnánk a robotaxit, csak a szomszéd fővárosba kell menni, máris megérkeztek az önvezetők

A kínai robotaxi-vállalat, a Pony AI és az Uber Technologies megkezdte az önvezető autók tesztelését a horvátországi Zágrábban, ezzel a Közel-Kelet után Európára is kiterjesztve partnerségüket – írja a két cég közleményére hivatkozva a Bloomberg.

Az Uber robotaxikkal is meghódítaná Európát – Zágrábban már indul a tesztüzem / Fotó: Török János

A két cég készül a hamarosan induló szolgáltatásra a helyi startup Verne-nel, ami a BAIC Motor által gyártott Arcfox Alpha T5 robotaxik flottáját fogja birtokolni és üzemeltetni. Ezeket a járműveket a Pony AI önvezető technológiájával szerelik fel. Az autók először a Verne alkalmazásában lesznek elérhetők, később pedig az Uber felületén is foglalhatók lesznek.

A közel egy évtizede alapított Pony AI globális jelenlétének bővítésén dolgozik, hogy növelje az értékesítést és mérsékelje veszteségeit. Az Uber számára ez a lépés egy szélesebb stratégia része, amelynek célja, hogy a robotaxikat a hagyományos, emberi sofőrök által vezetett járművek hálózata mellé integrálja.

Az Uber idén több mint tíz piacon szeretne önvezető fuvarokat kínálni, hosszabb távon pedig a legnagyobb robotaxiplatformmá akar válni.

A két vállalat már tavaly is tervezett indulást a Közel-Keleten, ezt azonban elhalasztották. Az Uber egyik szóvivője nem indokolta a késést, csupán annyit közölt, hogy az előkészítés továbbra is zajlik.

A közlemény szerint a horvát fővárosban már megkezdődtek a közúti tesztek. A partnerek azt tervezik, hogy a következő években több ezer járműre bővítik a flottát más európai városokban és további piacokon is.

Az Uber befektet a Verne-be is, amely 47 százalékban a Bugatti tulajdonosának, a Rimac Groupnak a tulajdonában van, hogy ezzel támogassa a jövőbeni növekedést.

„A Verne fogja vezetni azt a folyamatot, amely biztosítja a piacra lépéshez szükséges felkészültséget és az európai szabályozói jóváhagyás megszerzését ezekhez az indulásokhoz” – áll a közleményben. A Verne korábban bejelentette azt a tervét is, hogy 2026-ban piacra dob egy kétüléses, kormánykerék nélküli robotaxit. Egy ilyen jármű a Tesla Cybercabjának lehet riválisa, amelynek gyártása az idei évben kezdődhet meg.