Tűz ütött ki egy népszerű magyar szállodában az ünnepek alatt – az áram is elment a városban

Kisebb tűz volt szombaton egy hévízi szállodában, az épületet rövid időre 290 embernek kellett elhagynia – közölte honlapján a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ZVKI).

Tűz ütött ki egy népszerű magyar szállodában / Fotó: Hatházi Tamás / MTI (illusztráció)

Kósi Zsolt, a ZVKI szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: a Rákóczi utcai hotel alagsorában, egy trafóban keletkezett kisebb tűz, amit a keszthelyi hivatásos és az alsópáhoki önkéntes tűzoltók oltottak el.

A munkálatok idejére az épületet kiürítették, 250 vendégnek és a 40 fős személyzetnek kellett elhagynia ideiglenesen a szállodát.

A szóvivő hozzátette: nagyobb beavatkozásra nem volt szükség, így a vendégek és a dolgozók rövid idő után visszatérhettek a hotelbe.

A Facebookon helyiek azt is mondták, hogy a városban a tűz miatt átmenetileg az áram is elment. A bejegyzések szerint a Palace Hotel trafójában keletkezett a tűz.

