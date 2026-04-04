Tűz ütött ki egy népszerű magyar szállodában az ünnepek alatt – az áram is elment a városban

Ki kellett üríteni egy szállodát, miután meghibásodás történt az épületben. Tűz keletkezett a hotel alagsorában.
VG/MTI
2026.04.04, 15:37
Frissítve: 2026.04.04, 16:17

Kisebb tűz volt szombaton egy hévízi szállodában, az épületet rövid időre 290 embernek kellett elhagynia – közölte honlapján a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ZVKI).

Tűz ütött ki egy népszerű magyar szállodában / Fotó: Hatházi Tamás / MTI (illusztráció)

Kósi Zsolt, a ZVKI szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: a Rákóczi utcai hotel alagsorában, egy trafóban keletkezett kisebb tűz, amit a keszthelyi hivatásos és az alsópáhoki önkéntes tűzoltók oltottak el.

A munkálatok idejére az épületet kiürítették, 250 vendégnek és a 40 fős személyzetnek kellett elhagynia ideiglenesen a szállodát.

A szóvivő hozzátette: nagyobb beavatkozásra nem volt szükség, így a vendégek és a dolgozók rövid idő után visszatérhettek a hotelbe.

A Facebookon helyiek azt is mondták, hogy a városban a tűz miatt átmenetileg az áram is elment. A bejegyzések szerint a Palace Hotel trafójában keletkezett a tűz. 

Korábban megírtuk, hogy a négynapos húsvéti hosszú hétvégén a belföldi utazók körében jelenleg Eger vezet, majd Gyula és Nyíregyháza következik a Szallas.hu foglalási adatai szerint. 

A toplistára sorrendben Pécs, Hajdúszoboszló, Miskolc, Budapest, Szeged, Siófok és Hévíz került még fel. Régiós bontásban Észak-Magyarország a legkeresettebb (25 százalék), jelentősen megelőzve a Balatont (13,3 százalék) és a dél-alföldi régiót (12,6 százalék).

Budapest húsvétkor kifejezetten kiemelkedik a régió fővárosai közül, és az egyik legvonzóbb európai city break úti céllá vált ebben az időszakban. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
