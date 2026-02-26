Jól indult az év a magyar turizmusban, további növekedést vár az MBH Bank

A magyar turizmus az év kezdetén is bővülni tudott. Az MBH Bank az idegenforgalom bővülésének folytatódására számít az év további részében is. A bank csütörtöki blogbejegyzésében ezt azzal támasztja alá, hogy a hazai növekedést több tényező is támogatja, mint például a reálbérek emelkedése, illetve a kormányzati transzferek.

A magyar turizmus felszálló ágban marad / Fotó: Balogh Dávid

Mint ahogy a Világgazdaság a Központi Statisztikai Hivatal friss számai alapján megírta, januárban a turizmus szektorban 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma összességében 5,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbihoz képest.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 4,5 százalékkal kevesebbet, mintegy 2,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken. A bank elemzése szerint a

visszaesés hátterében az állhat, hogy 2026 áprilisáig a SZÉP‑kártya ideiglenesen ismét felhasználható hideg élelmiszerek vásárlására is, ami a költéseket részben elterelhette a szálláshely-szolgáltatásoktól.

Az elemzés rávilágított, hogy a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint a Liszt Ferenc repülőtér utasforgalma 2025-ben megközelítette a 20 millió főt, ami 11,7 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.

Az MBH Bank a szálláshely szolgáltatás kapcsán idén arra számít, hogy az idegenforgalom növekedési trendje a nemzetközi folyamatokkal összhangban folytatódik.

„A szálláshelyek és vendéglátás szempontjából kulcsfontosságú, hogy 2026-ban 9 százalék körüli bruttó béremelkedést várunk, ami a belföldi turizmust támogatja, az infláció pedig éves átlagban 3 százalék alá mérséklődhet, ami kiszámíthatóbb keresletet eredményezhet. A vendégéjszakák száma 2026-ban várakozásain szerint tovább fog növekedni, elsősorban szabadidős és üzleti turizmusból és emellett a külföldiek jelenléte továbbra is meghatározó lesz az ágazat szempontjából.”

Az MBH Bank a vendéglátás kapcsán kiemelte, hogy 2025-ben a vendéglátóhelyek szezonálisan és naptárhatással igazított volumenindexe gyakorlatilag stabil maradt. Az év közepén 42 ezer vendéglátóhely működött Magyarországon, ez két évvel korábban még 45 ezer volt, míg a Covid előtt 50 ezret is meghaladta a számuk. Az elemzés szerint a kormány 5+1 elemből álló akcióterve segíthet fellendíteni a forgalmat.