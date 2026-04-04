Tűz ütött ki egy népszerű magyar szállodában az ünnepek alatt – az áram is elment a városban
Kisebb tűz volt szombaton egy hévízi szállodában, az épületet rövid időre 290 embernek kellett elhagynia – közölte honlapján a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ZVKI).
Kósi Zsolt, a ZVKI szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: a Rákóczi utcai hotel alagsorában, egy trafóban keletkezett kisebb tűz, amit a keszthelyi hivatásos és az alsópáhoki önkéntes tűzoltók oltottak el.
A munkálatok idejére az épületet kiürítették, 250 vendégnek és a 40 fős személyzetnek kellett elhagynia ideiglenesen a szállodát.
A szóvivő hozzátette: nagyobb beavatkozásra nem volt szükség, így a vendégek és a dolgozók rövid idő után visszatérhettek a hotelbe.
A Facebookon helyiek azt is mondták, hogy a városban a tűz miatt átmenetileg az áram is elment. A bejegyzések szerint a Palace Hotel trafójában keletkezett a tűz.
