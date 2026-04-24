Trump újabb három hétre meghosszabbította az izraeli-libanoni tűzszünetet, de a béke még messze van
Három héttel meghosszabbították a Libanon és Izrael közötti tűzszünetet, miután Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tárgyalt a két ország washingtoni nagyköveteivel. A fegyvernyugvás vasárnap járt volna le, miközben Dél-Libanonban az elmúlt napokban ismét erősödtek a harcok, és szerdán a tűzszünet április 16-i kezdete óta a legtöbb halálos áldozatot követelték az összecsapások.
Trump az Ovális Irodában fogadta Jechiel Leitert, Izrael washingtoni nagykövetét és Nada Moawad libanoni nagykövetet, a tárgyaláson jelen volt JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, valamint az Egyesült Államok izraeli és libanoni nagykövete is. Az amerikai elnök a találkozó után azt közölte, hogy Washington továbbra is közvetítőként dolgozik, és szerinte
nagy esély van arra, hogy Izrael és Libanon még idén békemegállapodásra jusson.
Trump szerint az Egyesült Államok segíteni fog Libanonnak abban, hogy meg tudja védeni magát a Hezbollahhal szemben. A síita fegyveres szervezet nem vett részt a tárgyalásokon, és továbbra is azt hangsúlyozza, hogy joga van ellenállni az általa megszállónak tartott izraeli erőkkel szemben. Az amerikai elnök azt is jelezte, hogy a közeljövőben vendégül látná Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt.
Az amerikai elnök korábban kemény hangon jelentette be, hogy az Egyesült Államok megtiltotta Izraelnek a további bombázásokat Libanonban. Április közepén szokatlanul kemény hangvételű üzenetet tett közzé, mely szerint Izrael nem fog többé bombázni Libanonban, „az USA ezt megtiltotta nekik” – írta a Truth Social-oldalán Trump.
A Hezbollah továbbra is problémát jelent
Washington tehát komolyan veszi, és stratégiai kérdésnek tekinti a libanoni front stabilizálását. Ez Izrael számára azért kulcsfontosságú, mert az északi határ biztonsága hónapok óta komoly katonai és politikai nyomást jelent, Libanon számára pedig azért, mert a déli térségben zajló összecsapások tovább súlyosbítják az ország amúgy is mély gazdasági válságát.
Nada Moawad a találkozón nyíltan a tűzszünet meghosszabbítását kérte, és Trumpnak megköszönve a közvetítést úgy fogalmazott: amerikai támogatással „újra naggyá tehetik Libanont”. Bejrút következő tárgyalási céljai között szerepel
- az izraeli csapatok kivonása,
- az Izraelben fogva tartott libanoniak visszatérése,
- valamint a szárazföldi határ végleges kijelölése.
Izrael ezzel szemben elsősorban a Hezbollah visszaszorítását tekinti prioritásnak. Jechiel Leiter washingtoni nagykövet szerint a tárgyalásoknak nem az izraeli kivonulásról, hanem a Hezbollah és az iráni Forradalmi Gárda befolyásának felszámolásáról kell szólniuk. Izrael régóta arra törekszik, hogy a libanoni állammal közös érdek mentén kezelje a Hezbollah ügyét, amelyet Bejrút az elmúlt egy évben békés úton próbált lefegyverezni.
Trump ezen túlmenően azt is felvetette, hogy Libanonnak el kellene törölnie az Izraellel való kapcsolatfelvételt tiltó úgynevezett normalizációellenes törvényeket. Amikor arról kérdezték, hogy Libanonban büntethető az Izraellel való kapcsolat, az amerikai elnök azt mondta: biztos benne, hogy ezt „nagyon gyorsan meg fogják szüntetni”. Ez politikailag érzékeny kérdés Libanonban, ahol a közvetlen izraeli kapcsolatok továbbra is súlyos belpolitikai feszültséget okoznak.
Továbbra is dúlnak a harcok Libanonban
Az izraeli hadsereg csütörtökön közölte, hogy két fegyveres embert ölt meg Dél-Libanonban, miután azok a katonákhoz közeledtek, és közvetlen fenyegetést jelentettek. A libanoni egészségügyi minisztérium ugyanakkor három halálos áldozatról és több sebesültről jelentett egy légi csapás után – számolt be róla a Reuters.
Szerdán izraeli támadásban meghalt Amal Khalil libanoni újságíró is, ami különösen nagy felháborodást váltott ki Bejrútban. A helyi sajtó és civil szervezetek virrasztást tartottak az újságírók elleni támadások miatt. Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy vizsgálja az incidenst, és hangsúlyozta: nem céloz újságírókat, a csapások Hezbollah által használt katonai objektumokból távozó járműveket értek.
A Hezbollah részéről Hassan Fadlallah parlamenti képviselő azt mondta, a szervezet támogatja a tűzszünet fenntartását, de csak akkor, ha Izrael teljes mértékben betartja annak feltételeit.
Egyúttal ismét bírálta a közvetlen tárgyalásokat, és arra szólította fel a libanoni kormányt, hogy szüntessen meg minden közvetlen kapcsolatot Izraellel.
A harcok március 2-án újultak ki, amikor a Hezbollah Irán támogatására hivatkozva támadásokat indított Izrael ellen. Azóta a libanoni hatóságok szerint közel 2500 ember halt meg az izraeli hadműveletek következtében. Izrael jelenleg egy 5–10 kilométer mély déli sávot tart ellenőrzése alatt, amelyet biztonsági ütközőzónának tekint, hogy megvédje Észak-Izraelt a Hezbollah rakétatámadásaitól.