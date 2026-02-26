Deviza
EUR/HUF375,8 +0,19% USD/HUF318,67 +0,35% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF411,52 +0,12% PLN/HUF89,03 +0,09% RON/HUF73,77 +0,17% CZK/HUF15,5 +0,14% EUR/HUF375,8 +0,19% USD/HUF318,67 +0,35% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF411,52 +0,12% PLN/HUF89,03 +0,09% RON/HUF73,77 +0,17% CZK/HUF15,5 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5% BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vendéglátás
magyar turizmus
turizmus
idegenforgalom
utazás
nyaralás
turisták

Jól indult az év a magyar turizmusban, további növekedést vár az MBH Bank

A januári adatok alapján tovább bővült a magyar turizmus, és az MBH Bank szerint az ágazat lendülete az év hátralévő részében is kitarthat. A vendégszám és a vendégéjszakák emelkedése mögött a reálbérek növekedése, a mérséklődő infláció és az erősödő nemzetközi utasforgalom állhat, de a külföldi turisták szerepe továbbra is meghatározó marad.
VG
2026.02.26, 18:13
Frissítve: 2026.02.26, 18:23

A magyar turizmus az év kezdetén is bővülni tudott. Az MBH Bank az idegenforgalom bővülésének folytatódására számít az év további részében is. A bank csütörtöki blogbejegyzésében ezt azzal támasztja alá, hogy a hazai növekedést több tényező is támogatja, mint például a reálbérek emelkedése, illetve a kormányzati transzferek.

BD20160619_1097 A magyar turizmus felszálló ágban marad
A magyar turizmus felszálló ágban marad / Fotó: Balogh Dávid

Mint ahogy a Világgazdaság a Központi Statisztikai Hivatal friss számai alapján megírta, januárban a turizmus szektorban 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma összességében 5,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbihoz képest.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 4,5 százalékkal kevesebbet, mintegy 2,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken. A bank elemzése szerint a

visszaesés hátterében az állhat, hogy 2026 áprilisáig a SZÉP‑kártya ideiglenesen ismét felhasználható hideg élelmiszerek vásárlására is, ami a költéseket részben elterelhette a szálláshely-szolgáltatásoktól.

Az elemzés rávilágított, hogy a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint a Liszt Ferenc repülőtér utasforgalma 2025-ben megközelítette a 20 millió főt, ami 11,7 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. 

A magyar turizmus felszálló ágban marad

Az MBH Bank a szálláshely szolgáltatás kapcsán idén arra számít, hogy az idegenforgalom növekedési trendje a nemzetközi folyamatokkal összhangban folytatódik. 

„A szálláshelyek és vendéglátás szempontjából kulcsfontosságú, hogy 2026-ban 9 százalék körüli bruttó béremelkedést várunk, ami a belföldi turizmust támogatja, az infláció pedig éves átlagban 3 százalék alá mérséklődhet, ami kiszámíthatóbb keresletet eredményezhet. A vendégéjszakák száma 2026-ban várakozásain szerint tovább fog növekedni, elsősorban szabadidős és üzleti turizmusból és emellett a külföldiek jelenléte továbbra is meghatározó lesz az ágazat szempontjából.”

Az MBH Bank a vendéglátás kapcsán kiemelte, hogy 2025-ben a vendéglátóhelyek szezonálisan és naptárhatással igazított volumenindexe gyakorlatilag stabil maradt. Az év közepén 42 ezer vendéglátóhely működött Magyarországon, ez két évvel korábban még 45 ezer volt, míg a Covid előtt 50 ezret is meghaladta a számuk. Az elemzés szerint a kormány 5+1 elemből álló akcióterve segíthet fellendíteni a forgalmat.

„A hazai fogyasztók árérzékenysége továbbra is meghatározó, ezért a vendégéjszakák számának növekedéséből leginkább azok a vendéglátóegységek tudnak profitálni, melyek elsősorban a külföldi vendégekre szakosodtak, főként Budapesten. A gazdasági kilátások javulása, a reálbérek emelkedése, a fogyasztói bizalom növekedése segítheti az ágazatot” – zárta blogbejegyzését Horti Flóra, a bank elemzője.

Hiába a rendkívüli hideg, megrohamozták januárban a hazai szálláshelyeket

A vendégek száma 5,3 százalékkal, a vendégéjszakák száma 3,6 százalékkal bővült tavalyhoz képest a KSH friss adatai szerint. A belföldi és a külföldi vendégek száma egyaránt emelkedett a hazai szálláshelyeken.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu